แต่ละกลุ่มลูกค้าของตลาดการเงินมีลักษณะที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในตลาด
Forex มูลค่าของสกุลเงินส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายของธนาคารกลาง และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ในทางตรงกันข้าม ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
ตลาดหุ้นก็น่าสังเกตเช่นกัน หุ้นไม่เพียงสะท้อนสถานการณ์ภายในของบริษัทเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงเศรษฐกิจทั้งหมดด้วย นอกจากนี้ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสกุลเงินหรือสินค้าโภคภัณฑ์มากกว่า 5% ถือว่าผิดปกติ แต่ความผันผวนในระดับนี้ถือเป็นเรื่องปกติในตลาดหุ้น
หุ้นคืออะไร ?
หุ้น หรือ หุ้นสามัญ จริงๆ คือ สิ่งที่ใช้บอกสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นนั้นจะมีฐานะเป็นเจ้าของบริษัท เมื่อคุณซื้อหุ้นของบริษัท คุณจะกลายเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัทนั้น ซึ่งหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของสินทรัพย์ส่วนหนึ่งของบริษัทและมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลจากรายได้ของบริษัท
มีหลายประเภท หลักๆคือหุ้นสามัญเพราะมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด เมื่อคุณเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเป็นเจ้าของบริษัท การซื้อขายหุ้นจะมีความซับซ้อนมากขึ้น คุณไม่เพียงแต่ตัดสินใจว่าจะทำอะไรกับหลักทรัพย์ที่ซื้อมาเท่านั้น แต่คุณยังมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สำคัญของบริษัทผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย เจ้าของหุ้นสามัญสามารถลงคะแนนเสียงในเรื่องต่างๆ ของบริษัทได้ เช่น การเลือกตั้งคณะกรรมการ การควบรวมและซื้อกิจการ หุ้น
ปัจจัยส่งผลต่อราคาหุ้น ?
ตามปกติแล้ว นี่เป็นคำถามที่ยากที่จะตอบ เพราะมีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อราคาหุ้น คุณสามารถพิจารณาปัจจัยสำคัญที่ควรรู้ดังนี้
รายได้: รายได้มีความสำคัญในการวิเคราะห์หุ้น ตามทฤษฎีแล้ว ยิ่งบริษัททำเงินได้มากเท่าไร หุ้นก็จะยิ่งมีราคาแพงมากขึ้นเท่านั้น เมื่อบริษัทมีกำไร ก็สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหรือซื้อหุ้นคืน ส่งผลให้มูลค่าบริษัทและราคาหุ้นเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าบางครั้งราคาหุ้นที่สูงไม่ได้หมายถึงผลกำไรที่สูง แต่หมายถึงความคาดหวังของนักลงทุนต่อผลกำไรในอนาคต ในทางกลับกัน ราคาหุ้นอาจลดลงอย่างรวดเร็วเหมือนช่วงฟองสบู่ดอทคอม ดังนั้นรายได้จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการวิเคราะห์หุ้น
อุตสาหกรรมหรือสาขาการดำเนินงาน: แต่ละบริษัทดำเนินธุรกิจในภาคเศรษฐกิจเฉพาะ ตัวอย่างเช่น Apple เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ไม่ได้แข่งขันกับ Coca-Cola แต่จะให้ความสนใจกับ Microsoft การแข่งขันที่รุนแรงในภาคส่วนใดส่วนหนึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลกำไรของบริษัท ซึ่งจะส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทด้วย
สถานะทางการเงิน: สถานะทางการเงินของบริษัทจะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการดำรงอยู่ในระยะยาวในตลาด การตกต่ำทางการเงินอาจนำไปสู่ความผันผวนอย่างมากของราคาหุ้น เช่นเดียวกับกรณีหุ้นธนาคารในช่วงวิกฤตปี 2551
ภาวะเศรษฐกิจ: ราคาหุ้นไม่เพียงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในของบริษัทเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกด้วย ตัวอย่างเช่น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอาจทำให้รายได้ลดลงหรือการล้มละลาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ในทางกลับกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงสามารถปรับปรุงโอกาสของบริษัท โดยทำให้ราคาหุ้นของบริษัทสูงขึ้น
แน่นอนว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องวิเคราะห์ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสี่ประการที่ต้องพิจารณาขณะซื้อขายหุ้น
ปัจจัยสำคัญทางการเงินที่ควรติดตาม
การประเมินมูลค่าบริษัทไม่ใช่เรื่องง่าย รายงานทางการเงิน แนวโน้มรายได้ สภาวะอุตสาหกรรม และตัวแปรอื่นๆ อาจมีล้นหลาม อย่างไรก็ตาม มีวิธีง่ายๆ ในการเปรียบเทียบหุ้นและประเมินศักยภาพในการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง นั่นคือการใช้ตัวชี้วัดทางการเงินมาวิเคราะห์และพิจารณาโอกาสในการลงทุน ต่อไปนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ได้รับความนิยมและมีประโยชน์มากที่สุด:
กำไรต่อหุ้น (EPS): EPS คือกำไรสุทธิที่ได้รับต่อหุ้นที่โดดเด่น กล่าวอีกนัยหนึ่ง นี่คือจำนวนเงินที่ได้รับต่อหุ้นหากกำไรทั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด ณ สิ้นปี ดัชนีนี้สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจากมุมมองของผู้ถือหุ้น ยิ่ง EPS สูง หุ้นก็ยิ่งน่าสนใจ
ราคาต่อรายได้ (P/E): อัตราส่วน P/E เป็นตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แม้จะมีข้อจำกัดบางประการ ผู้เข้าร่วมตลาดทุกคนก็สนใจตัวบ่งชี้นี้ นี่คือการประเมินมูลค่าหุ้นปัจจุบันของบริษัทเทียบกับกำไรต่อหุ้น อัตราส่วน P/E ที่สูงหมายความว่านักลงทุนจะจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อรายได้ในปัจจุบัน ในขณะที่ P/E ที่ต่ำหมายความว่าหุ้นมีราคาถูกกว่า หุ้นที่มี P/E สูงอาจมีมูลค่าสูงเกินไป ส่งผลให้นักลงทุนสนใจน้อยลง กฎทั่วไปคือ ยิ่งอัตราส่วน P/E ต่ำ หุ้นก็จะยิ่งน่าดึงดูดมากขึ้น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (DY): DY ระบุจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายเป็นเงินปันผลในแต่ละปีโดยสัมพันธ์กับราคาหุ้นของบริษัท อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และสามารถคำนวณได้โดยการหารมูลค่าเงินปันผลที่จ่ายในปีต่อหุ้นที่ถือครองด้วยมูลค่าหนึ่งหุ้น อัตราส่วนนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่มองหาหุ้นที่มีการเติบโตที่มั่นคงและการจ่ายเงินปันผลที่แข็งแกร่ง
นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดทางการเงินอีกมากมายที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์หุ้นได้ คุณควรเลือกตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ ตัวอย่างที่ดีคือกลยุทธ์ที่กล่าวถึงในกรณีของ Dividend Yield
ซื้อขายหุ้นที่ XTB
XTB ให้บริการการซื้อขายทั้งหุ้นแบบ real sock และหุ้น CFD ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเทรดหุ้น CFD ราคาของหุ้น CFD มีความผันผวนเช่นเดียวกับ”หุ้นพื้นฐาน” มาดูกันว่าลักษณะหลักของหุ้น CFD มีอะไรบ้าง?
การซื้อขาย CFD ช่วยให้คุณสามารถส่งคำสั่งซื้อหากคุณเชื่อว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้น หรือคำสั่งซื้อขายหากคุณเชื่อว่าราคาหุ้นจะลดลง ดังนั้น CFD ของหุ้นจึงมีความยืดหยุ่นมากกว่าการซื้อขายหุ้นจริงมาก การซื้อขาย CFD ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น และยังสามารถทำกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง หากตลาดเคลื่อนไหวตามที่คุณคาดการณ์ไว้ คุณสามารถซื้อขายหุ้น CFD ด้วยเลเวอเรจสูงถึง 5:1 (20%) นั่นหมายความว่าคุณสามารถซื้อขาย CFD ของหุ้นด้วยมาร์จิ้นที่ต่ำกว่าหุ้นปกติได้ มาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการเปิดสถานะขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาด สภาพคล่อง และความผันผวนของหุ้นนั้นๆ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเลเวอเรจทำงานได้ทั้งสองทางและคุณเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินที่ฝากทั้งหมด ดังนั้นให้มุ่งเน้นไปที่การบริหารความเสี่ยง
เมื่อซื้อขายหุ้น CFD คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายวันที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน นั่นเป็นเพราะธุรกรรมของคุณมีมาร์จิ้น
คุณสามารถค้นหาบริษัทที่จ่ายเงินปันผลและรับประโยชน์จากการปรับปรุงส่วนต่างเงินสดได้ โดยเฉพาะ: เงินปันผลสุทธิ (ตำแหน่ง Long จะถูกเพิ่ม) หรือเงินปันผลรวม (ตำแหน่งการขายจะถูกลบออก) ปัญหาเรื่องสิทธิและการยกเว้นได้รับการจัดการในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากการปรับปรุงส่วนต่างเงินสดจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดเมื่อเริ่มรับจดทะเบียนสิทธิหรือหุ้นที่ถูกเพิกถอน บริษัทอาจปรับตำแหน่งที่เปิดอยู่หากยังคงเปิดอยู่หลังเวลาการซื้อขายในวันที่หมดอายุ
การซื้อขายหุ้น CFD อาจก่อให้เกิดต้นทุนภาษี ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของตลาดที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
การซื้อ CFD หุ้นไม่ได้ทำให้คุณเป็นเจ้าของบริษัทในลักษณะเดียวกับการซื้อหุ้นพื้นฐาน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของบริษัทได้หากคุณเป็นเจ้าของหุ้น แต่ไม่สามารถทำได้เมื่อซื้อหุ้น CFD
อย่างที่เห็น มีความแตกต่างบางประการระหว่าง CFD และหุ้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ราคาของทั้งสองมักจะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกัน นั่นหมายความว่าคุณสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ส่วนใหญ่ของการซื้อขายหุ้น CFD โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นจริง ๆ
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ