อ่านเพิ่มเติม

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด - มันคืออะไร?

บทความที่เกี่ยวข้อง:
glossary become a Trader
เวลาอ่าน: 1 นาที

มูลค่าตลาด (Market Cap) คือ มูลค่ารวมของหุ้นทั้งหมดของบริษัท คำนวณโดยการคูณราคาหุ้นปัจจุบันกับจำนวนหุ้นที่มีอยู่ มูลค่าตลาดสามารถบ่งชี้ขนาดของบริษัท แต่ไม่สะท้อนมูลค่าจริงของบริษัท เพราะราคาหุ้นอาจสูงหรือต่ำเกินไปจากมูลค่าที่แท้จริง การประเมินมูลค่าบริษัทโดยรวมใช้ Enterprise Value จะเหมาะสมกว่าในการประเมินการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ.

  • มูลค่าตลาด (Market Capitalisation) หรือ Market Cap คือ มูลค่าตลาดของหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดของบริษัท
  • มันคำนวณโดยการคูณจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดของบริษัทกับราคาหุ้นปัจจุบันหนึ่งหุ้น
  • หุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด (Outstanding Shares) คือหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท
  • เมื่อราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น มูลค่าตลาดของบริษัทก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

มูลค่าตลาดคืออะไร?
การคำนวณมูลค่าตลาดนั้นง่ายและใช้สูตรตามนี้:

มูลค่าตลาด = ราคาหุ้นปัจจุบัน x จำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด

ยกตัวอย่างเช่น หากบริษัทที่เลือกมีราคาหุ้นอยู่ที่ 78 ดอลลาร์สหรัฐฯ และจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดเท่ากับ 10 ล้านหุ้น มูลค่าตลาดของบริษัทนั้นจะเท่ากับ 780 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

มูลค่าตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ดีสำหรับขนาดของบริษัท แต่ไม่ควรเข้าใจผิดว่าแสดงถึงมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท บางประเภทของมูลค่าตลาดประกอบไปด้วย:

  • Large Cap (มูลค่าตลาดขนาดใหญ่): บริษัทที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่น Microsoft และ General Electric
  • Mid Cap (มูลค่าตลาดขนาดกลาง): บริษัทที่มีมูลค่าตลาดระหว่าง 2-10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่น Tripadvisor และ Western Union
  • Small Cap (มูลค่าตลาดขนาดเล็ก): บริษัทที่มีมูลค่าตลาดระหว่าง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น Tag Immobilien และ Triumph Group

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมูลค่าตลาด
แม้ว่ามูลค่าตลาดจะเป็นมูลค่าของหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดของบริษัท แต่ควรทราบว่าไม่ใช่การวัดมูลค่าหุ้นหรือสินทรัพย์ของบริษัทจริงๆ มันแค่สะท้อนมูลค่ารวมของหุ้นของบริษัทนั้นๆ

หุ้นมักจะมีมูลค่าต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปจากการประเมินของตลาด ซึ่งหมายความว่าราคาของหุ้นถูกกำหนดโดยตลาดว่าจะยอมจ่ายเท่าไรสำหรับหุ้นนั้น แต่ราคานี้ไม่ได้บ่งบอกถึงมูลค่าที่บริษัทจะมีหากถูกซื้อขายในการควบรวมกิจการ ตัวเลขที่ดีกว่าในการคำนวณราคาซื้อบริษัททั้งหมดคือ Enterprise Value (มูลค่ารวมของบริษัท)

 

ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ

ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ

เกี่ยวข้อง บทความ

1 นาที
ค่า Correlation คืออะไร?

อ่านเพิ่มเติม
1 นาที
CFD พื้นฐาน | 8 คําศัพท์พื้นฐานสําหรับการเทรด CFD

อ่านเพิ่มเติม
3 นาที
Margin Call และ Stop Out คืออะไร? อธิบายชัด สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

อ่านเพิ่มเติม

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม

ฟอเร็ก สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น fundamental analysis CFDs ETFs แพลตฟอร์ม glossary คำแนะนำ Investire become a Trader education investing strategy Sustainability

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก