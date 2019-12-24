มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด - มันคืออะไร?

- มูลค่าตลาด (Market Capitalisation) หรือ Market Cap คือ มูลค่าตลาดของหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดของบริษัท
- มันคำนวณโดยการคูณจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดของบริษัทกับราคาหุ้นปัจจุบันหนึ่งหุ้น
- หุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด (Outstanding Shares) คือหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท
- เมื่อราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น มูลค่าตลาดของบริษัทก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
มูลค่าตลาดคืออะไร?
การคำนวณมูลค่าตลาดนั้นง่ายและใช้สูตรตามนี้:
มูลค่าตลาด = ราคาหุ้นปัจจุบัน x จำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด
ยกตัวอย่างเช่น หากบริษัทที่เลือกมีราคาหุ้นอยู่ที่ 78 ดอลลาร์สหรัฐฯ และจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดเท่ากับ 10 ล้านหุ้น มูลค่าตลาดของบริษัทนั้นจะเท่ากับ 780 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
มูลค่าตลาดเป็นตัวชี้วัดที่ดีสำหรับขนาดของบริษัท แต่ไม่ควรเข้าใจผิดว่าแสดงถึงมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท บางประเภทของมูลค่าตลาดประกอบไปด้วย:
- Large Cap (มูลค่าตลาดขนาดใหญ่): บริษัทที่มีมูลค่าตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่น Microsoft และ General Electric
- Mid Cap (มูลค่าตลาดขนาดกลาง): บริษัทที่มีมูลค่าตลาดระหว่าง 2-10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เช่น Tripadvisor และ Western Union
- Small Cap (มูลค่าตลาดขนาดเล็ก): บริษัทที่มีมูลค่าตลาดระหว่าง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น Tag Immobilien และ Triumph Group
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมูลค่าตลาด
แม้ว่ามูลค่าตลาดจะเป็นมูลค่าของหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมดของบริษัท แต่ควรทราบว่าไม่ใช่การวัดมูลค่าหุ้นหรือสินทรัพย์ของบริษัทจริงๆ มันแค่สะท้อนมูลค่ารวมของหุ้นของบริษัทนั้นๆ
หุ้นมักจะมีมูลค่าต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปจากการประเมินของตลาด ซึ่งหมายความว่าราคาของหุ้นถูกกำหนดโดยตลาดว่าจะยอมจ่ายเท่าไรสำหรับหุ้นนั้น แต่ราคานี้ไม่ได้บ่งบอกถึงมูลค่าที่บริษัทจะมีหากถูกซื้อขายในการควบรวมกิจการ ตัวเลขที่ดีกว่าในการคำนวณราคาซื้อบริษัททั้งหมดคือ Enterprise Value (มูลค่ารวมของบริษัท)
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ