ธนาคารโลก (World Bank) เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลก โดยมีนายจิม ยัง คิม เป็นประธาน ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี และก่อตั้งขึ้นในปี 1944 สถาบันนี้มีเจ้าหน้าที่กว่า 120,000 คน กระจายอยู่ในสำนักงานมากกว่า 120 แห่งทั่วโลก
ธนาคารโลกมีภารกิจหลักในการลดความยากจนผ่านการให้บริการทางการเงินและคำแนะนำแก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยไม่เพียงแค่ร่วมมือกับภาครัฐบาล แต่ยังรวมถึงภาคเอกชนด้วย เพื่อสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืน
กลุ่มธนาคารโลกตั้งเป้าหมายใหญ่ในปี 2030 โดยมีสองข้อหลักที่ต้องการบรรลุ:
- ยุติความยากจนขั้นรุนแรง ด้วยการลดจำนวนผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยรายได้น้อยกว่า $1.90 ต่อวัน ให้เหลือไม่เกิน 3%
- กระตุ้นการกระจายความมั่งคั่งจากกลุ่มผู้มีรายได้สูงไปยังฐานผู้มีรายได้ต่ำกว่า 40% ในทุกประเทศ
การทำงานของธนาคารโลกจึงไม่เพียงแค่ส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจ แต่ยังมุ่งสร้างโอกาสและความเท่าเทียมสำหรับทุกคนในโลก.
