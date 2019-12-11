อ่านเพิ่มเติม

ธนาคารโลก ( World Bank) คืออะไร?

ธนาคารโลก (World Bank) หรือเรียกว่า ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการ (อังกฤษ: International Bank for Reconstruction and Development; IBRD)

ธนาคารโลก (World Bank) เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลก โดยมีนายจิม ยัง คิม เป็นประธาน ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี และก่อตั้งขึ้นในปี 1944 สถาบันนี้มีเจ้าหน้าที่กว่า 120,000 คน กระจายอยู่ในสำนักงานมากกว่า 120 แห่งทั่วโลก

ธนาคารโลกมีภารกิจหลักในการลดความยากจนผ่านการให้บริการทางการเงินและคำแนะนำแก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยไม่เพียงแค่ร่วมมือกับภาครัฐบาล แต่ยังรวมถึงภาคเอกชนด้วย เพื่อสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืน

กลุ่มธนาคารโลกตั้งเป้าหมายใหญ่ในปี 2030 โดยมีสองข้อหลักที่ต้องการบรรลุ:

  1. ยุติความยากจนขั้นรุนแรง ด้วยการลดจำนวนผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยรายได้น้อยกว่า $1.90 ต่อวัน ให้เหลือไม่เกิน 3%
  2. กระตุ้นการกระจายความมั่งคั่งจากกลุ่มผู้มีรายได้สูงไปยังฐานผู้มีรายได้ต่ำกว่า 40% ในทุกประเทศ

การทำงานของธนาคารโลกจึงไม่เพียงแค่ส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจ แต่ยังมุ่งสร้างโอกาสและความเท่าเทียมสำหรับทุกคนในโลก.

 

