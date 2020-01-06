xStation 5: การวิเคราะห์ตลาด

องค์ประกอบของตลาด, สินค้าที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด (เรียงลำดับ), แผนที่แสดงความร้อนแรง และ ตัวกรองหุ้น
ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:
- วิธีในการหาองค์ประกอบของตลาด จากเทรดเดอร์ทั่วโลกทั้งหมด
- ทำไมตัวกรองหุ้นถึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดบน xStation5
- วิธีในการหาแนวโน้มด้วยแผนที่แสดงความร้อนแรงของเรา
ใต้แถบการวิเคราะห์ตลาด คุณจะพบองค์ประกอบของตลาด, สินค้าที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด (เรียงลำดับ), แผนที่แสดงความร้อนแรง และ ตัวกรองหุ้น แถบต่างๆ ในคุณลักษณะนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมก่อนที่คุณจะลงทุน
องค์ประกอบของตลาด
มาเริ่มกันด้วยองค์ประกอบของตลาด ซึ่งเป็นแถบที่แสดงว่าเทรดเดอร์ที่ลงทุนกับ XTB ทั่วโลกมีการถือสถานะที่แตกต่างกันอย่างไรในตลาดของสินค้าแต่ละประเภท และมันยังบอกคุณด้วยว่ามีลูกค้าที่ถือสถานะซื้อหรือขายเท่าไหร่สำหรับสินค้าแต่ละประเภทในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ คุณสามารถที่จะใช้ตัวกรองเพื่อดูตราสารสินค้าที่แตกต่างกันตามรายการของสินค้า หรือค้นหาตลาดสินค้าใดๆ โดยการใช้แถบค้นหา
ถ้าหากคุณต้องการที่จะเทรดสินค้าในตลาดตอนไหนก็ตาม เพียงแค่คลิกที่ไอคอน ‘เทรด’ จากนั้นหน้าต่างตั๋วสัญญาใหม่จะเปิดขึ้น
สินค้าที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด (เรียงลำดับ)
ฟังก์ชั่นสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด (เรียงลำดับ) หรือ Top Movers แสดงตลาดที่มีการเพิ่มมูลค่าหรือลดมูลค่าของสินค้าในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เหมือนกับองค์ประกอบของตลาด ฟังก์ชั่นนี้แสดงการเพิ่มมูลค่าหรือการลดมูลค่าที่แท้จริงของสินค้าที่ถูกบันทึกเอาไว้ในระยะเวลาที่คุณกำหนด โดยสินค้าที่มีการเพิ่มมูลค่าจะอยู่ทางขวามือ ส่วนสินค้าที่มีการลดมูลค่าจะอยู่ทางซ้ายมือ คุณสามารถที่จะใช้ตัวกรองเพื่อเลือกแสดงตามรายการของสินค้า และยังสามารถที่จะเปลี่ยนให้แสดงตามช่วงเวลา เช่น สินค้าที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในวันนี้, อาทิตย์นี้ หรือ เดือนนี้ ได้อีกด้วย
ถ้าเรามองที่ความเคลื่อนไหวของราคารายสัปดาห์ คุณจะเห็นได้ว่าตลาดของสินค้าคู่สกุลเงิน US Dollar vs Mexican Peso (USDMXN) ถูกบันทึกว่ามีการลดมูลค่าสูงที่สุด โดยคิดเป็นเกือบ 5% ของมูลค่า ในทางตรงกันข้าม ตลาดคู่สกุลเงิน Euro vs New Zealand Dollar (EURNZD) ถูกบันทึกว่ามีการเพิ่มมูลค่าสูงที่สุด โดยคิดเป็น 4.87% ของมูลค่า ในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือน มันยังเป็นหนึ่งในวิธีการหาแนวโน้มในการลงทุนอีกด้วย
ตัวกรองหุ้น
แถบตัวกรองหุ้นช่วยให้คุณสามารถกรองตลาดสินค้าสัญญาส่วนต่างหุ้น (Stock CFDs) ที่มีเป็นพันๆ รายการ ให้น้อยลงขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ เช่น แสดงตามมูลค่าตามราคาตลาด (market capitalisation), รายได้ต่อหุ้น (earnings per share), อัตราส่วนราคาต่อรายได้ (Price to Earnings ratio), อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (dividend yield), อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (return on equity), และค่าเบต้า (BETA) นอกจากนี้ยังมีตัวกรองอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสามารถเลือกให้ปรากฎได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม ‘แสดงตัวกรองอื่นๆ’ เมื่อคุณได้เลือกตัวกรองใดๆ ที่มีความสำคัญกับคุณแล้ว คุณเพียงแค่เพิ่มหรือลดขนาดของตัวกรองนั้นตามที่คุณต้องการ และรายการของหุ้นที่แสดงอยู่จะลดลงอัตโนมัติ โดยแสดงเพียงแค่หุ้นที่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถที่จะลงตัวเลือกเพิ่มเติมโดยเลือกให้แสดงตามประเทศ หรืออุตสากรรมได้ด้วย เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างมาก ที่ช่วยให้คุณค้นหาบริษัทที่เหมาะกับความต้องการในการลงทุนของคุณ ตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการว่าคุณต้องการที่จะซื้อสัญญาผลตอบแทนของหุ้น ที่จ่ายเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ซึ่งหุ้นมีการเติบโตที่มั่นคงในมูลค่า และเป็นของอุตสาหกรรม IT ในทางทฤษฎีการกรองหุ้นนี้น่าจะใช้เวลาค่อนข้างนาน ในทางปฏิบัติมันใช้เวลาเพียงไม่นานด้วยตัวกรองบน xStation 5
แผนที่แสดงความร้อนแรง
สุดท้ายนี้ แผนที่แสดงความร้อนแรงแสดงให้คุณทราบว่าตลาดสินค้าไหนเป็นตลาดที่มีการเคลื่อนที่(ของราคา) สูงขึ้นและตลาดไหนที่มีการเคลื่อนที่(ของราคา)ต่ำลง ตามช่วงเวลาที่หลากหลาย ในรูปแบบของภาพที่เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าแถบเครื่องมือสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด (เรียงลำดับ) ยิ่งตลาดมีความแข็งแรง(ราคาเพิ่มขึ้น)มากเท่าไหร่ สีของมันยิ่งเป็นสีเขียวเข้มมากขึ้น ในขณะที่ยิ่งตลาดอ่อนตัว(ราคาลดลง) สีของมันยิ่งเป็นสีแดงเข้มมากขึ้น คุณสามารถเลือกฟอเร็กซ์ หุ้น และช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง โดยตัวเลือกในป็อปอัพ จากนั้นแผนที่แสดงความร้อนแรงจะถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติตามตัวกรองเหล่านี้
รูปแบบการแสดงของข้อมูลเปลี่ยนไปตามไม่ว่าคุณกำลังดูฟอเร็กซ์หรือหุ้น สำหรับฟอเร็กซ์ สกุลเงินหลักจะถูกแสดงอยู่ที่ใจกลางของแผนที่ และตลาดของสกุลเงินที่สกุลเงินหลักขยับขึ้นสูงกว่ามากที่สุดจะถูกแสดงอยู่ทางด้านซ้ายและลงสีด้วยสีแดง ในขณะที่ตลาดของสกุลเงินที่สกุลเงินหลักอ่อนตัวกว่าจะถูกแสดงอยู่ทางด้านขวาและลงสีด้วยสีเขียว ตัวอย่างเช่น ลองมาดูที่สกุลเงิน USD คุณจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา มูลค่าของมันแข็งกว่าสกุลเงินอื่นๆ ที่แสดงอยู่ทางด้านซ้าย แต่มันจะสูญเสีย(ลด)มูลค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่อยู่ทางด้านขวา แล้วคุณสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ในการเทรดได้อย่างไร? ลองจินตนาการว่ามันเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันแล้วที่มูลค่าของ USD อ่อนตัวกว่า เทียบกับ JPY คุณลองตรวจสอบที่แผนภูมิแบบผ่านๆ เพื่อที่จะดูว่า USDJPY จะเคลื่อนไหวอย่างไหร่ต่อไปในเร็วๆ นี้ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของ USDJPY คุณก็ได้เห็นได้ว่ามันอาจจะมีแนวโน้มขาลงตามมา และถ้ามันถูกยืนยันด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นบนแผนภูมิ คุณสามารถที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเข้าถือสถานะซื้อขายได้เลย
สำหรับหุ้นผลประกอบการ หุ้นของบริษัทจะถูกรวมกลุ่มอยู่ด้วยกันตามประเภทของอุตสากรรม โดยที่ขนาดของบล็อคจะขึ้นอยู่กับมูลค่าตามราคาของตลาด (market capitalisation) ดังนั้นนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงเห็นว่าแอปเปิลมีขนาดของบล็อคที่ใหญ่กว่า เมื่อเทียบกับฮิวเลตต์-แพคการ์ด เหมือนตัวอย่างก่อนหน้านี้ หุ้นผลประกอบการที่มีความแข็งแกร่ง(มูลค่าสูง)ที่สุดจะถูกลงสีด้วยสีเขียว และอ่อนตัว(มูลค่าต่ำ)ที่สุดจะถูกลงสีด้วยสีแดง ทั้งนี้แสดงตามกรอบของเวลา ถ้าคุณคลิกที่หุ้นที่เกี่ยวข้องใดๆ จะมีป็อปอัพเปิดขึ้นมา ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของหุ้นนั้น เทียบกับหุ้นตัวอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในการเทรดหุ้นในตลาดใดๆ เมื่ออยู่ในแถบแผนที่แสดงความร้อนแรง เพียงแค่คลิกสองครั้งที่ตราสารสินค้านั้น จากนั้นหน้าต่างคำสั่งใหม่จะปรากฏขึ้น
โปรดจำไว้ว่าการวิเคราะห์ตลาดขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น และจาก 1 ใน 3 ของหลักการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือมีความเป็นไปได้ที่แนวโน้มของตลาดจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจากแนวโน้มก่อนหน้ามากกว่าที่จะมีการกลับตัว ซึ่งหมายความว่าเครื่องมือแสดงสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด (เรียงลำดับ) สามารถถูกใช้เป็นหนึ่งในกฎในการหาแนวโน้มของคุณได้ โดยมันช่วยให้คุณสามารถที่จะทำการตัดสินใจในการลงทุนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลที่มากยิ่งขึ้น