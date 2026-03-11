สรุปข่าวเช้า 11 มี.ค.

- กองทัพสหรัฐฯ รายงานว่าทำลายเรืออิหร่านจำนวน 16 ลำ ซึ่งออกแบบมาเพื่อวางระเบิดใต้น้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อป้องกันไม่ให้การเดินเรือถูกขัดขวาง ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนอิหร่านไม่ให้พยายามวางระเบิดในเส้นทางดังกล่าว
- ตลาดน้ำมันยังคงมีความอ่อนไหวสูงต่อความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กำลังพิจารณาการปล่อยสำรองน้ำมันยุทธศาสตร์แบบประสานงานครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ปริมาณที่วางแผนไว้นี้จะสูงกว่าการปล่อย 182 ล้านบาร์เรลในช่วงวิกฤตรัสเซีย–ยูเครน ปี 2022
- มีรายงานอีกว่า เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ลำหนึ่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธใกล้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ เหตุการณ์นี้สะท้อนถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นต่อเส้นทางการค้า
- ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวสูงขึ้นแม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ดัชนีนิกเกอิของญี่ปุ่น (JP225) เพิ่มขึ้นกว่า 2% ทะลุระดับ 55,000 จุด ขณะที่ภาคเทคโนโลยีพลังงานใหม่ของจีนปรับตัวขึ้นมากกว่า 3% ดัชนี CH50cash ของจีนเพิ่มขึ้น 1.30%
- คำกล่าวเชิงตึงตัวจากรองผู้ว่าการ RBA แอนดรูว์ ฮาวเซอร์ เพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับการเข้มงวดนโยบายการเงิน ธนาคารใหญ่หลายแห่งคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยทั้งในเดือนมีนาคมและพฤษภาคม การเปลี่ยนแปลงความคาดหวังนี้เกิดจากความกังวลว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอาจดันเงินเฟ้อสูงขึ้นอีกครั้ง
- คำกล่าวเชิงตึงตัวสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์วันนี้
- คู่สกุลเงิน AUDUSD ปรับตัวขึ้น 0.80% สู่ระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่กลางปี 2022 การเคลื่อนไหวนี้เกิดจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของ RBA และแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคที่ดีขึ้น
- นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมครั้งถัดไป ในขณะที่ส่วนใหญ่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นไปที่ 1% ภายในกลางปี 2026 ตลาดปัจจุบันกำหนดราคาแรงจูงใจสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกเร็วที่สุดในเดือนเมษายนหรือมิถุนายน
- ในวันนี้ รายงาน CPI รายเดือนของสหรัฐฯ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์จะถูกปล่อยออกมา โกลด์แมน แซคส์ คาดว่า ดัชนีแกนหลักจะเพิ่มขึ้น 0.17% ต่อเดือน ต่ำกว่าความเห็นของตลาด ธนาคารคาดว่าเงินเฟ้อแกนรายปีจะอยู่ที่ประมาณ 2.42% การปรับตัวลดลงของราคารถมือสองและการเติบโตที่ช้าลงของค่าที่อยู่อาศัยอาจช่วยจำกัดแรงกดดันเงินเฟ้อ
- การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันยังไม่สะท้อนในรายงานของเดือนกุมภาพันธ์
- หุ้น Oracle ปรับตัวขึ้น 8.70% ในช่วงหลังตลาดหลังจากประกาศผลประกอบการไตรมาสสามทางการเงินของบริษัท บริษัททำรายได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้จากความต้องการบริการคลาวด์ที่แข็งแกร่ง รายได้อยู่ที่ 17.19 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าการคาดการณ์ และอัตรากำไรจากการดำเนินงานก็สูงขึ้นด้วย มูลค่าของสัญญาที่ค้างอยู่ (RPO) เพิ่มขึ้นเป็น 553 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนถึงความต้องการในอนาคตที่แข็งแกร่ง บริษัทได้ปรับเพิ่มแนวทางรายได้เป็น 90 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข PCE ของสหรัฐอยู่ในความสนใจของตลาด!
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลขผู้ยื่นขอว่างงานสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจ (12.03.2025)
🚨BREAKING: EURUSD ทรงตัว หลังตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐออกมาตามคาด 🇺🇸📌
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ คือข้อมูลสำคัญที่ต้องจับตา 🔎