14:16 · 11 มีนาคม 2026

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ คือข้อมูลสำคัญที่ต้องจับตา 🔎

นักลงทุนจะจับตาเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคสำคัญหลายรายการในวันนี้ โดยวันจะเริ่มต้นด้วยการประกาศผลประกอบการของ Rheinmetall ก่อนเปิดตลาดยุโรป ซึ่งอาจส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนต่อหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยุโรป หลังจากที่ราคาหุ้นกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา จากความคาดหวังต่อการเพิ่มงบประมาณด้านการทหาร

เวลา 07:00 น. (GMT) เยอรมนีจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI โดยคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 1.9–2.1% เมื่อเทียบรายปี (YoY) ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ใกล้ระดับเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) แม้แรงกดดันด้านราคาพื้นฐานยังค่อนข้างแข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์สำคัญของตลาดโลกในวันนี้คือการประกาศตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ เวลา 12:30 น. (GMT) โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2–0.3% เมื่อเทียบรายเดือน (MoM) และประมาณ 2.4% เมื่อเทียบรายปี (YoY)

📅 วันพุธที่ 11 มีนาคม

• ก่อนเปิดตลาดยุโรป — ผลประกอบการ Rheinmetall
• 07:00 น. GMT — เงินเฟ้อ CPI เยอรมนี
• 12:30 น. GMT — เงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ
• 14:30 น. GMT — สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ (DoE)

