ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค: อัตราการว่างงานอังกฤษเพิ่มขึ้น – ธนาคารกลางอังกฤษจะตอบสนองอย่างไร? (19.05.2026)

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของวันนี้ได้ถูกประกาศออกมาเรียบร้อยแล้ว
GDP ของญี่ปุ่นในไตรมาส 1 ออกมาดีกว่าคาด โดยขยายตัว 2.1% YoY อย่างไรก็ตาม GDP Deflator ที่ระดับ 3.4% ก็ออกมาสูงกว่าคาดเช่นกัน ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อในประเทศ
ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักเกือบ 80% ต่อความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน
แม้ BoJ จะเข้ามาแทรกแซงตลาด แต่เงินเยนยังคงเผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง โดยคู่เงิน USD/JPY กลับมายืนเหนือระดับ 159 อีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้
กราฟ 1: USDJPY (13.05 - 19.05)
ที่มา: xStation, 19.05.2026
ข้อมูลจากตลาดแรงงานอังกฤษออกมาแบบผสมผสาน โดยอัตราการว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับ 5% ขณะที่จำนวนพนักงานในระบบ PAYE ลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
อย่างไรก็ตาม ค่าจ้างยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 4.1%
ข้อมูลที่ออกมาในลักษณะนี้อาจทำให้ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน โดยความคาดหวังของตลาดต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยเริ่มลดลง
นักลงทุนส่วนใหญ่คาดว่า BoE จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมิถุนายน และอาจพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนกรกฎาคม
กราฟ 2: การเปลี่ยนแปลงรายเดือนของจำนวนพนักงานในระบบ PAYE ของอังกฤษ (2014 - 2026)
ที่มา: ONS ผ่าน Bloomberg, 19.05.2026
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค
19 พฤษภาคม
🇯🇵 ญี่ปุ่น – GDP เบื้องต้นไตรมาส 1 (00:50)*
🇦🇺 ออสเตรเลีย – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนพฤษภาคม (01:30)*
🇦🇺 ออสเตรเลีย – รายงานการประชุม RBA เดือนพฤษภาคม (02:30)*
🇬🇧 อังกฤษ – การเติบโตของค่าจ้าง เดือนมีนาคม (07:00)*
🇬🇧 อังกฤษ – อัตราการว่างงาน เดือนมีนาคม (07:00)*
🇪🇺 ยูโรโซน – ดุลการค้า เดือนมีนาคม (10:00)
🇺🇸 สหรัฐฯ – ตัวเลขตลาดแรงงาน ADP รายสัปดาห์ (13:15)
🇺🇸 สหรัฐฯ – ยอดขายบ้านรอปิดการขาย เดือนเมษายน (15:00)
⏰ เวลาทั้งหมดเป็นเวลาอังกฤษ
= ประกาศออกมาแล้ว
20 พฤษภาคม (ช่วงเช้า)
🇨🇳 จีน – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย LPR ระยะ 1 ปี และ 5 ปี (02:00)
🇩🇪 เยอรมนี – เงินเฟ้อ PPI เดือนเมษายน (07:00)
🇬🇧 อังกฤษ – เงินเฟ้อ CPI เดือนเมษายน (07:00)
🇬🇧 อังกฤษ – เงินเฟ้อ PPI เดือนเมษายน (07:00)
⏰ เวลาทั้งหมดเป็นเวลาอังกฤษ
📊 ผลประกอบการบริษัท
19 พฤษภาคม
• Home Depot (ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐเปิด)
• MakeMyTrip (ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐเปิด)
• Keysight Technologies (หลังตลาดหุ้นสหรัฐปิด)
Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB
