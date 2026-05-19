Morning Wrap: ตลาดไม่เชื่อคำประกาศของทรัมป์ (19.05.2026)

- โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศผ่านโพสต์บน Truth Social ว่า การโจมตีอิหร่านที่วางแผนไว้สำหรับวันนี้จะไม่เกิดขึ้น ขณะที่การเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงระยะยาวระหว่างทั้งสองฝ่ายจะยังคงดำเนินต่อไป
แม้โพสต์ของโดนัลด์ ทรัมป์ จะถูกเผยแพร่ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการ แต่ทั้ง S&P 500 (-0.1%) และ NASDAQ Composite (-0.5%) ยังคงปิดลบ
หุ้นขนาดใหญ่หลายตัวปรับตัวลง ได้แก่:
• Intel (-0.6%)
• NVIDIA (-1.3%)
• Micron (-6%)
• Tesla (-2.9%)
• Apple (-0.8%)
หลังจากหลายครั้งที่คำประกาศก่อนหน้านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ตลาดจึงเริ่มระมัดระวังต่อคำพูดของประธานาธิบดีมากขึ้น และเลือกที่จะรอดู “การลงมือจริง” มากกว่าเพียงแค่ถ้อยแถลง โดยสัญญา Futures ของ S&P 500 ยังปรับตัวลงต่ออีก -0.3%
บรรยากาศในตลาดเอเชียค่อนข้างผสมผสาน โดยดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ (-2.6%) กลายเป็นหนึ่งในตลาดที่อ่อนแอที่สุด และปรับตัวลงแล้วกว่า 9% นับตั้งแต่เปิดตลาดเมื่อวันศุกร์
ก่อนหน้านี้ KOSPI เป็นหนึ่งในดัชนีที่ร้อนแรงที่สุดของปี โดยพุ่งขึ้นถึง 74% ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งแรงหนุนหลักมาจากการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะไปยังสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 700% YoY
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตลาดถูกกดดันทั้งจาก sentiment ความเสี่ยงที่อ่อนตัวลง รวมถึงแรงขายในหุ้นกลุ่มชิป หลังมีรายงานเมื่อวันศุกร์ว่า จีนอาจไม่เลือกซื้อชิปจาก NVIDIA และจะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองแทน
แม้ GDP ไตรมาส 1 ของญี่ปุ่นจะออกมาดีกว่าคาดที่ 2.1% YoY แต่ดัชนี NIKKEI 225 ยังปรับตัวลง -0.4% ซึ่งมองว่าเกิดจากค่า GDP Deflator ที่สูงถึง 3.4% ทำให้ตลาดกลับมากังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้ง ขณะที่เงินเยนอ่อนค่าต่อเนื่อง
ในตลาดค่าเงิน ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย
สกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม G10 คือปอนด์อังกฤษ (GBPUSD +0.6%) จากความกังวลเรื่องการลาออกของ Keir Starmer ที่เริ่มคลี่คลาย รวมถึงข้อมูลการเติบโตของค่าจ้างเดือนมีนาคมที่ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อยที่ 4.1%
โครนนอร์เวย์ (USDNOK -0.4%) ก็แข็งค่าเช่นกัน โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันและ LNG ที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่นเดียวกับสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกพลังงานรายอื่น
ส่วน EURUSD (+0.1%) และ CHFUSD (+0.1%) เคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างจำกัด
หลังการประกาศตัวเลขตลาดแรงงานของอังกฤษ วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจไม่ได้มีข้อมูลสำคัญมากนักสำหรับตลาด
บริษัทที่มีกำหนดประกาศผลประกอบการวันนี้ ได้แก่:
• Home Depot
• Keysight Technologies
— Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB
