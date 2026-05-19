ข่าวเด่นวันนี้ 19 พ.ค.

🇺🇸 ตลาดสหรัฐฯ | Wall Street ถูกกดดันก่อนงบ Nvidia
ตลาด Wall Street ปิดการซื้อขายแบบผสมผสาน โดย Dow Jones ยังคงทรงตัวเหนือแดนบวกเล็กน้อย ขณะที่ S&P 500 ปรับตัวลงราว 0.3% และ Nasdaq ร่วงมากกว่า 0.7%
แรงกดดันหลักมาจากกลุ่มเทคโนโลยี ก่อนการประกาศผลประกอบการของ Nvidia ในวันพุธหลังปิดตลาด ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวแปรสำคัญต่อ narrative การเติบโตของ AI ในตลาดการเงิน
แม้ตลาดเริ่มระมัดระวังมากขึ้น แต่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการรอบนี้ยังถือว่าแข็งแกร่งมาก โดยบริษัทส่วนใหญ่ที่รายงานงบออกมา ทำผลงานดีกว่าคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ
ภูมิรัฐศาสตร์ | ความตึงเครียดอิหร่านหนุนตลาดพลังงาน
Donald Trump ระบุว่า เขาคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านได้ในเร็ว ๆ นี้ แต่ย้ำว่า สหรัฐฯ จะไม่ยอมอ่อนข้อให้เตหะราน
รัฐบาล Trump ส่งสัญญาณว่าการตัดสินใจสำคัญอาจเกิดขึ้นในระยะใกล้ ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ มองว่าข้อเสนอด้านนิวเคลียร์ล่าสุดจากอิหร่าน “ยังไม่เพียงพอ”
ฝั่งอิหร่านตอบโต้ว่า ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ยังคงมากเกินไป ทำให้ภาวะชะงักงันทางการทูตลึกขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงของการยกระดับความขัดแย้ง
ตลาดพลังงาน | น้ำมันและก๊าซพุ่งขึ้น
ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ผลักดันให้ Brent crude กลับมายืนเหนือ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง
ขณะที่สัญญาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub ปรับตัวขึ้นต่อ โดย ราคาทะลุระดับ 3 ดอลลาร์
ตลาดยุโรป | หุ้นยุโรปแข็งแกร่งกว่าสหรัฐฯ
บรรยากาศการซื้อขายในยุโรปเป็นบวกอย่างชัดเจน โดยดัชนีหลักส่วนใหญ่ปิดในแดนเขียว
FTSE 100 +1.2%
DAX +1.2%
IBEX 35 +0.7%
CAC 40 +0.4%
Keir Starmer นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ยืนยันว่าเขา ไม่มีแผนลาออก และจะลงแข่งขันเลือกตั้งครั้งต่อไป
โลหะมีค่า | ทองคำพักตัวเล็กน้อย
ตลาด Precious Metals เริ่มเห็นแรงพักฐาน โดยทองคำเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4,550 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินอยู่บริเวณ 77.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ตลาดคริปโต | Bitcoin และ Ethereum อ่อนตัว
ตลาดคริปโตยังเผชิญแรงขายต่อเนื่อง
Bitcoin ร่วงมากกว่า 1.8% ต่ำกว่า 77,000 ดอลลาร์
Ethereum ลดลงกว่า 3.5% ลงมาทดสอบระดับ 2,100 ดอลลาร์
NATGAS ปรับตัวขึ้น จากคาดการณ์สภาพอากาศที่ร้อนขึ้น และภาวะสมดุลตลาดที่ตึงตัวมากขึ้น
