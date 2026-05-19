08:50 · 19 พฤษภาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 19 พ.ค.

🇺🇸 ตลาดสหรัฐฯ | Wall Street ถูกกดดันก่อนงบ Nvidia

ตลาด Wall Street ปิดการซื้อขายแบบผสมผสาน โดย Dow Jones ยังคงทรงตัวเหนือแดนบวกเล็กน้อย ขณะที่ S&P 500 ปรับตัวลงราว 0.3% และ Nasdaq ร่วงมากกว่า 0.7%

แรงกดดันหลักมาจากกลุ่มเทคโนโลยี ก่อนการประกาศผลประกอบการของ Nvidia ในวันพุธหลังปิดตลาด ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวแปรสำคัญต่อ narrative การเติบโตของ AI ในตลาดการเงิน

แม้ตลาดเริ่มระมัดระวังมากขึ้น แต่ฤดูกาลประกาศผลประกอบการรอบนี้ยังถือว่าแข็งแกร่งมาก โดยบริษัทส่วนใหญ่ที่รายงานงบออกมา ทำผลงานดีกว่าคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ

 ภูมิรัฐศาสตร์ | ความตึงเครียดอิหร่านหนุนตลาดพลังงาน

Donald Trump ระบุว่า เขาคาดหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านได้ในเร็ว ๆ นี้ แต่ย้ำว่า สหรัฐฯ จะไม่ยอมอ่อนข้อให้เตหะราน

รัฐบาล Trump ส่งสัญญาณว่าการตัดสินใจสำคัญอาจเกิดขึ้นในระยะใกล้ ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ มองว่าข้อเสนอด้านนิวเคลียร์ล่าสุดจากอิหร่าน “ยังไม่เพียงพอ”

ฝั่งอิหร่านตอบโต้ว่า ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ยังคงมากเกินไป ทำให้ภาวะชะงักงันทางการทูตลึกขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงของการยกระดับความขัดแย้ง

ตลาดพลังงาน | น้ำมันและก๊าซพุ่งขึ้น

ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ผลักดันให้ Brent crude กลับมายืนเหนือ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง

ขณะที่สัญญาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub ปรับตัวขึ้นต่อ โดย ราคาทะลุระดับ 3 ดอลลาร์

 ตลาดยุโรป | หุ้นยุโรปแข็งแกร่งกว่าสหรัฐฯ

บรรยากาศการซื้อขายในยุโรปเป็นบวกอย่างชัดเจน โดยดัชนีหลักส่วนใหญ่ปิดในแดนเขียว

  • FTSE 100 +1.2%

  • DAX +1.2%

  • IBEX 35 +0.7%

  • CAC 40 +0.4%

Keir Starmer นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ยืนยันว่าเขา ไม่มีแผนลาออก และจะลงแข่งขันเลือกตั้งครั้งต่อไป

 โลหะมีค่า | ทองคำพักตัวเล็กน้อย

ตลาด Precious Metals เริ่มเห็นแรงพักฐาน โดยทองคำเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 4,550 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินอยู่บริเวณ 77.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ตลาดคริปโต | Bitcoin และ Ethereum อ่อนตัว

ตลาดคริปโตยังเผชิญแรงขายต่อเนื่อง

  • Bitcoin ร่วงมากกว่า 1.8% ต่ำกว่า 77,000 ดอลลาร์

  • Ethereum ลดลงกว่า 3.5% ลงมาทดสอบระดับ 2,100 ดอลลาร์

