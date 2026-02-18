📉 ทองคำร่วงกว่า 2.5% ท่ามกลางการเจรจาสหรัฐฯ – อิหร่านและแรงหนุนของดอลลาร์

📉 ทองคำร่วง 2.5% แตะ 4,850 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ราคาทองคำวันนี้ปรับตัวลดลง 2.5% เหลือ 4,850 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจาก:
-
ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่า
-
ความหวังในการบรรลุข้อตกลง สหรัฐ–อิหร่าน หลังการเจรจารอบสองในเจนีวา ทำให้ตลาดคาดว่าความตึงเครียดจะคลายตัว
📈 ANZ ปรับเพิ่มเป้าราคาทองคำไตรมาส 2
-
จากเดิม 5,400 ดอลลาร์ → 5,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์
-
วิเคราะห์ว่าการปรับฐานล่าสุดไม่ได้หมายถึงจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว
-
แม้ว่าความผันผวนจะสูง แต่ราคาทองคำยังไม่ถึงระดับที่ “พร้อมกลับตัวอย่างยั่งยืน”
🔑 ปัจจัยสนับสนุนทองคำ
-
นโยบายดอกเบี้ย Fed:
-
คาดว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองรอบ: เดือนมีนาคมและมิถุนายน
-
เงินเฟ้อลดลงทำให้ตลาดคาดว่าจะมีรอบที่สามในเดือนธันวาคม
-
อัตราผลตอบแทนจริงที่ต่ำสนับสนุนเงินไหลเข้าสู่ทองคำ
-
-
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการเมือง:
-
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงการค้าโลก (ภาษี, สงครามการค้า) ทำให้ทองคำยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
-
-
ทองคำ vs พันธบัตรรัฐบาล:
-
ความน่าสนใจของพันธบัตรรัฐบาลลดลงเนื่องจากหนี้ทั่วโลกเพิ่มขึ้น
-
นักลงทุนเรียกร้องผลตอบแทนสูงขึ้นจากพันธบัตรระยะยาว → ช่วยทองคำเป็นตัวกระจายความเสี่ยงพอร์ต
-
-
แรงซื้อจาก ETF และการลงทุนสถาบัน:
-
ANZ คาดว่าการไหลเข้าทองคำ ETF จะต่อเนื่อง และมูลค่ารวมอาจเกิน 4,800 ตันใน 2025
-
ตลาดตะวันตกยังเป็นฐานสำคัญ แต่ตลาดเกิดใหม่ เช่น จีนและอินเดีย อาจเร่งการเติบโต
-
-
Silver:
-
มุมมองเป็นบวก แต่ไม่คาดว่าจะทำผลตอบแทนเหนือทองคำ
-
แม้ว่าจะเป็นบวก แต่ความผันผวนสูงและความต้องการอุตสาหกรรมทำให้เงินไม่เหนือทองในปีนี้
-
Source: xStation5
