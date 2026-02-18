อ่านเพิ่มเติม
07:58 · 18 กุมภาพันธ์ 2026

📉 ทองคำร่วงกว่า 2.5% ท่ามกลางการเจรจาสหรัฐฯ – อิหร่านและแรงหนุนของดอลลาร์

-
-
Open account Download free app

📉 ทองคำร่วง 2.5% แตะ 4,850 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ราคาทองคำวันนี้ปรับตัวลดลง 2.5% เหลือ 4,850 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เนื่องจาก:

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่า

  • ความหวังในการบรรลุข้อตกลง สหรัฐ–อิหร่าน หลังการเจรจารอบสองในเจนีวา ทำให้ตลาดคาดว่าความตึงเครียดจะคลายตัว

📈 ANZ ปรับเพิ่มเป้าราคาทองคำไตรมาส 2

  • จากเดิม 5,400 ดอลลาร์ → 5,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์

  • วิเคราะห์ว่าการปรับฐานล่าสุดไม่ได้หมายถึงจุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว

  • แม้ว่าความผันผวนจะสูง แต่ราคาทองคำยังไม่ถึงระดับที่ “พร้อมกลับตัวอย่างยั่งยืน”

🔑 ปัจจัยสนับสนุนทองคำ

  1. นโยบายดอกเบี้ย Fed:

    • คาดว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองรอบ: เดือนมีนาคมและมิถุนายน

    • เงินเฟ้อลดลงทำให้ตลาดคาดว่าจะมีรอบที่สามในเดือนธันวาคม

    • อัตราผลตอบแทนจริงที่ต่ำสนับสนุนเงินไหลเข้าสู่ทองคำ

  2. ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการเมือง:

    • ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงการค้าโลก (ภาษี, สงครามการค้า) ทำให้ทองคำยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

  3. ทองคำ vs พันธบัตรรัฐบาล:

    • ความน่าสนใจของพันธบัตรรัฐบาลลดลงเนื่องจากหนี้ทั่วโลกเพิ่มขึ้น

    • นักลงทุนเรียกร้องผลตอบแทนสูงขึ้นจากพันธบัตรระยะยาว → ช่วยทองคำเป็นตัวกระจายความเสี่ยงพอร์ต

  4. แรงซื้อจาก ETF และการลงทุนสถาบัน:

    • ANZ คาดว่าการไหลเข้าทองคำ ETF จะต่อเนื่อง และมูลค่ารวมอาจเกิน 4,800 ตันใน 2025

    • ตลาดตะวันตกยังเป็นฐานสำคัญ แต่ตลาดเกิดใหม่ เช่น จีนและอินเดีย อาจเร่งการเติบโต

  5. Silver:

    • มุมมองเป็นบวก แต่ไม่คาดว่าจะทำผลตอบแทนเหนือทองคำ

    • แม้ว่าจะเป็นบวก แต่ความผันผวนสูงและความต้องการอุตสาหกรรมทำให้เงินไม่เหนือทองในปีนี้

Source: xStation5

19 กุมภาพันธ์ 2026, 21:41

ไมเคิล เบอร์รี่ และ Palantir: นักวิเคราะห์ชื่อดังตั้งข้อกล่าวหาหนัก
19 กุมภาพันธ์ 2026, 21:36

สรุปตลาด 🚩 ตลาดยุโรปและ EUR/USD ปรับตัวลง ท่ามกลางความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์สหรัฐฯ–อิหร่านที่ตึงเครียดสูงขึ้น
19 กุมภาพันธ์ 2026, 19:07

น้ำมัน (OIL): ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ อิหร่าน ⚔️
19 กุมภาพันธ์ 2026, 15:09

สรุปข่าวเช้า 19 ก.พ.
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก