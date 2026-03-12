โคเนื้อฟิวเจอร์สลง หลัง JBS ปิดโรงงาน ราคาข้าวโพด-ตะวันออกกลางกดดัน 📌

ฟิวเจอร์สโคเนื้อสหรัฐฯ (CATTLE) ยังคงถูกกดดันลง เนื่องจากตลาดตอบสนองต่อ:
ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจโดยรวมที่อ่อนตัว (Wall Street ปรับตัวลด)
ราคาข้าวโพดอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น
ความกังวลเกี่ยวกับความต้องการในอนาคต
อีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือ ความเป็นไปได้ของการนัดหยุดงานที่โรงงาน JBS ใน Greeley, Colorado ซึ่งอาจรบกวนระบบการเชือดโค
ในด้านเทคนิค ตลาดเห็นการ ลดสถานะ long ของกองทุนที่บริหารจัดการ ซึ่งต่อเนื่องหลายวัน เมื่อระดับสำคัญถูกทำลาย การขายเชิงเทคนิคและเชิงระบบเพิ่มความแรงในการปรับตัวลง
นักลงทุนเริ่ม ตีราคาเป็นกรณีที่ราคาน้ำมันสูงและความเชื่อมั่นเศรษฐกิจอ่อนตัวอาจจำกัดการใช้จ่ายของครัวเรือน โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ราคาสูง เช่น เนื้อวัว
ภาพรวมของการปรับตัวลงยังสะท้อน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ที่ดันราคาน้ำมันขึ้นต่อเนื่อง และกดดันสินทรัพย์เสี่ยง
ในฝั่งตลาดจริง (cash market) ภาพซับซ้อนกว่า:
โรงงานแปรรูปซื้อโคในราคาต่ำลง แต่ มาร์จิ้นยังเป็นลบ
การผลิตที่ลดลงช่วย หนุนราคาขายส่งเนื้อวัว โดยข้อมูล USDA ชี้ว่า ราคาขายเนื้อยังปรับตัวขึ้น แสดงว่าตลาดเนื้อจริงยังค่อนข้างตึงตัว แม้ฟิวเจอร์สโคเนื้อถูกกดดัน
