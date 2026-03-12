Chart of the Day: EURUSD - ยูโร vs ดอลลาร์ ใครแรงกว่ากัน? 💱

คู่เงิน EURUSD ยังคงถูกกดดันลง โดยซื้อขายราว 1.1530 ดอลลาร์ต่อยูโร
การเคลื่อนไหวของราคาวันนี้ได้รับแรงกดดันทั้งจาก ความไม่แน่นอนระดับโลก และ ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคทั้งสองฝั่งแอตแลนติก
นักลงทุนจับตา ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และความเห็นจากธนาคารกลาง เพื่อหาสัญญาณทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต
Source: xStation5
สิ่งที่กำลังขับเคลื่อน EURUSD วันนี้
1️⃣ กระแสเงินทุนเข้าดอลลาร์ (Safe Haven)
ความไม่แน่นอนระดับโลกยังสนับสนุนดอลลาร์ นักลงทุนมอง USD เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ทำให้ยูโรถูกกดดันและคู่ EURUSD ไม่สามารถฟื้นตัวได้ แม้ข้อมูลโซนยูโรจะเป็นกลาง
2️⃣ ช็อกจากสินค้าโภคภัณฑ์และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนให้เศรษฐกิจยูโรโซน กดดันเงินเฟ้อ และความตึงเครียดทางการเมืองยังคงสนับสนุนดอลลาร์ ทำให้ยูโรไม่น่าสนใจ ตลาดคาด EURUSD อาจทดสอบจุดต่ำสุดระยะสั้นใหม่
3️⃣ ตลาดคาด ECB จะยังคงเข้มงวด
บางสมาชิกของ ECB ชี้ว่าจำเป็นต้องคงนโยบายการเงินเข้มงวดเพื่อตอบสนองเงินเฟ้อ แม้จะช่วยสนับสนุนยูโรในระยะสั้น แต่เมื่อเทียบกับดอลลาร์แข็งแรง ผลกระทบทั่วโลกยังจำกัด
4️⃣ ความอ่อนแอเชิงเทคนิคของ EURUSD
คู่เงินยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ บ่งชี้ว่านักขายมีความได้เปรียบ ดัชนีโมเมนตัมและแนวรับทางเทคนิคแสดงว่าการฟื้นตัวของยูโรอาจเป็นเพียงชั่วคราว
5️⃣ ตลาดรอข้อมูล PCE วันศุกร์
หลังจาก CPI สหรัฐฯ เมื่อวานตรงกับคาดการณ์ นักลงทุนจับตา PCE ซึ่งเป็นดัชนีเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ หาก PCE แข็งแกร่งกว่าคาด ดอลลาร์อาจได้แรงหนุน แต่หากต่ำกว่าคาด ยูโรมีโอกาสฟื้นตัวระยะสั้น
