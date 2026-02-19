ทองคำพุ่งแรง +2.5% ใกล้แตะระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 📈

ทองคำ (GOLD) ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันนี้ โดยเดินหน้าทำจุดสูงขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ จะออกมาในเชิงบวก ซึ่งโดยปกติควรหนุนค่าเงินดอลลาร์ ทั้งตัวเลขคำสั่งซื้อ ภาคการผลิตอุตสาหกรรม และภาคที่อยู่อาศัย ล้วนออกมาดีกว่าคาด การปรับขึ้นครั้งนี้จึงดูเหมือนจะได้รับแรงหนุนจากเบี้ยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และการเข้าซื้อของนักลงทุนก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนมกราคมของ Federal Reserve
ตลาดเริ่มแสดงความกังวลจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่าง United States และ Iran ขณะเดียวกัน ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ราคาทองคำส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ โดยยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน
ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ การเจรจาสันติภาพรอบแรกระหว่าง Ukraine และ Russia ที่มีสหรัฐฯ เป็นตัวกลาง ซึ่งจัดขึ้นที่ Geneva สิ้นสุดลงหลังใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง โดยประธานาธิบดี Volodymyr Zelenskiy ระบุว่าการหารือเป็นไปอย่าง “ยากลำบาก” และกล่าวหาว่ามอสโกพยายามถ่วงเวลา
ขณะเดียวกัน อิหร่านเปิดเผยว่าได้ตกลงกับสหรัฐฯ ใน “หลักการชี้นำ” สำหรับการเจรจานิวเคลียร์ แต่ย้ำว่ายังไม่ใกล้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้าย
นักลงทุนกำลังรอรายงานบันทึกการประชุมของ Federal Reserve ระหว่างวันที่ 16–17 มกราคม (กำหนดเผยแพร่เวลา 18:00 GMT) ท่ามกลางความเสี่ยงในตลาดแรงงานที่ผ่อนคลายลงและแนวโน้มเงินเฟ้อที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม รายงานดังกล่าวอาจไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่มากนัก เนื่องจากมุมมองตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรตั้งแต่การประชุมครั้งก่อน
ปัจจัยสำคัญถัดไปคือการประกาศตัวเลข PCE ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Federal Reserve ให้ความสำคัญ และจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดในแง่ผลกระทบต่อต้นทุนการกู้ยืม
ทองคำซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เคยทำสถิติสูงสุดที่ 5,594.82 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 29 มกราคม และเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย จึงมักได้ประโยชน์ในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยขาลง ปัจจุบันตลาดคาดการณ์การปรับลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ โดยครั้งแรกอาจเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ตามข้อมูลจาก CME Group
Source: xStation5
ศาลสูงสหรัฐฯ ตัดสินยกเลิกภาษีโลกของทรัมป์
BREAKING: US GDP growth rate collapse🚨📉
Market Wrap: ยุโรปกลับมาเป็นบวก 🇪🇺 📈 กิจกรรมทางธุรกิจเริ่มเร่งตัวอีกครั้ง ❓
BREAKING: PMI เบื้องต้นยุโรปออกมาดีกว่าคาด 📈 EUR/USD ขยับขึ้นทันที