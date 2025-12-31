อ่านเพิ่มเติม
17:00 · 31 ธันวาคม 2025

🎉 สวัสดีปีใหม่ 2026! 🎉

🎉 สวัสดีปีใหม่ 2026! 🎉
ขอให้ทุกวันเต็มไปด้วยความก้าวหน้าใกล้เป้าหมาย และขอให้ทุกความฝันเป็นจริงอย่างงดงาม

XTB ขอแจ้งอัปเดตกิจกรรมการทำงานและบริการฝาก-ถอนในช่วงวันหยุดดังนี้

🟥 กิจกรรมตลาด: ข้อมูลรายละเอียดจะอัปเดตที่นี่ XTB Company News
(https://www.xtb.com/th/company-news)

🟥 การฝาก/ถอนเงิน:
- บริการฝากเงินดำเนินตามปกติ
- บริการถอนเงิน : วันที่ 1 ม.ค. 2566 ไม่มีการรับคำสั่งถอนเงิน

🟥 ฝ่ายบริการลูกค้าจะหยุดให้บริการภายในวันที่ 1 ม.ค. 2566
🟥 ข่าวสารและวิเคราะห์ตลาด: หยุดให้บริการตามวันหยุดข้างต้น

หากลูกค้ามีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อผู้จัดการบัญชีเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม:
📩 อีเมล: cs_int@xtb.com
 หรือ sales_th@xtb.global

📲 โทรศัพท์: +66 2-0261 622 (เวลา 12:00 – 23:00 น.)
💬 แชทสดผ่านแอป XTB

XTB ขอให้ลูกค้าทุกท่านมีช่วงวันหยุดที่เต็มไปด้วยความสุข ปลอดภัย และอบอวลไปด้วยความรักจากครอบครัวและคนที่คุณรัก!

2 สิงหาคม 2025, 13:30

ดอลลาร์ดิ่ง - จ้างงานสหรัฐฯ ทรุด

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก