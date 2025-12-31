🎉 สวัสดีปีใหม่ 2026! 🎉
ขอให้ทุกวันเต็มไปด้วยความก้าวหน้าใกล้เป้าหมาย และขอให้ทุกความฝันเป็นจริงอย่างงดงาม
XTB ขอแจ้งอัปเดตกิจกรรมการทำงานและบริการฝาก-ถอนในช่วงวันหยุดดังนี้
🟥 กิจกรรมตลาด: ข้อมูลรายละเอียดจะอัปเดตที่นี่ XTB Company News
(https://www.xtb.com/th/company-news)
🟥 การฝาก/ถอนเงิน:
- บริการฝากเงินดำเนินตามปกติ
- บริการถอนเงิน : วันที่ 1 ม.ค. 2566 ไม่มีการรับคำสั่งถอนเงิน
🟥 ฝ่ายบริการลูกค้าจะหยุดให้บริการภายในวันที่ 1 ม.ค. 2566
🟥 ข่าวสารและวิเคราะห์ตลาด: หยุดให้บริการตามวันหยุดข้างต้น
หากลูกค้ามีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อผู้จัดการบัญชีเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม:
📩 อีเมล: cs_int@xtb.com
หรือ sales_th@xtb.global
📲 โทรศัพท์: +66 2-0261 622 (เวลา 12:00 – 23:00 น.)
💬 แชทสดผ่านแอป XTB
XTB ขอให้ลูกค้าทุกท่านมีช่วงวันหยุดที่เต็มไปด้วยความสุข ปลอดภัย และอบอวลไปด้วยความรักจากครอบครัวและคนที่คุณรัก!