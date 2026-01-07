อ่านเพิ่มเติม
20:00 · 7 มกราคม 2026

รับหุ้น GRAB ฟรีวันนี้ 💎

Grab
หุ้น
GRAB.US, Grab Holdings Ltd - class A
-
-

 เพียงทำตาม 3 ขั้นตอนง่าย ๆ

  1. เปิดบัญชีใหม่กับ XTB
  2. ฝากเงินครั้งแรกเพื่อเปิดใช้งานบัญชี
  3. ยอมรับเงื่อนไขโปรโมชั่น และรับหุ้นฟรีทันที

📌 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่น: Landing Page

📌 เงื่อนไขและข้อกำหนด: T&C


 
31 ธันวาคม 2025, 17:00

🎉 สวัสดีปีใหม่ 2026! 🎉
2 สิงหาคม 2025, 13:30

ดอลลาร์ดิ่ง - จ้างงานสหรัฐฯ ทรุด

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก