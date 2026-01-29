ข่าวเด่นวันนี้ 29 มกราคม 2026

- Bessent ช่วยดอลลาร์, Fed ส่งสัญญาณ Hawkish 🔥
S&P 500 ทะลุ 7,000 จุดครั้งแรกในประวัติศาสตร์
แม้ทำสถิติสูงสุด แต่ตลาดมีแรงเทขายกลับเล็กน้อยจากท่าที Fed ที่คงอัตราดอกเบี้ยและเปลี่ยนโทนจาก dovish เป็น moderate
ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าหลัง Bessent ออกทีวีช่วย stabilise
EUR/USD ทดสอบระดับ 1.20
ข่าวบริษัทเด่น:
-
ASML รายงานกำไรสูงสุด หุ้นขึ้นแล้วปรับลงเล็กน้อย
-
LVMH รายได้และกำไรหด หุ้นลด ~8%
-
Microsoft & Meta เตรียมรายงานผล Q4 2025
-
Tesla ยอดขายปีต่อปียังหด แต่นักลงทุนจับตา Robotaxi และ segment ใหม่
สินค้าโภคภัณฑ์:
-
ทองคำ ทำ All-time High ~5,330$/ออนซ์
-
เงิน ปรับขึ้น ~114$ แต่ช้ากว่าทอง
ตลาดแตะสูงสุดใหม่ แต่ยัง ระมัดระวังก่อนสัญญาณ Fed ขณะที่ทองคำและเงินปรับขึ้นต่อเนื่อง
