09:07 · 29 มกราคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 29 มกราคม 2026

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • Bessent ช่วยดอลลาร์, Fed ส่งสัญญาณ Hawkish 🔥

S&P 500 ทะลุ 7,000 จุดครั้งแรกในประวัติศาสตร์
แม้ทำสถิติสูงสุด แต่ตลาดมีแรงเทขายกลับเล็กน้อยจากท่าที Fed ที่คงอัตราดอกเบี้ยและเปลี่ยนโทนจาก dovish เป็น moderate

ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าหลัง Bessent ออกทีวีช่วย stabilise
EUR/USD ทดสอบระดับ 1.20

ข่าวบริษัทเด่น:

  • ASML รายงานกำไรสูงสุด หุ้นขึ้นแล้วปรับลงเล็กน้อย

  • LVMH รายได้และกำไรหด หุ้นลด ~8%

  • Microsoft & Meta เตรียมรายงานผล Q4 2025

  • Tesla ยอดขายปีต่อปียังหด แต่นักลงทุนจับตา Robotaxi และ segment ใหม่

สินค้าโภคภัณฑ์:

  • ทองคำ ทำ All-time High ~5,330$/ออนซ์

  • เงิน ปรับขึ้น ~114$ แต่ช้ากว่าทอง

ตลาดแตะสูงสุดใหม่ แต่ยัง ระมัดระวังก่อนสัญญาณ Fed ขณะที่ทองคำและเงินปรับขึ้นต่อเนื่อง

31 มกราคม 2026, 00:59

ผลประกอบการ Lockheed Martin: จุดสูงสุดของความตึงเครียดโลกและมูลค่าหุ้น
31 มกราคม 2026, 00:56

EURUSD ร่วง 0.5% หลังรายงานเงินเฟ้อ PPI สหรัฐฯ กดดันตลาด 🚨
31 มกราคม 2026, 00:54

ดัชนียุโรปทำผลงานดีกว่าหุ้นสหรัฐฯ ก่อนตลาด Wall Street เปิด 📉
30 มกราคม 2026, 20:00

