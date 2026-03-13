สรุปข่าวเช้า: ไฟเขียวซื้อน้ำมันรัสเซียได้ 30 วัน

- เหตุการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางและการยกระดับความตึงเครียดเพิ่มเติมได้ส่งผลลบต่อการซื้อขายในวอลล์สตรีทเมื่อวานนี้ โดยแรงขายเกิดขึ้นกับดัชนีหลักของสหรัฐทั้งหมด ดัชนี Dow Jones ลดลง 1.6%, S&P 500 ลดลง 1.5% และ Nasdaq ปรับตัวลง 1.8%
- แม้ว่าทางการสหรัฐจะยืนยันว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของอิหร่านถูกลดทอนศักยภาพลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันมีรายงานว่าอิสราเอลอาจเตรียมเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินในเลบานอนในเร็ว ๆ นี้
- สหรัฐได้ออกใบอนุญาตชั่วคราว 30 วัน อนุญาตให้ประเทศต่าง ๆ สามารถซื้อน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากรัสเซียที่ได้ถูกบรรทุกลงเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลแล้ว เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปทานที่เกิดจากสงครามกับอิหร่านและความปั่นป่วนด้านการขนส่งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
- ใบอนุญาตดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ถูกจัดส่งก่อนวันที่ 12 มีนาคม และจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 11 เมษายน อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจทำให้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียอ่อนแอลงบางส่วน
- ตามคำกล่าวของ Scott Bessent ใบอนุญาตระยะเวลา 30 วันที่เปิดทางให้สามารถซื้อน้ำมันดิบรัสเซียที่อยู่บนเรือบรรทุกแล้ว มีเป้าหมายเพื่อช่วยเพิ่มอุปทานน้ำมันในตลาดโลกและช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมัน
- รัฐมนตรีกลาโหมของสหราชอาณาจักรระบุว่า อิหร่านมีแนวโน้มกำลังติดตั้งทุ่นระเบิดใต้น้ำในช่องแคบฮอร์มุซ
- ขณะเดียวกัน การประเมินอีกด้านจาก Scott Bessent ชี้ว่าเรือบางลำยังคงสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าเส้นทางเดินเรืออาจยังไม่ได้ถูกวางทุ่นระเบิด
- ราคาน้ำมันดิบยังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- หนึ่งในเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคสำคัญของวันนี้คือการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE) ของสหรัฐในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญและใช้ติดตามอย่างใกล้ชิดในการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ย
- ในตลาดค่าเงิน ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง
- แรงขายในตลาดหุ้นเอเชียยังคงดำเนินต่อไป โดยดัชนีที่ปรับตัวลงมากที่สุดคือ Nikkei 225 ของญี่ปุ่น และ KOSPI ของเกาหลีใต้ ซึ่งลดลง 1.4% และ 1.7% ตามลำดับ โดยดัชนี Nikkei ยังถูกกดดันเพิ่มเติมจากการร่วงลงเกือบ 6% ของหุ้น Honda Motor หลังบริษัทคาดการณ์ว่าจะขาดทุนรายปีจากต้นทุนการปรับโครงสร้างธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า
- ด้านจีน ธนาคารกลางจีน People's Bank of China (PBOC) กำหนดอัตราอ้างอิง USD/CNY สำหรับวันนี้ที่ 6.9007 ขณะที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 6.8888
- ออสเตรเลียวางแผนจะปล่อยสำรองเชื้อเพลิงประมาณ 20% เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลน
- ในตลาดโลหะมีค่า บรรยากาศการลงทุนค่อนข้างผสมผสานแต่มีแนวโน้มเชิงลบเล็กน้อย ราคาทองคำปรับตัวลงเล็กน้อย เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 5,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินถูกกดดันมากกว่า โดยซื้อขายอยู่บริเวณประมาณ 82.5 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ในทางกลับกัน ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีผลงานที่ดีกว่า โดย Bitcoin ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.5% ทะลุระดับ 71,000 ดอลลาร์ และ Ethereum ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยกำลังทดสอบระดับ 2,100 ดอลลาร์
