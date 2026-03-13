Bitcoin ปรับตัวขึ้น 3% กำลังพยายามสร้างสัญญาณกลับตัวของแนวโน้ม 📈

Bitcoin ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% วันนี้ ทะลุระดับ 72,000 ดอลลาร์ แม้บรรยากาศตลาดโลกจะยังมีสัญญาณผสมปนเป
เมื่อพิจารณากราฟรายวัน พบว่ามีความคล้ายคลึงบางประการกับตลาดขาลงในปี 2022
ในปี 2021 การปรับตัวลงเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
ในปี 2022 Bitcoin เข้าสู่ภาวะตลาดหมีเต็มรูปแบบ โดยมีแรงขายหลัก 3 ระลอกชัดเจน
ในปี 2025 การปรับตัวลงเริ่มในเดือนตุลาคม และขณะนี้ได้เกิดแรงขายสำคัญแล้ว 2 ระลอก โดยราคายังซื้อขายต่ำกว่าจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์มากกว่า 40%
ระหว่างช่วงการปรับตัวลงดังกล่าว มักพบรูปแบบกราฟแบบ ธง (Flag Pattern) ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นสัญญาณต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง ขณะนี้มีลักษณะคล้ายกันเกิดขึ้นอีกครั้ง โดยมีโซนแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 73,000–75,000 ดอลลาร์
หากราคาสามารถทะลุและยืนเหนือช่วงดังกล่าวได้อย่างมั่นคง อาจเปิดประเด็นการคาดการณ์ถึงการกลับตัวของแนวโน้มในระยะกลาง
ในกรณีที่สถานการณ์คล้ายปี 2022 เกิดขึ้นอีกในบางรูปแบบ อาจเห็นราคา Bitcoin ขยับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA200 รายวัน ได้ราวเดือนกุมภาพันธ์ 2027
Source: xStation5
น่าสนใจว่า ในปี 2022 ราคา Bitcoin ได้ร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA200 (เส้นสีแดง) ซึ่งนำไปสู่แรงเทขายรอบสุดท้ายอย่างรุนแรง
ปัจจุบัน ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ EMA200 รายสัปดาห์พอดี หากจากระดับนี้เกิดการปรับตัวลง และมีขนาดเป็นสัดส่วนใกล้เคียงกับช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2022 อาจเห็นการปรับฐานประมาณ 40–50% ซึ่งอาจพาราคาไปยังบริเวณ 35,000–40,000 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน หากราคาสามารถกลับขึ้นไปเหนือระดับ 75,000 ดอลลาร์ และ 80,000 ดอลลาร์ ได้อย่างชัดเจน อาจสะท้อนถึงแรงสะสมที่แข็งแกร่ง และเพิ่มโอกาสของความพยายามกลับตัวของแนวโน้มปัจจุบัน 📈
Source: xStation5
