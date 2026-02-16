อ่านเพิ่มเติม
19:00 · 16 กุมภาพันธ์ 2026

3 ตลาดที่ควรติดตามในสัปดาห์

หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่หลากหลายและสร้างภาพรวมที่แตกต่างกันสำหรับ ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ตลาดโลกกำลังเข้าสู่ช่วงสงบทางเศรษฐกิจโดยรวม

วันหยุดยาวในสหรัฐ (Washington’s Birthday) และเทศกาลตรุษจีนในจีน ทำให้ตลาดปิดบางส่วน ขณะที่บราซิลเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Carnival ส่งผลให้สภาพคล่องบางส่วนลดลง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่อาจสร้างความผันผวนสำคัญ ได้แก่ การเผยแพร่ FOMC Minutes, ตัวเลขเงินเฟ้อ PCE, และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยสำคัญของ นิวซีแลนด์ นักลงทุนควรติดตามตลาด AUDNZD, US500, และอลูมิเนียม

1️⃣ AUDNZD

  • ปรับตัวขึ้นสูงสุดตั้งแต่ปี 2013 ได้แรงหนุนจากราคาทองแดงและโลหะอุตสาหกรรมที่พุ่งขึ้น ซึ่งออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตสำคัญ

  • มุมมองเชิงรุก (hawkish) ของ Reserve Bank of Australia ยังสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น

  • การประชุมนโยบายของ Reserve Bank of New Zealand ในวันพุธจะเป็นตัวทดสอบ

    • Consensus คาดว่าคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.25%

    • หาก RBNZ ส่งสัญญาณ tightening ต่อเนื่อง คู่สกุลเงินอาจถอย

    • หาก RBNZ ยังคง dovish และโลหะฟื้นตัวต่อ AUDNZD อาจมุ่งไปที่ระดับ 1.20

2️⃣ US500

  • ตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันจันทร์ นักลงทุนจะเฝ้าดู futures ตามตารางสั้น

  • ความกังวลหลายด้านยังมีอยู่: ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ (US-Iran), การชะลอตัวของกระแส AI

  • ความไม่แน่นอนของเส้นทางนโยบาย Fed ยังเป็นปัจจัยหลัก

  • 2 เหตุการณ์สำคัญที่ควรจับตา:

    1. FOMC Minutes วันพุธ – ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการถกเถียงภายใน

    2. PCE Report วันศุกร์ – ตัวชี้วัดสำคัญของ Fed สำหรับเงินเฟ้อ

3️⃣ อลูมิเนียม (Aluminum)

  • ตลาดโลหะมีความผันผวนสูงในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ แต่มีการถอนเงินทุนเก็งกำไรออกจาก futures

  • ราคาลดลงมาที่ประมาณ $3,000/ตัน ลบกำไรทั้งหมดในปี 2026

  • ปัจจัยเสี่ยง:

    • ช่วงตรุษจีน ทำให้การผลิตอุตสาหกรรมในจีนชะลอตัว

    • ข่าวการพิจารณาปรับลดภาษีเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐ

  • จนกว่าจะมีความชัดเจนด้านการค้า หรือแรงซื้อหลังเทศกาล ราคามีแนวโน้มถูกจำกัด upside

19 กุมภาพันธ์ 2026, 21:41

