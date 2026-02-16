3 ตลาดที่ควรติดตามในสัปดาห์

หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่หลากหลายและสร้างภาพรวมที่แตกต่างกันสำหรับ ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ตลาดโลกกำลังเข้าสู่ช่วงสงบทางเศรษฐกิจโดยรวม
วันหยุดยาวในสหรัฐ (Washington’s Birthday) และเทศกาลตรุษจีนในจีน ทำให้ตลาดปิดบางส่วน ขณะที่บราซิลเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Carnival ส่งผลให้สภาพคล่องบางส่วนลดลง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่อาจสร้างความผันผวนสำคัญ ได้แก่ การเผยแพร่ FOMC Minutes, ตัวเลขเงินเฟ้อ PCE, และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยสำคัญของ นิวซีแลนด์ นักลงทุนควรติดตามตลาด AUDNZD, US500, และอลูมิเนียม
1️⃣ AUDNZD
-
ปรับตัวขึ้นสูงสุดตั้งแต่ปี 2013 ได้แรงหนุนจากราคาทองแดงและโลหะอุตสาหกรรมที่พุ่งขึ้น ซึ่งออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตสำคัญ
-
มุมมองเชิงรุก (hawkish) ของ Reserve Bank of Australia ยังสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น
-
การประชุมนโยบายของ Reserve Bank of New Zealand ในวันพุธจะเป็นตัวทดสอบ
-
Consensus คาดว่าคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.25%
-
หาก RBNZ ส่งสัญญาณ tightening ต่อเนื่อง คู่สกุลเงินอาจถอย
-
หาก RBNZ ยังคง dovish และโลหะฟื้นตัวต่อ AUDNZD อาจมุ่งไปที่ระดับ 1.20
-
2️⃣ US500
-
ตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันจันทร์ นักลงทุนจะเฝ้าดู futures ตามตารางสั้น
-
ความกังวลหลายด้านยังมีอยู่: ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ (US-Iran), การชะลอตัวของกระแส AI
-
ความไม่แน่นอนของเส้นทางนโยบาย Fed ยังเป็นปัจจัยหลัก
-
2 เหตุการณ์สำคัญที่ควรจับตา:
-
FOMC Minutes วันพุธ – ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการถกเถียงภายใน
-
PCE Report วันศุกร์ – ตัวชี้วัดสำคัญของ Fed สำหรับเงินเฟ้อ
-
3️⃣ อลูมิเนียม (Aluminum)
-
ตลาดโลหะมีความผันผวนสูงในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ แต่มีการถอนเงินทุนเก็งกำไรออกจาก futures
-
ราคาลดลงมาที่ประมาณ $3,000/ตัน ลบกำไรทั้งหมดในปี 2026
-
ปัจจัยเสี่ยง:
-
ช่วงตรุษจีน ทำให้การผลิตอุตสาหกรรมในจีนชะลอตัว
-
ข่าวการพิจารณาปรับลดภาษีเหล็กและอลูมิเนียมของสหรัฐ
-
-
จนกว่าจะมีความชัดเจนด้านการค้า หรือแรงซื้อหลังเทศกาล ราคามีแนวโน้มถูกจำกัด upside
