กาแฟพุ่ง 6% 📈 สูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายน ☕️

สัญญา กาแฟอาราบิก้า (Arabica) ขยายการฟื้นตัวจากวันศุกร์เกือบ 6% ทำให้ราคาทะลุ โซนแนวต้านสำคัญ (402–410) แล้ว ความแห้งแล้งใน บราซิล ผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดของโลก ก่อให้เกิดความกังวลเรื่องอุปทานอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาตลาดนิวยอร์ก ทะลุ 4 ดอลลาร์ต่อปอนด์ เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายน 2025
บราซิลที่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นปัจจัยกดดันราคาขาขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ขณะที่พยากรณ์อากาศที่ไม่ตรงกันในสัปดาห์หน้าเพิ่มความไม่แน่นอนต่อการออกดอกในช่วง กันยายน–พฤศจิกายน แม้ Climatempo คาดว่าจะมีฝนตกหนักกลับมา แหล่งข้อมูลอื่นระบุว่าความเสี่ยงภัยแล้งในพื้นที่อาราบิก้ายังคงสูงเกินไป ทำให้ความกังวลเรื่องอุปทานไม่อาจมองข้าม
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยนอกอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย บราซิลถูก ยกเว้นจากการลดภาษีศุลกากรกาแฟของสหรัฐ เนื่องจากความสัมพันธ์ทางการทูตแย่ลงหลัง Jair Bolsonaro ถูกตัดสินโทษ ทำให้กาแฟต้องเสียภาษีตอบโต้ 50% ราคายังได้แรงหนุนจากค่า เรียลบราซิลแข็งค่า 14% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ นับตั้งแต่ต้นปี
COFFEE is now at its highest level since April 2025, approaching January highs. In blue: the inverted USDBRL rate, at its strongest since June 2024. Source: xStation5