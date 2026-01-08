ข่าวเด่นวันนี้: หุ้น Alphabet หนุนความเชื่อมั่นบน Wall Street 🗽 น้ำมัน โลหะมีค่า และคริปโตปรับตัวลดลง

ยุโรปมีการซื้อขายแบบผสม โดย DAX ของเยอรมนีปรับตัวขึ้นมากกว่า 0.9% ขณะที่ FTSE ของสหราชอาณาจักรร่วงเกือบ 0.7% CAC40 ของฝรั่งเศสปิดตลาดแบบทรงตัว และ WIG20 ขึ้นมากกว่า 1.6% ในวันเดียว และเกือบ 3.5% ตั้งแต่ต้นปี สะท้อนความหวังของตลาดเกี่ยวกับการยุติสงครามยูเครนในปีนี้
ดัชนีสหรัฐฯ ยังคงรักษาการปรับขึ้นไว้ แม้ S&P 500 ซื้อขายด้วยการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย, Nasdaq ขึ้นเกือบ 0.5% ขณะที่ Dow Jones Industrial Average ร่วงมากกว่า 0.5% หุ้นซอฟต์แวร์โดดเด่นในวันนั้น แต่ Alphabet (GOOGL.US) คือดาวเด่นที่ขึ้น 3%
วอชิงตันมีแผนเร่งการใช้งาน รถยนต์ไร้คนขับ, ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อ Waymo และโดยอ้อมต่อ Google นอกจากนี้บริษัทกำลังพัฒนา TorchTPU ที่แข่งกับชิปของ Nvidia และโมเดล AI Gemini 3 ประสบความสำเร็จ แม้ว่าจีนจะแนะนำให้บริษัทในประเทศระงับการซื้อชิป Nvidia H200 แต่ราคาหุ้นไม่ร่วงยังทรงตัวใกล้ระดับเดิม
นอกเหนือจาก Alphabet, หุ้น Intel ปรับตัวขึ้นหลังประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่เน้นเกม และ Eli Lilly ขยับขึ้นขณะที่บริษัทกำลังขยายธุรกิจผ่านการเข้าซื้อ Ventyx Biosciences โดยราคาหุ้นอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุดชี้ว่านโยบายของ Fed ในช่วงต้นปี 2026 มีแนวโน้ม “เชิงผ่อนปรน” เช่นกัน
การเปิดรับสมัครงานในรายงาน JOLTS ลดลงประมาณ 700,000 ตำแหน่งต่อปี, ต่ำกว่าที่คาดที่ 7.14 ล้านตำแหน่ง
คำสั่งซื้อจากโรงงานร่วง -1.2% เทียบกับคาดการณ์ -1.1%
ขณะที่ ISM Services มากกว่าคาดที่ 52 เทียบกับ 49 และการจ้างงานภาคเอกชนตาม ADP เพิ่มขึ้น 41,000 ตำแหน่ง เทียบกับคาดการณ์ 50,000 และก่อนหน้า -32,000
การเติบโตของ สต็อกน้ำมันเบนซินจากรายงาน EIA ชดเชยผลกระทบจากสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลง ทำให้ราคาน้ำมันร่วงต่ำกว่า $60 ต่อบาร์เรลใกล้ระดับต่ำสุดท้องถิ่น โดยตลาดกำลังประเมินความเสี่ยงจากความต้องการที่อ่อนแอและอุปทานที่เหลือเฟือ
แรงซื้อจากกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์, ภัยแล้งใน Great Plains ของสหรัฐฯ, ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์, การส่งออกผ่านทะเลดำที่ลดลง และการคาดการณ์การนำเข้าจากจีนที่สูงขึ้น สนับสนุนราคาธัญพืชในช่วงต้นปี 2026 ข้าวสาลี, ถั่วเหลือง และข้าวโพดฟื้นตัวหลังจากร่วงลงอย่างรุนแรง
ตลาดโลหะมีค่าถูกกดดัน
ทองคำร่วงเกือบ 1%
เงินร่วงเกือบ 5%
แพลตตินัมลดลง 6%
โครงสร้าง CoT จาก CFTC ดูเหมาะกับทองคำมากกว่าเงิน แม้ว่าเลเวอเรจและ Open Interest โดยรวมยังมีนัยสำคัญที่อาจหนุนความผันผวนระยะสั้น
Bitcoin สูญเสียโมเมนตัมขาขึ้น, ร่วงแตะ $91k และไม่สามารถผ่านระดับประมาณ $95k ซึ่งเป็นระดับสำคัญสำหรับผู้สร้าง gamma — การผ่านขึ้นไปอาจทำให้พวกเขาเข้าสู่ negative gamma และบังคับให้ซื้อ BTC ที่ราคาสูงกว่า แม้จะมีเงินไหลเข้าจาก ETF Bitcoin spot ระดับสูงสุดตั้งแต่ตุลาคมแล้วก็ตาม ตลาดโดยรวมยังคงเทรนด์หมี
รัสเซียกล่าวหาสหรัฐฯ ว่า ยึดแท็งเกอร์อย่างผิดกฎหมาย
รัฐมนตรีต่างประเทศ Marco Rubio รายงานว่าสหรัฐฯ กำลังมองหาข้อตกลงที่เอื้ออำนวยกับเวเนซุเอลา ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทน้ำมันในประเทศนั้น
สัปดาห์หน้า มีการประชุมวางแผนกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์เกี่ยวกับการควบคุมเกาะเชิงกลยุทธ์
Donald Trump ผ่าน Truth Social แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับ NATO พร้อมระบุความแตกต่างภายในพันธมิตรและเน้นบทบาทสหรัฐฯ ในการสร้างความสามารถทางทหาร
