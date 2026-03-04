อ่านเพิ่มเติม
09:00 · 4 มีนาคม 2026

Paramount Global และ Skydance Media หุ้นถูกกดดัน หลัง S&P ออกคำเตือน

-
-
Open account Download free app

หุ้นของ Paramount Global / Skydance Media ถูกกดดัน หลังจากสถาบันจัดอันดับเครดิตลดแนวโน้มเครดิตของบริษัทและวางใน CreditWatch เชิงลบ การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงระดับหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากการควบรวมกับ Warner Bros. Discovery และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโครงสร้างการเงินและการจัดสรรทุนหลังการทำธุรกรรม ตลาดตอบสนองด้วยการปรับลดราคาหุ้น และจับตาความสามารถของบริษัทในการรักษาสภาพคล่อง จัดการต้นทุนหนี้ และสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงในโครงสร้างองค์กรใหม่

การจัดอันดับของ S&P และคำเตือนของสถาบัน

S&P Global Ratings วาง Paramount Skydance ไว้ใน CreditWatch เชิงลบ สัญญาณนี้บ่งชี้ว่าอาจเกิดการลดอันดับเครดิตเพิ่มเติม หากบริษัทไม่ดำเนินมาตรการแก้ไขโครงสร้างการเงินและลดเลเวอเรจ ข้อความเตือนสะท้อนถึง ระดับหนี้สูงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการควบรวมกับ Warner Bros. Discovery รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโครงสร้างการเงินและกำหนดเวลาชำระหนี้หลังการควบรวม ตลาดตีความว่าเป็น ความเสี่ยงทางการเงินที่สูงขึ้น ต้นทุนหนี้อาจเพิ่มขึ้น และความยืดหยุ่นทางการเงินระยะสั้นจำกัด

หนี้จากการควบรวมกับ Warner Bros.

การควบรวมมูลค่า 110 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะทำให้บริษัทรวมมี หนี้สุทธิกว่า 79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ Paramount Skydance เป็นหนึ่งในบริษัทมีเลเวอเรจสูงสุดในอุตสาหกรรมสื่อ แพ็กเกจการเงินประกอบด้วยทั้งทุนและหนี้จำนวนมาก ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อกระแสเงินสดและอาจทำให้ต้นทุนเงินทุนสูงขึ้น S&P ระบุว่าเลเวอเรจสูงทำให้บริษัท อ่อนไหวต่อความผันผวนของตลาด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และแรงกดดันการแข่งขัน พร้อมทั้งจำกัดความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดสตรีมมิงและสื่อ

ปฏิกิริยาตลาด

หลังคำเตือนของ S&P หุ้น Paramount Skydance ปรับตัวลดลง สะท้อนมุมมองตลาดต่อ ความเสี่ยงทางการเงินที่สูงขึ้น นักลงทุนจับตาความสามารถของบริษัทในการ ชำระหนี้ รักษาสภาพคล่อง และสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง ในโครงสร้างหลังการควบรวม ตลาดได้ประเมินความเสี่ยงจากต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นและการเข้าถึงตลาดหนี้ระดับลงทุนที่จำกัด

ความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการและกลยุทธ์

การควบรวมนี้มีเป้าหมายสร้างหนึ่งใน กลุ่มสื่อและสตรีมมิงที่ใหญ่ที่สุด รวม Paramount+, HBO Max และสินทรัพย์อื่น ๆ ผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ระยะยาวยังคงสำคัญ เช่น การขยายขนาดการผลิตคอนเทนต์และความสามารถแข่งขันที่แข็งแกร่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ตลาดกำลังจับตา ความเสี่ยงระยะสั้น เช่น ความท้าทายในการรวมระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยี การปรับลดพนักงาน และการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ นักลงทุนจะเฝ้าดูว่าบริษัทสามารถจัดการการรวมกิจการ รักษากำไร และบริหารหนี้อย่างไร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลต่อ มูลค่าหุ้นในระยะสั้น

ประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจ

ในสัปดาห์หน้า ตลาดจะมุ่งเน้นไปที่:

  • ความชัดเจนเกี่ยวกับ แผนการเงินสำหรับการควบรวม และมาตรการลดเลเวอเรจ

  • ความคิดเห็นจากสถาบันจัดอันดับเกี่ยวกับแนวโน้มและความเป็นไปได้ของ การลดอันดับเครดิตเพิ่มเติม

  • ผลการดำเนินงานของหน่วยสตรีมมิงและสื่อที่มีผลต่อ กระแสเงินสด

  • ความรู้สึกโดยรวมในอุตสาหกรรมสื่อและเทคโนโลยี โดยเฉพาะต่อ การควบรวมขนาดใหญ่ที่ใช้หนี้เป็นทุน

6 มีนาคม 2026, 21:12

หุ้น Ryanair กดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง 📉
5 มีนาคม 2026, 20:02

Stock of the Week: Broadcom ขับเคลื่อนโดย AI ทำสถิติใหม่ 🚀
5 มีนาคม 2026, 19:45

Market Wrap: ดัชนีหุ้นพยายามยืนรีบาวด์ แม้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น 🗽 หุ้น Broadcom พุ่งแรง หลังผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจ AI เกินคาด
5 มีนาคม 2026, 08:26

📀 Coinbase และ MicroStrategy พุ่งแรง หลังทรัมป์ท้าทายธนาคารบนวอลล์สตรีท
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก