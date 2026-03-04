ข่าวเด่นวันนี้ 4 มี.ค.

- ตลาดถอยแรงภายใต้อิทธิพลความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซีย
- ตลาดถอยแรงภายใต้อิทธิพลความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซีย
ความขัดแย้งใน อ่าวเปอร์เซีย ทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อ อิสราเอล ร่วมกับ สหรัฐฯ ดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางจรวดต่อ อิหร่าน ภายใต้ชื่อปฏิบัติการ “Epic Fury” ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงปืนใหญ่ใส่ฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางและขู่โจมตีสถานีผลิตน้ำมันในประเทศอ่าว
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าปฏิบัติการดำเนินไปตามแผนและอาจใช้เวลาประมาณ 4–5 สัปดาห์ โดยยังมีการโจมตีครั้งใหญ่รออยู่ข้างหน้า
อิหร่านประกาศปิด ช่องแคบฮอร์มุซ อย่างเป็นทางการ แม้สหรัฐย้ำว่าอิหร่านยังไม่มีความสามารถจริงในการปิดกั้น แต่เรือหลายลำเลี่ยงการผ่านช่องแคบ ส่งผลให้ตลาดน้ำมันตึงตัวและกระบวนการขนส่งน้ำมันดิบถูกขัดจังหวะ
ตลาดหุ้น
-
Wall Street ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ดัชนีสำคัญ:
-
S&P 500 ลด 1.1%
-
Nasdaq ลด 1.2%
-
Dow Jones ลดประมาณ 1%
โดยในช่วงต้นวันการขายลดสูงกว่า 2% ก่อนที่บางส่วนจะฟื้นตัวเล็กน้อย
-
-
ตลาดยุโรป ถูกกดดันจากความกังวลความเสี่ยง:
-
FTSE 100 (อังกฤษ) ลดกว่า 2.7%
-
CAC 40 (ฝรั่งเศส) ลดเกือบ 3.5%
-
DAX (เยอรมนี) ลด 3.6%
-
IBEX 35 (สเปน) ลดกว่า 4.5%
-
ล่าสุดมีรายงานว่าสเปนปฏิเสธให้สหรัฐใช้ฐานทัพสำหรับปฏิบัติการต่ออิหร่าน ส่งผลให้ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศ ระงับความสัมพันธ์ทางการค้ากับสเปน
ตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
-
ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าต่อสกุลเงินหลัก เนื่องจากถูกมองเป็น Safe Haven ท่ามกลางความไม่แน่นอน ตลาดสะท้อนความรู้สึก “Cash is King”
-
เงินเฟ้อยูโรโซน เร่งตัวขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์
-
CPI รายปี 1.9% (คาด 1.7%)
-
Core HICP 2.4% YoY (คาด 2.2%)
-
รายเดือน HICP +0.7%, Core HICP +0.8%
-
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
-
โลหะมีค่า ถูกกดดันหนัก
-
ทองคำ ลดเกือบ 4% ทดสอบ $5,100/oz
-
เงิน ลดเกือบ 7% อยู่ราว $83/oz
-
แพลเลเดียม ลด 6.2% เหลือ $1,650/oz
-
แพลตตินัม ลดกว่า 8.5% อยู่ใกล้ $2,100/oz
-
-
น้ำมันดิบ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความตึงเครียด
-
Brent เพิ่ม ~4% ทดสอบ $80/บาร์เรล
-
WTI เพิ่ม ~4.5% อยู่ที่ $74/บาร์เรล
หากความขัดแย้งลุกลามและทำให้การส่งน้ำมันถูกขัดขวาง ราคาน้ำมันอาจพุ่งเกิน $100/บาร์เรล ทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเติบโตเศรษฐกิจโลก
-
สกุลเงินดิจิทัล
-
Bitcoin ลดราว 1% อยู่ต่ำกว่า $69,000
-
Ethereum ลดหนักกว่า 2.8% หลุด $2,000
สรุปได้ว่าความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียกดดันทั้งตลาดหุ้น โลหะมีค่า และคริปโต ขณะเดียวกันส่งผลบวกต่อน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความกังวลด้านความเสี่ยงและสภาพคล่องของตลาดโลก
📉 Market Wrap: เงินทุนไหลออกจากยุโรป 🇪🇺
📈 ราคาน้ำมันพุ่ง 6% – จะเกิดซ้ำเหมือนปี 2022 หรือไม่? 🛢️
🚩 US500 ร่วงก่อนตลาดสหรัฐเปิด ขณะที่ดัชนี VIX พุ่งขึ้น 6%
สรุปข่าวเช้า 6 มี.ค.