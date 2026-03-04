อ่านเพิ่มเติม
4 มีนาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 4 มี.ค.

  • ตลาดถอยแรงภายใต้อิทธิพลความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซีย

ความขัดแย้งใน อ่าวเปอร์เซีย ทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อ อิสราเอล ร่วมกับ สหรัฐฯ ดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางจรวดต่อ อิหร่าน ภายใต้ชื่อปฏิบัติการ “Epic Fury” ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงปืนใหญ่ใส่ฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางและขู่โจมตีสถานีผลิตน้ำมันในประเทศอ่าว

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าปฏิบัติการดำเนินไปตามแผนและอาจใช้เวลาประมาณ 4–5 สัปดาห์ โดยยังมีการโจมตีครั้งใหญ่รออยู่ข้างหน้า

อิหร่านประกาศปิด ช่องแคบฮอร์มุซ อย่างเป็นทางการ แม้สหรัฐย้ำว่าอิหร่านยังไม่มีความสามารถจริงในการปิดกั้น แต่เรือหลายลำเลี่ยงการผ่านช่องแคบ ส่งผลให้ตลาดน้ำมันตึงตัวและกระบวนการขนส่งน้ำมันดิบถูกขัดจังหวะ

ตลาดหุ้น

  • Wall Street ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ดัชนีสำคัญ:

    • S&P 500 ลด 1.1%

    • Nasdaq ลด 1.2%

    • Dow Jones ลดประมาณ 1%
      โดยในช่วงต้นวันการขายลดสูงกว่า 2% ก่อนที่บางส่วนจะฟื้นตัวเล็กน้อย

  • ตลาดยุโรป ถูกกดดันจากความกังวลความเสี่ยง:

    • FTSE 100 (อังกฤษ) ลดกว่า 2.7%

    • CAC 40 (ฝรั่งเศส) ลดเกือบ 3.5%

    • DAX (เยอรมนี) ลด 3.6%

    • IBEX 35 (สเปน) ลดกว่า 4.5%

ล่าสุดมีรายงานว่าสเปนปฏิเสธให้สหรัฐใช้ฐานทัพสำหรับปฏิบัติการต่ออิหร่าน ส่งผลให้ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศ ระงับความสัมพันธ์ทางการค้ากับสเปน

ตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

  • ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าต่อสกุลเงินหลัก เนื่องจากถูกมองเป็น Safe Haven ท่ามกลางความไม่แน่นอน ตลาดสะท้อนความรู้สึก “Cash is King”

  • เงินเฟ้อยูโรโซน เร่งตัวขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์

    • CPI รายปี 1.9% (คาด 1.7%)

    • Core HICP 2.4% YoY (คาด 2.2%)

    • รายเดือน HICP +0.7%, Core HICP +0.8%

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

  • โลหะมีค่า ถูกกดดันหนัก

    • ทองคำ ลดเกือบ 4% ทดสอบ $5,100/oz

    • เงิน ลดเกือบ 7% อยู่ราว $83/oz

    • แพลเลเดียม ลด 6.2% เหลือ $1,650/oz

    • แพลตตินัม ลดกว่า 8.5% อยู่ใกล้ $2,100/oz

  • น้ำมันดิบ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความตึงเครียด

    • Brent เพิ่ม ~4% ทดสอบ $80/บาร์เรล

    • WTI เพิ่ม ~4.5% อยู่ที่ $74/บาร์เรล
      หากความขัดแย้งลุกลามและทำให้การส่งน้ำมันถูกขัดขวาง ราคาน้ำมันอาจพุ่งเกิน $100/บาร์เรล ทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเติบโตเศรษฐกิจโลก

สกุลเงินดิจิทัล

  • Bitcoin ลดราว 1% อยู่ต่ำกว่า $69,000

  • Ethereum ลดหนักกว่า 2.8% หลุด $2,000

สรุปได้ว่าความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียกดดันทั้งตลาดหุ้น โลหะมีค่า และคริปโต ขณะเดียวกันส่งผลบวกต่อน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความกังวลด้านความเสี่ยงและสภาพคล่องของตลาดโลก

