ก้าวสำคัญของ Apple ใน AI: Gemini ขับเคลื่อน Siri

Apple ประกาศว่าเวอร์ชันต่อไปของ Siri จะใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ Gemini ของ Google ซึ่งถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของกลยุทธ์ AI ที่ Apple ปรับปรุงใหม่ การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือหลายปีระหว่างสองบริษัท และมุ่งเน้นไปที่การขยายขีดความสามารถของ Apple Foundation Models ให้มากขึ้น พร้อมทั้งแนะนำฟีเจอร์ AI ขั้นสูงโดยไม่ลดทอนมาตรฐานความเป็นส่วนตัวสูงของ Apple
ในมุมมองของตลาด ข้อตกลงนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ Apple ซึ่งก่อนหน้านี้ได้แสดงความทะเยอทะยานด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างระมัดระวัง การใช้เทคโนโลยีของ Google ทำให้ Apple สามารถเร่งการนำเสนอ AI โดยไม่จำเป็นต้องสร้างสถาปัตยกรรมโมเดลใหม่ทั้งหมด ในขณะเดียวกันยังคงควบคุมได้เต็มที่ว่าฟีเจอร์ใหม่จะถูกผสานเข้ากับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Apple อย่างไร
สำหรับ Google ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการยืนยันตำแหน่งผู้นำด้านโมเดล AI ขั้นสูงของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การร่วมมือกันยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ Alphabet ในด้านคลาวด์และโซลูชัน AI ซึ่งยังคงเป็นสมรภูมิสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลก
ในมุมมองของนักลงทุน ศักยภาพในการสร้างรายได้จากฟีเจอร์ Siri ที่พัฒนาขึ้นเป็นประเด็นสำคัญ การขยายขีดความสามารถของผู้ช่วยเสียงนี้อาจช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริการแบบสมัครสมาชิก เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ และสร้างความจงรักภักดีต่อระบบนิเวศของ Apple อย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน ตลาดก็รับรู้ว่าการผสานรวมฟีเจอร์ใหม่จะเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการระยะสั้นของ Apple จำกัด
สรุปประเด็นสำคัญทางตลาด:
-
Apple จะนำโมเดล AI Gemini ของ Google มาใช้ในเวอร์ชันต่อไปของ Siri เร่งการนำเสนอฟีเจอร์ AI ขั้นสูง
-
ความร่วมมือครั้งนี้ต่อยอดจากความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างสองบริษัท และช่วยเสริมความสามารถของ Apple Foundation Models โดยยังคงรักษามาตรฐานความเป็นส่วนตัวสูง
-
การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการชี้ให้เห็นกลยุทธ์ AI ของ Apple หลังจากที่ตลาดเคยมองว่าขาดความโปร่งใส
-
สำหรับ Google ข้อตกลงนี้เป็นการยืนยันความเป็นผู้นำด้านโมเดล AI ขั้นสูงอย่างชัดเจน
-
การเพิ่มขีดความสามารถของ Siri อาจช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากบริการแบบสมัครสมาชิกในระยะยาว และเสริมความจงรักภักดีต่อระบบนิเวศของ Apple
-
การผสานรวมฟีเจอร์ใหม่จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการระยะสั้นจำกัด
