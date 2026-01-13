อ่านเพิ่มเติม
11:20 · 13 มกราคม 2026

ก้าวสำคัญของ Apple ใน AI: Gemini ขับเคลื่อน Siri

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app

Apple ประกาศว่าเวอร์ชันต่อไปของ Siri จะใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ Gemini ของ Google ซึ่งถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของกลยุทธ์ AI ที่ Apple ปรับปรุงใหม่ การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือหลายปีระหว่างสองบริษัท และมุ่งเน้นไปที่การขยายขีดความสามารถของ Apple Foundation Models ให้มากขึ้น พร้อมทั้งแนะนำฟีเจอร์ AI ขั้นสูงโดยไม่ลดทอนมาตรฐานความเป็นส่วนตัวสูงของ Apple

ในมุมมองของตลาด ข้อตกลงนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ Apple ซึ่งก่อนหน้านี้ได้แสดงความทะเยอทะยานด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างระมัดระวัง การใช้เทคโนโลยีของ Google ทำให้ Apple สามารถเร่งการนำเสนอ AI โดยไม่จำเป็นต้องสร้างสถาปัตยกรรมโมเดลใหม่ทั้งหมด ในขณะเดียวกันยังคงควบคุมได้เต็มที่ว่าฟีเจอร์ใหม่จะถูกผสานเข้ากับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Apple อย่างไร

สำหรับ Google ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการยืนยันตำแหน่งผู้นำด้านโมเดล AI ขั้นสูงของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ การร่วมมือกันยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งของ Alphabet ในด้านคลาวด์และโซลูชัน AI ซึ่งยังคงเป็นสมรภูมิสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลก

ในมุมมองของนักลงทุน ศักยภาพในการสร้างรายได้จากฟีเจอร์ Siri ที่พัฒนาขึ้นเป็นประเด็นสำคัญ การขยายขีดความสามารถของผู้ช่วยเสียงนี้อาจช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริการแบบสมัครสมาชิก เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ และสร้างความจงรักภักดีต่อระบบนิเวศของ Apple อย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกัน ตลาดก็รับรู้ว่าการผสานรวมฟีเจอร์ใหม่จะเป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการระยะสั้นของ Apple จำกัด

สรุปประเด็นสำคัญทางตลาด:

  • Apple จะนำโมเดล AI Gemini ของ Google มาใช้ในเวอร์ชันต่อไปของ Siri เร่งการนำเสนอฟีเจอร์ AI ขั้นสูง

  • ความร่วมมือครั้งนี้ต่อยอดจากความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างสองบริษัท และช่วยเสริมความสามารถของ Apple Foundation Models โดยยังคงรักษามาตรฐานความเป็นส่วนตัวสูง

  • การเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการชี้ให้เห็นกลยุทธ์ AI ของ Apple หลังจากที่ตลาดเคยมองว่าขาดความโปร่งใส

  • สำหรับ Google ข้อตกลงนี้เป็นการยืนยันความเป็นผู้นำด้านโมเดล AI ขั้นสูงอย่างชัดเจน

  • การเพิ่มขีดความสามารถของ Siri อาจช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากบริการแบบสมัครสมาชิกในระยะยาว และเสริมความจงรักภักดีต่อระบบนิเวศของ Apple

  • การผสานรวมฟีเจอร์ใหม่จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการระยะสั้นจำกัด

15 มกราคม 2026, 18:29

บริษัทแม่ของ Cartier และ IWC รายงานผลประกอบการ 💡 นักลงทุนจะจับตาอะไรในปี 2026❓
15 มกราคม 2026, 18:26

TSMC ทุบทุกสถิติ! ผลประกอบการระเบิดแรง ยืนยันบูลรัน AI ยังไม่จบ 🚀🤖
15 มกราคม 2026, 18:17

⏬ ตลาดปรับตัว หลังข่าว Trump ⚡
15 มกราคม 2026, 18:13

TSMC ทำกำไรทะลุทุกสถิติ❗️💰 กำไรสุทธิพุ่ง 35% 📈

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก