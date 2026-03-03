ยุโรปจะเผชิญภาวะเชื้อเพลิงหมดหรือไม่?

จากสถานการณ์ความตึงเครียดล่าสุดในตะวันออกกลาง นักลงทุนจำนวนมากยังคงจดจำช่วงปี 2022–2023 และความกังวลต่อราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในยุโรป จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ผู้เข้าร่วมตลาดและนักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยมองเห็นความเป็นไปได้ของการขาดแคลนเชื้อเพลิงระลอกใหม่ รวมถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่อาจทำลายความหวังในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของ สหภาพยุโรป
อย่างไรก็ตาม ยุโรปในปี 2026 ไม่ใช่ยุโรปแบบเดียวกับในปี 2020 หรือ 2022 อีกต่อไป เศรษฐกิจและตลาดของประเทศพัฒนาแล้วได้เรียนรู้บทเรียนอันเจ็บปวดเกี่ยวกับการพึ่งพาการนำเข้า แม้จะยังไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด แต่ก็มีการปรับตัวไปมากแล้ว
สถานการณ์ของแต่ละประเทศในยุโรปแตกต่างกันออกไป แต่ถึงแม้ตลาดจะมีความผันผวนสูง ก็ยังไม่มีประเทศใดที่อยู่ในภาวะวิกฤตรุนแรงในขณะนี้
โดยทั่วไป ผู้คนมักเชื่อมโยงตะวันออกกลางกับน้ำมันดิบ แต่ในความเป็นจริง น้ำมันจากคาบสมุทรอาหรับส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังเอเชียมากกว่ายุโรป แม้ว่ายุโรปยังคงพึ่งพาการนำเข้าพลังงานไฮโดรคาร์บอนอย่างมาก แต่พลังงานส่วนสำคัญมาจากการจัดหาของ นอร์เวย์ และ สหรัฐอเมริกา
ขณะเดียวกัน ตะวันออกกลางเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งรอความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับ อิหร่าน ท่อส่งน้ำมัน “East–West” ที่พาดผ่านทะเลทรายอาหรับสามารถลำเลียงน้ำมันได้ระหว่าง 5–7 ล้านบาร์เรลต่อวันไปยังท่าเรือในทะเลแดง โดยหลีกเลี่ยงการผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ โดยสิ้นเชิง
นอกจากนี้ ตามแนวแม่น้ำ แม่น้ำไทกริส ใน อิรัก ยังมีท่อส่ง “Al Haditha–Rumalia” ซึ่งเชื่อมต่อกับท่อ “Kirkuk–Ceyhan” ทำให้สามารถส่งออกน้ำมันเพิ่มได้อีกราว 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันไปยัง ตุรกี
Source: S&P Global
สถานการณ์ดูรุนแรงขึ้นเมื่อต้องพิจารณาถึง ก๊าซ LNG ซึ่งยุโรปมีความพึ่งพาการนำเข้ามากกว่า มีแหล่งนำเข้าจำนวนจำกัด และไม่สามารถหาทางเลี่ยง ช่องแคบฮอร์มุซ ที่กำลังอยู่ในจุด “ร้อนแรง” ได้ง่าย ๆ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่เหตุผลให้ตื่นตระหนก
สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปฏิทินความต้องการพลังงาน: ความต้องการ LNG สูงสุดเกิดขึ้นในฤดูหนาวและฤดูร้อน เมื่อต้องใช้พลังงานในการทำความร้อนและทำความเย็น แต่ปัจจุบันยังเป็นต้นเดือนมีนาคม ฤดูหนาวได้ผ่านไปแล้ว และความร้อนของฤดูร้อนยังต้องรออีกอย่างน้อยสองเดือน
สองเดือนนี้สำคัญ เพราะไม่ว่ามุมมองต่อความขัดแย้งจะเป็นอย่างไร ปัจจุบันยังไม่มีสถานการณ์ที่ อิหร่าน จะชนะในการปะทะครั้งนี้ ความพ่ายแพ้ การล่มสลายของโครงสร้างรัฐ หรือการสูญเสียความสามารถในการต่อสู้เกือบทั้งหมดของอิหร่านตอนนี้เป็นเรื่องของไม่กี่สัปดาห์ ไม่ใช่หลายเดือน เวลาช่วง “บัฟเฟอร์” นี้ยังได้รับการสนับสนุนจากความจริงที่ว่า หลังจากเกิดสงครามใน ยูเครน ยุโรปได้สร้างและเติมเต็มคลังเก็บก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก
ปฏิบัติการทางทหารที่กำลังเกิดขึ้นในตะวันออกกลางถือเป็นความท้าทายต่อ ตลาด นักลงทุน เศรษฐกิจ และธนาคารกลาง ในระดับเดียวกับที่เป็นต่อฝ่ายบัญชาการทหาร แต่ก็ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่เทียบกับสิ่งที่ยุโรปและโลกต้องเผชิญในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อเท็จจริงเหล่านี้ ยังมีช่องว่างใน ห่วงโซ่อุปทาน ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายหรือรวดเร็ว ช่องว่างนั้นคือ เชื้อเพลิงเครื่องบิน (Jet Fuel) ยุโรปกำลังปิดหรือปรับเปลี่ยนโรงกลั่นจำนวนมาก ในขณะที่ความต้องการเที่ยวบินผู้โดยสารกำลังสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หากยุโรปไม่หาทางกระจายแหล่งเชื้อเพลิงในส่วนนี้ของตลาดไฮโดรคาร์บอนอย่างรวดเร็ว ผลกระทบต่อ มูลค่าหุ้นสายการบินยุโรป อาจรุนแรง
LHA.DE (D1)
Source: xStation5
มูลค่าหุ้นของ Lufthansa สะท้อนทั้งความต้องการที่แข็งแกร่งในส่วนของเที่ยวบินผู้โดยสาร และความท้าทายหลายประการที่เศรษฐกิจยุโรปกำลังเผชิญ เช่น ราคาพลังงานและค่าแรงที่สูงขึ้น การขาดแคลนเชื้อเพลิงสำหรับการบินอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อหลายบริษัท หากไม่มีการเข้ามาช่วยเหลือจากภาครัฐอีกครั้ง
