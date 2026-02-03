กราฟประจำวัน: AUDUSD ปรับตัวขึ้น 📈 หลัง RBA ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเกินคาด

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย – ก้าวแรกของปี 2026 ที่สวนทางกับตลาด
แม้ว่าตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าการขึ้นดอกเบี้ยของ RBA เป็นไปได้ แต่หลายธนาคารลงทุนรายใหญ่ยังคงคาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ย ทำให้การปรับขึ้นในวันนี้สร้างความประหลาดใจเล็กน้อย ไม่เพียงเพราะตัวการปรับขึ้นเอง แต่ยังสะท้อนท่าทีมองไปข้างหน้าของธนาคารกลาง ราวกับเป็นธนาคารกลางรายใหญ่แห่งแรกที่เริ่มเข้าสู่รอบเข้มงวดในปี 2026 ในขณะที่หลายประเทศยังคงผ่อนคลายหลังวิกฤติเงินเฟ้อปี 2022
ก้าวสำคัญของ RBA
-
ปรับ อัตราเงินสดขึ้น 25 bps จาก 3.6% เป็น 3.85%
-
เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2024
-
ก่อนหน้านี้ตลาดมองว่ามีโอกาสผ่อนคลายต่อ แต่ในช่วงปลายปี 2025 ท่าทีเข้มงวดพร้อมแรงกดดันราคา ทำให้ความน่าจะเป็นของการขึ้นในวันนี้พุ่งถึง 80%
ปัจจัยหลักที่ RBA อ้างถึง:
-
เงินเฟ้อดื้อรั้น – การเติบโตของราคาเร่งตัวเกินคาดใน H2 2025 CPI แกนกลาง (trimmed mean) อยู่ที่ 3.4% สูงกว่าเป้าหมาย 2-3%
-
การบริโภคแข็งแกร่ง – การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น ธุรกิจยังคงฟื้นตัว เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตอย่างมั่นคง
-
ตลาดแรงงานตึงตัว – อัตราการว่างงานต่ำสุดในรอบ 7 เดือนที่ 4.1% ขณะที่แรงงานมีจำกัด
RBA เตือนว่า แม้บางปัจจัยเงินเฟ้ออาจเป็นชั่วคราว ความเสี่ยงหลักมาจาก แรงกดดันด้านอุปทาน และ การฟื้นตัวรวดเร็วของความต้องการภาคเอกชน
การปรับคาดการณ์เศรษฐกิจ
-
GDP – คาดว่าจะเติบโตใกล้แนวโน้มปีนี้ ก่อนปรับลงมากกว่า 1% ต่ำกว่าแนวโน้มใน H2 2026
-
เงินเฟ้อแกนกลาง – คาดอยู่ราว 0.9% q/q ในสองไตรมาสหน้า (สูงกว่าค่าเฉลี่ย 0.7%) สิ้นปี 2026 อยู่ที่ 3.2% y/y ยังสูงกว่าเป้าสูงสุด
-
อัตราการว่างงาน – คาดจะเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ตามรอบเข้มงวด
ผู้ว่าการ Michele Bullock ระบุว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงกว่าเป้าหมายเป็น “ระยะเวลานาน” แม้ยังไม่ชัดเจนว่าการขึ้นนี้เป็นรอบยาวหรือการปรับครั้งเดียว
-
นักวิเคราะห์สถาบันมองเข้มงวดกว่า
-
CBA – คาดการขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม
-
Westpac – ระบุว่า “เกณฑ์สำหรับการปรับเข้มงวดเพิ่มเติมยังต่ำมาก”
-
วิเคราะห์เชิงเทคนิค AUD/USD
-
คู่ AUD/USD ฟื้นตัวแรงหลายสัปดาห์ และกำลังทดสอบแนว 0.70
-
แม้การเทขายสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อไม่นานมานี้อาจกดดันให้เกิดการปรับฐานลึก แต่โลหะกลับฟื้นตัว:
-
Copper กลับมาใกล้ $13,000
-
Silver ใกล้ $90
-
Gold กลับขึ้นเหนือ $4,900
-
-
หากทองคำปิดรายวันเหนือระดับนี้ อาจเกิดรูปแบบ “bullish engulfing” บ่งชี้ว่าการปรับฐานล่าสุดอาจสิ้นสุดแล้ว
-
AUD/USD ซื้อขายสูงสุดตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2023
-
ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐฯ ที่ขยายตัว รวมกับ commodity super-cycle อาจผลักดันคู่สกุลเงินนี้ไปถึง 0.7200 (Fibonacci 61.8%)
-
เป้าหมายระยะกลางอยู่ที่ 0.74–0.75
