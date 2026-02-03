อ่านเพิ่มเติม
16:16 · 3 กุมภาพันธ์ 2026

กราฟประจำวัน: AUDUSD ปรับตัวขึ้น 📈 หลัง RBA ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเกินคาด

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย – ก้าวแรกของปี 2026 ที่สวนทางกับตลาด

แม้ว่าตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าการขึ้นดอกเบี้ยของ RBA เป็นไปได้ แต่หลายธนาคารลงทุนรายใหญ่ยังคงคาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ย ทำให้การปรับขึ้นในวันนี้สร้างความประหลาดใจเล็กน้อย ไม่เพียงเพราะตัวการปรับขึ้นเอง แต่ยังสะท้อนท่าทีมองไปข้างหน้าของธนาคารกลาง ราวกับเป็นธนาคารกลางรายใหญ่แห่งแรกที่เริ่มเข้าสู่รอบเข้มงวดในปี 2026 ในขณะที่หลายประเทศยังคงผ่อนคลายหลังวิกฤติเงินเฟ้อปี 2022

ก้าวสำคัญของ RBA

  • ปรับ อัตราเงินสดขึ้น 25 bps จาก 3.6% เป็น 3.85%

  • เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2024

  • ก่อนหน้านี้ตลาดมองว่ามีโอกาสผ่อนคลายต่อ แต่ในช่วงปลายปี 2025 ท่าทีเข้มงวดพร้อมแรงกดดันราคา ทำให้ความน่าจะเป็นของการขึ้นในวันนี้พุ่งถึง 80%

ปัจจัยหลักที่ RBA อ้างถึง:

  1. เงินเฟ้อดื้อรั้น – การเติบโตของราคาเร่งตัวเกินคาดใน H2 2025 CPI แกนกลาง (trimmed mean) อยู่ที่ 3.4% สูงกว่าเป้าหมาย 2-3%

  2. การบริโภคแข็งแกร่ง – การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น ธุรกิจยังคงฟื้นตัว เศรษฐกิจโดยรวมเติบโตอย่างมั่นคง

  3. ตลาดแรงงานตึงตัว – อัตราการว่างงานต่ำสุดในรอบ 7 เดือนที่ 4.1% ขณะที่แรงงานมีจำกัด

RBA เตือนว่า แม้บางปัจจัยเงินเฟ้ออาจเป็นชั่วคราว ความเสี่ยงหลักมาจาก แรงกดดันด้านอุปทาน และ การฟื้นตัวรวดเร็วของความต้องการภาคเอกชน

การปรับคาดการณ์เศรษฐกิจ

  • GDP – คาดว่าจะเติบโตใกล้แนวโน้มปีนี้ ก่อนปรับลงมากกว่า 1% ต่ำกว่าแนวโน้มใน H2 2026

  • เงินเฟ้อแกนกลาง – คาดอยู่ราว 0.9% q/q ในสองไตรมาสหน้า (สูงกว่าค่าเฉลี่ย 0.7%) สิ้นปี 2026 อยู่ที่ 3.2% y/y ยังสูงกว่าเป้าสูงสุด

  • อัตราการว่างงาน – คาดจะเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ตามรอบเข้มงวด

ผู้ว่าการ Michele Bullock ระบุว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงกว่าเป้าหมายเป็น “ระยะเวลานาน” แม้ยังไม่ชัดเจนว่าการขึ้นนี้เป็นรอบยาวหรือการปรับครั้งเดียว

  • นักวิเคราะห์สถาบันมองเข้มงวดกว่า

    • CBA – คาดการขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม

    • Westpac – ระบุว่า “เกณฑ์สำหรับการปรับเข้มงวดเพิ่มเติมยังต่ำมาก”

วิเคราะห์เชิงเทคนิค AUD/USD

  • คู่ AUD/USD ฟื้นตัวแรงหลายสัปดาห์ และกำลังทดสอบแนว 0.70

  • แม้การเทขายสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อไม่นานมานี้อาจกดดันให้เกิดการปรับฐานลึก แต่โลหะกลับฟื้นตัว:

    • Copper กลับมาใกล้ $13,000

    • Silver ใกล้ $90

    • Gold กลับขึ้นเหนือ $4,900

  • หากทองคำปิดรายวันเหนือระดับนี้ อาจเกิดรูปแบบ “bullish engulfing” บ่งชี้ว่าการปรับฐานล่าสุดอาจสิ้นสุดแล้ว

  • AUD/USD ซื้อขายสูงสุดตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2023

  • ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐฯ ที่ขยายตัว รวมกับ commodity super-cycle อาจผลักดันคู่สกุลเงินนี้ไปถึง 0.7200 (Fibonacci 61.8%)

  • เป้าหมายระยะกลางอยู่ที่ 0.74–0.75

5 กุมภาพันธ์ 2026, 08:06

ข่าวเด่นวันนี้
5 กุมภาพันธ์ 2026, 01:17

Tech Sell-Off เร่งตัว❗️ US100 ร่วง 2% 📉
5 กุมภาพันธ์ 2026, 01:15

ดอลลาร์ขยับแข็งค่าขึ้น หลังทรัมป์ . สี จิ้นผิง โทรศัพท์หารือ 💸
5 กุมภาพันธ์ 2026, 01:14

อินเดีย: สมรภูมิใหม่ของสงครามการค้า?
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก