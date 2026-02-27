Block Inc. ปรับลดพนักงาน 40% แต่หุ้นปรับตัวขึ้น 16% – นี่คือพาราไดม์ใหม่ของตลาด?

Block Inc.: หุ้นพุ่งแรงแม้ปลดพนักงานเกือบครึ่ง – AI หรือโครงสร้างธุรกิจ?
Block Inc. เป็นหนึ่งในดาวเด่นของตลาดวันนี้ หลังปิดตลาดวันที่ 26 ก.พ. รายงานผลประกอบการกำไรใกล้เคียงความคาดหมาย เพิ่มขึ้น 18% y/y
สิ่งที่ตลาดตอบสนองแรงที่สุดคือการ ปลดพนักงาน 4,000 คนจากทั้งหมด 10,000 คน
CEO กล่าวภาคภูมิใจถึงความสำเร็จของ AI ที่ช่วยลดจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่าย
ภาพรวมเชิงวิเคราะห์
AI ไม่ใช่ทั้งหมด
การปลดพนักงานครั้งล่าสุดเกิดขึ้นแม้ผลประกอบการดี
Block เคยลดจำนวนพนักงานไปแล้วใน 2024–ต้น 2025 โดยไม่มีการอ้างถึง AI
การกล่าวถึง AI ในตอนนี้เป็น การประกาศเชิงกลยุทธ์ มากกว่าหลักฐานการทำงานจริง
โครงสร้างธุรกิจสำคัญ
Block ขายระบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อมโยงกัน เช่น Square และ Cash App
ระบบเหล่านี้ต้องใช้เวลาและทุนพัฒนามาก แต่เมื่อสร้างเครือข่ายและผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานมากเหมือนตอนเริ่มต้น
“Self-reinforcing network effect” ทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนแรงงานโดยไม่กระทบผลกำไร
โมเดลการทำงานแบบกระจาย (Distributed Work)
ในคำศัพท์ของบริษัท หมายถึง การโยกงานไปภายนอก (Offshoring)
นักลงทุนควรติดตาม ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการภายนอก เป็นตัวบ่งชี้ว่าพนักงานจริงถูกแทนที่ด้วย AI หรือถูกย้ายไปยังภายนอก
Technical:
XYZ.US (D1) แสดงโมเมนตัมบวกชัดเจน หลังข่าวปลดพนักงานและผลประกอบการใกล้คาด
สรุป:
การปลดพนักงานของ Block ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่จาก AI เพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลจาก โครงสร้างธุรกิจที่เข้าสู่ช่วงบำรุงรักษาเครือข่ายผลิตภัณฑ์ นักลงทุนควรแยกแยะระหว่าง การประกาศเชิงกลยุทธ์ AI กับการปรับโครงสร้างจริง เพื่อประเมินแนวโน้มต้นทุนและผลประกอบการต่อไป
Although today’s session delivered an impressive increase, the company still remains very far from its post-COVID valuation peak.
