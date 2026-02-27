อ่านเพิ่มเติม
23:28 · 27 กุมภาพันธ์ 2026

Block Inc. ปรับลดพนักงาน 40% แต่หุ้นปรับตัวขึ้น 16% – นี่คือพาราไดม์ใหม่ของตลาด?

Block Inc.: หุ้นพุ่งแรงแม้ปลดพนักงานเกือบครึ่ง – AI หรือโครงสร้างธุรกิจ?

  • Block Inc. เป็นหนึ่งในดาวเด่นของตลาดวันนี้ หลังปิดตลาดวันที่ 26 ก.พ. รายงานผลประกอบการกำไรใกล้เคียงความคาดหมาย เพิ่มขึ้น 18% y/y

  • สิ่งที่ตลาดตอบสนองแรงที่สุดคือการ ปลดพนักงาน 4,000 คนจากทั้งหมด 10,000 คน

  • CEO กล่าวภาคภูมิใจถึงความสำเร็จของ AI ที่ช่วยลดจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่าย

ภาพรวมเชิงวิเคราะห์

  1. AI ไม่ใช่ทั้งหมด

    • การปลดพนักงานครั้งล่าสุดเกิดขึ้นแม้ผลประกอบการดี

    • Block เคยลดจำนวนพนักงานไปแล้วใน 2024–ต้น 2025 โดยไม่มีการอ้างถึง AI

    • การกล่าวถึง AI ในตอนนี้เป็น การประกาศเชิงกลยุทธ์ มากกว่าหลักฐานการทำงานจริง

  2. โครงสร้างธุรกิจสำคัญ

    • Block ขายระบบผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อมโยงกัน เช่น Square และ Cash App

    • ระบบเหล่านี้ต้องใช้เวลาและทุนพัฒนามาก แต่เมื่อสร้างเครือข่ายและผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานมากเหมือนตอนเริ่มต้น

    • “Self-reinforcing network effect” ทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนแรงงานโดยไม่กระทบผลกำไร

  3. โมเดลการทำงานแบบกระจาย (Distributed Work)

    • ในคำศัพท์ของบริษัท หมายถึง การโยกงานไปภายนอก (Offshoring)

    • นักลงทุนควรติดตาม ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการภายนอก เป็นตัวบ่งชี้ว่าพนักงานจริงถูกแทนที่ด้วย AI หรือถูกย้ายไปยังภายนอก

Technical:

  • XYZ.US (D1) แสดงโมเมนตัมบวกชัดเจน หลังข่าวปลดพนักงานและผลประกอบการใกล้คาด

สรุป:
การปลดพนักงานของ Block ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่จาก AI เพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลจาก โครงสร้างธุรกิจที่เข้าสู่ช่วงบำรุงรักษาเครือข่ายผลิตภัณฑ์ นักลงทุนควรแยกแยะระหว่าง การประกาศเชิงกลยุทธ์ AI กับการปรับโครงสร้างจริง เพื่อประเมินแนวโน้มต้นทุนและผลประกอบการต่อไป

 

Source: xStation5
Although today’s session delivered an impressive increase, the company still remains very far from its post-COVID valuation peak.

