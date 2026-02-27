GDP แคนาดาพัง; ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ เร่งตัว 🚨

27.02.2026 – US PPI & Canada GDP
สหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (United States PPI) เดือนม.ค. ปรับขึ้น 2.9% y/y สูงกว่าคาด 2.6% และเพิ่ม 0.5% m/m เทียบกับคาด 0.3% สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อสูงกว่าที่ตลาดคาดในภาคผู้ผลิต
แคนาดา: เศรษฐกิจหดตัว -0.6% annualized ในไตรมาส 4 แย่กว่าคาดที่ -0.2% ยืนยันภาวะชะลอตัวลึก
ผลกระทบตลาด:
ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ CAD จากตัวเลขเศรษฐกิจ
ตัวเลขเศรษฐกิจแคนาดาที่ “Dovish” (อ่อนตัว) ตัดกับ PPI สหรัฐฯ ที่ “Hawkish” (แรงกดดันเงินเฟ้อสูง)
กราฟเทคนิค:
USDCAD (M5) แสดงท่าทีแข็งค่าของ USD ทันทีหลังประกาศข้อมูล
Source: xStation5
