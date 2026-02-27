อ่านเพิ่มเติม
GDP แคนาดาพัง; ดัชนีเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ เร่งตัว 🚨

27.02.2026 – US PPI & Canada GDP

  • สหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้ผลิต (United States PPI) เดือนม.ค. ปรับขึ้น 2.9% y/y สูงกว่าคาด 2.6% และเพิ่ม 0.5% m/m เทียบกับคาด 0.3% สะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อสูงกว่าที่ตลาดคาดในภาคผู้ผลิต

  • แคนาดา: เศรษฐกิจหดตัว -0.6% annualized ในไตรมาส 4 แย่กว่าคาดที่ -0.2% ยืนยันภาวะชะลอตัวลึก

ผลกระทบตลาด:

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับ CAD จากตัวเลขเศรษฐกิจ

  • ตัวเลขเศรษฐกิจแคนาดาที่ “Dovish” (อ่อนตัว) ตัดกับ PPI สหรัฐฯ ที่ “Hawkish” (แรงกดดันเงินเฟ้อสูง)

กราฟเทคนิค:

  • USDCAD (M5) แสดงท่าทีแข็งค่าของ USD ทันทีหลังประกาศข้อมูล

สามารถทำ สรุป push notification ภาษาไทยสั้น ๆ สำหรับนักลงทุน ได้ หากคุณต้องการให้ผมจัดให้ครับ

 

Source: xStation5

