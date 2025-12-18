BREAKING: รายงานปริมาณน้ำมันดิบสหรัฐฯ ออกมาผสมกัน

การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำมันและเชื้อเพลิงรายสัปดาห์
-
น้ำมันดิบ: −1.27 ล้านบาร์เรล
(คาดการณ์: −2.2 ล้านบาร์เรล; สัปดาห์ก่อน: −1.81 ล้านบาร์เรล)
-
น้ำมันเบนซิน: +4.81 ล้านบาร์เรล
(คาดการณ์: +2.1 ล้านบาร์เรล; สัปดาห์ก่อน: +6.4 ล้านบาร์เรล)
-
น้ำมันดีสทิลเลต: +1.71 ล้านบาร์เรล
(คาดการณ์: +2 ล้านบาร์เรล; สัปดาห์ก่อน: +2.5 ล้านบาร์เรล)
เหตุผลที่ข้อมูลเหล่านี้สำคัญ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณเชื้อเพลิงรายสัปดาห์เป็นตัวชี้วัดสำคัญของตลาดพลังงานและนักลงทุน เพราะสะท้อนสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันเบนซินและดีสทิลเลตอาจบ่งชี้ถึงความต้องการผู้บริโภคลดลงหรืออุปทานล้น ส่งผลกดดันราคาผลิตภัณฑ์กลั่น ขณะที่การลดลงของน้ำมันดิบต่ำกว่าคาด แสดงว่าตลาดน้ำมันอาจไม่ตึงตัวเท่าที่คาดไว้ ซึ่งอาจจำกัดการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบ
ภาพรวมตลาดเชื้อเพลิง
ข้อมูลล่าสุดแสดงภาพผสมของตลาดเชื้อเพลิง น้ำมันดิบลดลง 1.27 ล้านบาร์เรล ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ (−2.2 ล้านบาร์เรล) และต่ำกว่าการลดลงของสัปดาห์ก่อน (−1.81 ล้านบาร์เรล) ซึ่งอาจสะท้อนความต้องการลดลงหรืออุปทานน้ำมันดิบที่สูงขึ้น
ในขณะเดียวกัน สต็อกผลิตภัณฑ์กลั่นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 4.81 ล้านบาร์เรล สูงกว่าคาด (+2.1 ล้านบาร์เรล) แต่ต่ำกว่าการปรับขึ้นของสัปดาห์ก่อน (+6.4 ล้านบาร์เรล) น้ำมันดีสทิลเลตเพิ่มขึ้น 1.71 ล้านบาร์เรล ต่ำกว่าที่คาด (+2 ล้านบาร์เรล) และต่ำกว่าสัปดาห์ก่อน (+2.5 ล้านบาร์เรล)
โดยรวม ข้อมูลสะท้อนแรงกดดันด้านอุปทานต่อเนื่องในตลาดเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้ำมันเบนซิน ร่วมกับการลดสต็อกน้ำมันดิบในระดับปานกลาง ซึ่งอาจจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบในระยะสั้น
