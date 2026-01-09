อ่านเพิ่มเติม
BREAKING: 📈 เงินเฟ้อของนอร์เวย์ (CPI) ปรับตัวสูงขึ้น

เยอรมนี: ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมและการค้าอ่อนแอ

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MoM): -0.8% เทียบกับคาดการณ์ -0.7% และก่อนหน้า +1.8%

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรม (YoY): -0.8% เทียบกับคาดการณ์ -1.0% และก่อนหน้า +0.88%

  • ดุลการค้า: 13.1 พันล้านยูโร ต่ำกว่าคาดที่ 16.4 พันล้านยูโร และก่อนหน้า 16.9 พันล้านยูโร

  • การส่งออก: -2.5% เทียบกับคาด -0.2% และก่อนหน้า -0.1%

  • การนำเข้า: +0.8% เทียบกับคาด +0.3% และก่อนหน้า -1.2%

นอร์เวย์: เงินเฟ้อสูงกว่าคาด

  • ดัชนี CPI (YoY): 3.2% สูงกว่าคาด 2.9% และก่อนหน้า 3.0%

  • CPI (MoM): +0.1% สะท้อนแรงกดดันรายเดือนที่ยังไม่รุนแรง

ผลต่อตลาดค่าเงิน

  • คู่เงิน EUR/NOK ปรับตัวลดลง หลังข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนีออกมาอ่อนแอ โดยเฉพาะการส่งออกที่หดตัว ขณะเดียวกันเงินเฟ้อนอร์เวย์ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างมีนัยสำคัญ แม้แรงส่งรายเดือนยังค่อนข้างจำกัด

 

Source: xStation5

