BREAKING: 📈 เงินเฟ้อของนอร์เวย์ (CPI) ปรับตัวสูงขึ้น

เยอรมนี: ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมและการค้าอ่อนแอ
-
การผลิตภาคอุตสาหกรรม (MoM): -0.8% เทียบกับคาดการณ์ -0.7% และก่อนหน้า +1.8%
-
การผลิตภาคอุตสาหกรรม (YoY): -0.8% เทียบกับคาดการณ์ -1.0% และก่อนหน้า +0.88%
-
ดุลการค้า: 13.1 พันล้านยูโร ต่ำกว่าคาดที่ 16.4 พันล้านยูโร และก่อนหน้า 16.9 พันล้านยูโร
-
การส่งออก: -2.5% เทียบกับคาด -0.2% และก่อนหน้า -0.1%
-
การนำเข้า: +0.8% เทียบกับคาด +0.3% และก่อนหน้า -1.2%
นอร์เวย์: เงินเฟ้อสูงกว่าคาด
-
ดัชนี CPI (YoY): 3.2% สูงกว่าคาด 2.9% และก่อนหน้า 3.0%
-
CPI (MoM): +0.1% สะท้อนแรงกดดันรายเดือนที่ยังไม่รุนแรง
ผลต่อตลาดค่าเงิน
-
คู่เงิน EUR/NOK ปรับตัวลดลง หลังข้อมูลเศรษฐกิจเยอรมนีออกมาอ่อนแอ โดยเฉพาะการส่งออกที่หดตัว ขณะเดียวกันเงินเฟ้อนอร์เวย์ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดอย่างมีนัยสำคัญ แม้แรงส่งรายเดือนยังค่อนข้างจำกัด
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ตัวชี้วัดสำคัญที่ตลาดจับตา
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้
NY Fed Survey: higher inflation expectations, but also higher equity price expectations 📄🔎