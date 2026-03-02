ดัชนี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซน เดือนกุมภาพันธ์ ยืนยันแนวโน้มขยายตัวเล็กน้อย

ดัชนี PMI ภาคการผลิตยูโรโซน เดือนกุมภาพันธ์
-
ยูโรโซน (Eurozone HCOB Manufacturing PMI): 50.8 (คาด 50.8; ก่อนหน้า 50.8)
-
เยอรมนี (Germany HCOB Manufacturing PMI): 50.9 (คาด 50.7; ก่อนหน้า 50.7)
-
ฝรั่งเศส (France HCOB Manufacturing PMI): 50.1 (คาด 49.9; ก่อนหน้า 49.9)
-
อิตาลี (Italy HCOB Manufacturing PMI): 50.6 (คาด 49.2; ก่อนหน้า 48.1)
-
สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) – Manufacturing PMI: 47.4 (คาด 49.8; ก่อนหน้า 48.8), Services PMI: 52.4 (ก่อนหน้า 53.8)
-
สเปน (Spain HCOB Manufacturing PMI): 50.0 (คาด 50.0; ก่อนหน้า 49.2)
ดัชนี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนในเดือนกุมภาพันธ์ ยืนยันแนวโน้มขยายตัวเล็กน้อย โดยดัชนียูโรโซนอยู่ที่ 50.8 และเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน ต่างพิมพ์ตัวเลขใกล้หรือสูงกว่า 50 เล็กน้อย ซึ่งเกินความคาดหมายในหลายกรณี อิตาลีโดดเด่น ด้วยผลลัพธ์เหนือคาดที่ 50.6 เทียบกับคาด 49.2 และก่อนหน้า 48.1 ขณะที่สเปนกลับมาที่ 50.0 จาก 49.2
ในทางกลับกัน สวิตเซอร์แลนด์ยังคงหดตัว โดย PMI ภาคการผลิตลดลงเหลือ 47.4 เทียบกับคาด 49.8 แม้ว่าภาคบริการยังขยายตัวที่ 52.4 แม้ลดลงจาก 53.8 โดยรวม ข้อมูลนี้สะท้อนถึง แนวโน้มการฟื้นตัวของภาคการผลิตในยูโรโซนอย่างระมัดระวัง ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมในสวิตเซอร์แลนด์ยังคงอ่อนตัว
ECB Minutes: ผลกระทบเต็มที่จากความแข็งค่า ยูโร ต่อเงินเฟ้อยังมาไม่ถึง 🇪🇺
ตลาดเด่นวันนี้: EURUSD
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ธนาคารกลางปะทะความเสี่ยงเงินเฟ้อทั่วโลก
สรุปข่าวเช้า 5 มี.ค.