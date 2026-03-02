อ่านเพิ่มเติม
15:20 · 2 มีนาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูล PMI เป็นจุดสนใจ 💡

Detailed calendar below (source: xStation):

  • สัญญาฟิวเจอร์ชี้ให้เห็นว่าการซื้อขายจริงในวันนี้ของยุโรปจะเปิดตลาดในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งลุกลามไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน และไซปรัส ในปฏิทินเศรษฐกิจ รายงานที่สำคัญที่สุดที่ควรจับตาคือข้อมูล PMI และ ISM จากสหรัฐฯ

 

5 มีนาคม 2026, 19:57

ECB Minutes: ผลกระทบเต็มที่จากความแข็งค่า ยูโร ต่อเงินเฟ้อยังมาไม่ถึง 🇪🇺
5 มีนาคม 2026, 19:43

ตลาดเด่นวันนี้: EURUSD
5 มีนาคม 2026, 14:48

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ธนาคารกลางปะทะความเสี่ยงเงินเฟ้อทั่วโลก
5 มีนาคม 2026, 14:14

สรุปข่าวเช้า 5 มี.ค.
