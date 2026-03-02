ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูล PMI เป็นจุดสนใจ 💡

Detailed calendar below (source: xStation):
- สัญญาฟิวเจอร์ชี้ให้เห็นว่าการซื้อขายจริงในวันนี้ของยุโรปจะเปิดตลาดในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งลุกลามไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน และไซปรัส ในปฏิทินเศรษฐกิจ รายงานที่สำคัญที่สุดที่ควรจับตาคือข้อมูล PMI และ ISM จากสหรัฐฯ
ECB Minutes: ผลกระทบเต็มที่จากความแข็งค่า ยูโร ต่อเงินเฟ้อยังมาไม่ถึง 🇪🇺
ตลาดเด่นวันนี้: EURUSD
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ธนาคารกลางปะทะความเสี่ยงเงินเฟ้อทั่วโลก
สรุปข่าวเช้า 5 มี.ค.