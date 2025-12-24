BREAKING: EURUSD ปรับตัวลงหลังเผยแพร่รายงาน GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ 📌

1️⃣ GDP ไตรมาส 3 (Q3 2025):
-
GDP รายไตรมาส (QoQ annualized): 4.3% (คาด 3.3%, ก่อนหน้า 3.8%)
-
GDP Price Index: 3.7% (คาด 2.7%, ก่อนหน้า 2.1%)
-
PCE Prices: 2.8% (คาด 2.9%, ก่อนหน้า 2.1%)
-
Core PCE Prices: 2.9% (ตรงตามคาด, ก่อนหน้า 2.6%)
-
GDP Sales: 4.6% (ก่อนหน้า 7.5%)
-
Real Consumer Spending: 3.5% (ก่อนหน้า 2.5%)
ประเด็นสำคัญ:
-
GDP สหรัฐฯ ขยายตัวแข็งแกร่งที่ 4.3% YoY เร็วกว่าคาดการณ์
-
การเติบโตหนุนจาก การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เร่งตัว, การฟื้นตัวของ ส่งออกและการใช้จ่ายรัฐบาล
-
การลงทุนลดลง และ นำเข้าสินค้าลดลง
-
ความกดดันเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น: PCE Price Index ขึ้น 2.8% (Core 2.9%), Gross Domestic Purchases Price Index ขึ้น 3.4%
-
กำไรบริษัทเพิ่มขึ้น $166.1 พันล้าน แสดงถึงการฟื้นตัวที่ชัดเจนจากไตรมาสก่อน
2️⃣ Durable Goods Orders – ตุลาคม 2025:
-
คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders): -2.2% MoM (คาด -1.5%, ก่อนหน้า +0.7%)
-
Core Durable Goods Orders: +0.2% MoM (คาด +0.3%, ก่อนหน้า +0.7%)
-
Durables Excluding Defense: -1.5% MoM (ก่อนหน้า +0.1%)
-
Durables Excluding Transport: +0.3% MoM (คาด +0.3%, ก่อนหน้า +0.6%)
ประเด็นสำคัญ:
-
คำสั่งซื้อสินค้าคงทนลดลง 2.2% MoM ในเดือนตุลาคม หลังจากเพิ่มขึ้นสองเดือนติดต่อกัน
-
สาเหตุหลักจาก คำสั่งซื้ออุปกรณ์ขนส่งลดลง 6.5%
-
หากตัดภาคการขนส่งและการป้องกันออกไป ความต้องการภายในยัง ค่อนข้างทรงตัว
-
ชี้ให้เห็นว่า แรงกระเพื่อมหลักลดลง แต่เศรษฐกิจภาคพื้นฐานยังไม่ชะลอตัวรุนแรง
แนวโน้มตลาด:
-
GDP ที่แข็งแกร่งและความกดดันเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด ส่งแรงกดดันให้ EURUSD ปรับตัวลง เนื่องจากตลาดเริ่มพิจารณาความเป็นไปได้ของ Fed ที่ยังคงเข้มงวด
-
ตัวเลข Durable Goods อ่อนแอเป็นปัจจัยชั่วคราว แต่ไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มภาพใหญ่ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
