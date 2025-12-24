อ่านเพิ่มเติม
BREAKING: EURUSD ปรับตัวลงหลังเผยแพร่รายงาน GDP ไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ 📌

EUR/USD
ฟอเร็ก
1️⃣ GDP ไตรมาส 3 (Q3 2025):

  • GDP รายไตรมาส (QoQ annualized): 4.3% (คาด 3.3%, ก่อนหน้า 3.8%)

  • GDP Price Index: 3.7% (คาด 2.7%, ก่อนหน้า 2.1%)

  • PCE Prices: 2.8% (คาด 2.9%, ก่อนหน้า 2.1%)

  • Core PCE Prices: 2.9% (ตรงตามคาด, ก่อนหน้า 2.6%)

  • GDP Sales: 4.6% (ก่อนหน้า 7.5%)

  • Real Consumer Spending: 3.5% (ก่อนหน้า 2.5%)

ประเด็นสำคัญ:

  • GDP สหรัฐฯ ขยายตัวแข็งแกร่งที่ 4.3% YoY เร็วกว่าคาดการณ์

  • การเติบโตหนุนจาก การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เร่งตัว, การฟื้นตัวของ ส่งออกและการใช้จ่ายรัฐบาล

  • การลงทุนลดลง และ นำเข้าสินค้าลดลง

  • ความกดดันเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น: PCE Price Index ขึ้น 2.8% (Core 2.9%), Gross Domestic Purchases Price Index ขึ้น 3.4%

  • กำไรบริษัทเพิ่มขึ้น $166.1 พันล้าน แสดงถึงการฟื้นตัวที่ชัดเจนจากไตรมาสก่อน

2️⃣ Durable Goods Orders – ตุลาคม 2025:

  • คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders): -2.2% MoM (คาด -1.5%, ก่อนหน้า +0.7%)

  • Core Durable Goods Orders: +0.2% MoM (คาด +0.3%, ก่อนหน้า +0.7%)

  • Durables Excluding Defense: -1.5% MoM (ก่อนหน้า +0.1%)

  • Durables Excluding Transport: +0.3% MoM (คาด +0.3%, ก่อนหน้า +0.6%)

ประเด็นสำคัญ:

  • คำสั่งซื้อสินค้าคงทนลดลง 2.2% MoM ในเดือนตุลาคม หลังจากเพิ่มขึ้นสองเดือนติดต่อกัน

  • สาเหตุหลักจาก คำสั่งซื้ออุปกรณ์ขนส่งลดลง 6.5%

  • หากตัดภาคการขนส่งและการป้องกันออกไป ความต้องการภายในยัง ค่อนข้างทรงตัว

  • ชี้ให้เห็นว่า แรงกระเพื่อมหลักลดลง แต่เศรษฐกิจภาคพื้นฐานยังไม่ชะลอตัวรุนแรง

แนวโน้มตลาด:

  • GDP ที่แข็งแกร่งและความกดดันเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด ส่งแรงกดดันให้ EURUSD ปรับตัวลง เนื่องจากตลาดเริ่มพิจารณาความเป็นไปได้ของ Fed ที่ยังคงเข้มงวด

  • ตัวเลข Durable Goods อ่อนแอเป็นปัจจัยชั่วคราว แต่ไม่ได้เปลี่ยนแนวโน้มภาพใหญ่ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

 

 

