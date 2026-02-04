อ่านเพิ่มเติม
20:36 · 4 กุมภาพันธ์ 2026

BREAKING: US100 ผันผวนตอบรับรายงาน ADP ที่อ่อนแอกว่าคาด

-
-
Open account Download free app

รายงาน ADP สหรัฐฯ (การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชน): +22K เทียบกับที่คาด +45K และเดือนก่อน +41K
ฟิวเจอร์ Nasdaq 100 (US100) ปรับขึ้นเล็กน้อยหลังข้อมูลตลาดแรงงานผสมนี้ ส่งสัญญาณว่าโอกาสการลดดอกเบี้ยของ Fed มีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

 

Source; xStation5

6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:06

US100 รีบาวด์หลังข้อมูล UoM 🗽 Nvidia ดีดแรง +5%
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:04

Geopolitical Briefing : Iran ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่หรือไม่?
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:03

Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้
6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:00

Market wrap: ดัชนียุโรปพยายามรีบาวด์ หลังวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายหนักเป็นประวัติการณ์ 🔨
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก