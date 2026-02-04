BREAKING: US100 ผันผวนตอบรับรายงาน ADP ที่อ่อนแอกว่าคาด

รายงาน ADP สหรัฐฯ (การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชน): +22K เทียบกับที่คาด +45K และเดือนก่อน +41K
ฟิวเจอร์ Nasdaq 100 (US100) ปรับขึ้นเล็กน้อยหลังข้อมูลตลาดแรงงานผสมนี้ ส่งสัญญาณว่าโอกาสการลดดอกเบี้ยของ Fed มีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
Source; xStation5
US100 รีบาวด์หลังข้อมูล UoM 🗽 Nvidia ดีดแรง +5%
Geopolitical Briefing : Iran ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่หรือไม่?
Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้
Market wrap: ดัชนียุโรปพยายามรีบาวด์ หลังวอลล์สตรีทเผชิญแรงเทขายหนักเป็นประวัติการณ์ 🔨