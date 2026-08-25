Chart of the Day: EURUSD เผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์ จับตา Bessent, PCE และ Jackson Hole ชี้ทิศทางถัดไป

ช่วงการซื้อขาย EURUSD ในวันอังคาร ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แต่สถานการณ์ในตลาดเงินยังซับซ้อนกว่าที่เป็นอยู่เมื่อไม่กี่วันก่อน โดยคู่เงินยูโร-ดอลลาร์ปรับตัวลงจากบริเวณ 1.17 ขณะที่มีหลายปัจจัยเบื้องหลังที่อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
หนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดคือการดำเนินนโยบายของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ภายใต้การนำของ Scott Bessent ในตลาดพันธบัตร กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตัดสินใจเพิ่มวงเงินการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวรายไตรมาสเป็น 2 เท่า ขณะเดียวกัน Bessent ระบุว่า ตารางการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ตามปกติจะยังคงเดิม โดยคาดว่าการดำเนินการล็อตใหญ่ขึ้นจะเริ่มในเดือนกันยายน
การดำเนินการของ Bessent อาจกลายเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาสำหรับดอลลาร์ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ พยายามลดแรงกดดันต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว ขณะที่ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ยังคงเผชิญกับระดับหนี้ที่สูง ความต้องการกู้ยืมจำนวนมาก และต้นทุนการชำระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง
ขณะเดียวกัน ในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ล่าสุด ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อภาคผู้บริโภคที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ให้ความสำคัญ โดยตลาดคาดว่า Core PCE จะยังอยู่ที่ประมาณ 3.3% เมื่อเทียบรายปี ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนมิถุนายน
ด้านยุโรป ตัวเลขเศรษฐกิจเยอรมนีที่ประกาศในวันนี้ได้รับความสนใจ โดย GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งแข็งแกร่งกว่าประมาณการครั้งก่อน
ทั้งหมดนี้ทำให้ EURUSD กำลังอยู่ในจุดที่น่าจับตาเป็นพิเศษ ฝั่งดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุนระยะสั้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูงและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ขณะเดียวกันก็เริ่มมีคำถามมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และสถานการณ์ในตลาดตราสารหนี้ ด้านยูโร ภาพรวมเศรษฐกิจเยอรมนีเริ่มปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ตลาดยังคาดว่า ECB จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป
Source: xStation5
ปัจจัยสำคัญที่กำลังขับเคลื่อน EURUSD
Scott Bessent กำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อตลาดดอลลาร์
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ กลายเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่สุดของตลาดการเงิน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีเคยพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ส่งผลให้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตัดสินใจเพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาว
Bessent ต้องการเพิ่มสภาพคล่องในตลาดและลดแรงกดดันต่อช่วงปลายของเส้นอัตราผลตอบแทน (long end of the yield curve) ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังไม่มีแผนลดการประมูลพันธบัตรตามปกติ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงต้องการเงินทุนจำนวนมหาศาล
ประเด็นนี้น่าสนใจเป็นพิเศษในมุมมองของ EURUSD เพราะการดำเนินการของกระทรวงการคลังสะท้อนว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูงกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงพอจนทางการสหรัฐฯ ต้องเข้ามาดำเนินการเพื่อพยายามรักษาเสถียรภาพของตลาด
อย่างไรก็ตาม การซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลไม่ได้หมายความว่าเป็นมาตรการเดียวกับการทำ Quantitative Easing (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ การดำเนินการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการบริหารหนี้และสภาพคล่องในตลาดเป็นหลัก ความสำคัญอยู่ที่การสะท้อนให้เห็นว่า ฝ่ายบริหารสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับระดับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวมากขึ้น
หากนักลงทุนมองว่ามาตรการของกระทรวงการคลังมีประสิทธิภาพ อัตราผลตอบแทนอาจปรับตัวลงและเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์ แต่หากตลาดมองว่าการซื้อคืนพันธบัตรไม่สามารถแก้ปัญหาระดับหนี้ที่สูงและความต้องการกู้ยืมมหาศาลของสหรัฐฯ ได้ อัตราผลตอบแทนระยะยาวก็อาจกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง
ตลาดจับตาตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ ในวันพุธ
ในเดือนมิถุนายน Core PCE อยู่ที่ 3.3% เมื่อเทียบรายปี ลดลงจาก 3.4% ในเดือนพฤษภาคม ขณะที่ตลาดคาดว่าตัวเลขในเดือนกรกฎาคมจะยังคงอยู่ที่ประมาณ 3.3%
ตัวเลขดังกล่าวไม่น่าจะสร้างความประหลาดใจให้ตลาดมากนัก แต่ก็หมายความว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ Fed อย่างมาก ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากตลาดกำลังต้องประเมินสัญญาณที่แตกต่างกัน 2 ด้านจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ
ด้านหนึ่ง ข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงได้ลดความคาดหวังต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม แต่อีกด้านหนึ่ง เงินเฟ้อยังไม่ได้ลดลงสู่ระดับที่เปิดทางให้ Fed หันมาให้ความสำคัญกับการสนับสนุนตลาดแรงงานได้อย่างเต็มที่
หาก PCE ออกมาต่ำกว่าคาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อาจเผชิญแรงกดดัน และดอลลาร์อาจกลับมาอ่อนค่าลงอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อ EURUSD
ในทางกลับกัน หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด ตลาดอาจกลับมาเพิ่มการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะยังอยู่ในระดับสูงต่อไป ซึ่งจะช่วยหนุนดอลลาร์เพิ่มเติม
GDP เยอรมนีมอบปัจจัยหนุนอีกด้านให้ยูโร
ฝั่งยูโร ตัวเลขเศรษฐกิจเยอรมนีที่ประกาศในวันนี้ออกมาดีกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย
GDP เยอรมนีในไตรมาส 2 ขยายตัว 0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ประมาณการก่อนหน้านี้คาดว่าการขยายตัวรายไตรมาสจะอยู่ที่ 0.2%
ตัวเลขดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันว่าเศรษฐกิจเยอรมนีกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง แต่สะท้อนว่าสถานการณ์อาจดีกว่าที่เคยประเมินไว้
สำหรับยูโร ประเด็นนี้มีความสำคัญในบริบทของนโยบายธนาคารกลางยุโรป (ECB) เช่นกัน หากเศรษฐกิจของประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซนเริ่มแสดงความแข็งแกร่งมากขึ้น ก็จะทำให้เหตุผลในการดำเนินนโยบายลดดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังมีน้ำหนักมากขึ้น
ขณะนี้ตลาดยังคาดว่า ECB อาจตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
นอกจากนี้ ยังมีกำหนดเปิดเผยดัชนี Ifo ในวันนี้ ซึ่งจะสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจเยอรมนีต่อสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มเศรษฐกิจ ถือเป็นอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่ต้องจับตาสำหรับยูโร
Fed และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำลังมีความสำคัญต่อทิศทางตลาดไม่แพ้กัน
นี่คือหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของ EURUSD ในขณะนี้
ก่อนหน้านี้ ประเด็นหลักสำหรับดอลลาร์คือความแตกต่างระหว่างนโยบายของ Fed และ ECB แต่สถานการณ์ในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ตลาดต้องประเมินทั้งนโยบายของ Fed สถานะการคลังของสหรัฐฯ และการดำเนินการของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ไปพร้อมกัน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูงเป็นปัญหาทั้งต่อรัฐบาลสหรัฐฯ และเศรษฐกิจโดยรวม เพราะในด้านหนึ่งทำให้ต้นทุนการชำระหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้น ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของภาคธุรกิจและครัวเรือนสูงขึ้น
นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการดำเนินการของ Bessent จึงมีความสำคัญต่อตลาดเงินด้วย หากกระทรวงการคลังเข้ามาดำเนินการมากขึ้นเพื่อจำกัดการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทน ก็อาจลดข้อได้เปรียบสำคัญของดอลลาร์ที่มาจากอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง
ขณะเดียวกัน การดำเนินการของกระทรวงการคลังก็ทำให้เกิดคำถามมากขึ้นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของ Bessent และประสิทธิภาพของมาตรการที่กำลังดำเนินอยู่ แม้ตลาดจะตอบรับข่าวการซื้อคืนพันธบัตรในช่วงแรกในเชิงบวก แต่หลังจากนั้นอัตราผลตอบแทนก็กลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง
นี่อาจเป็นสัญญาณสำคัญสำหรับดอลลาร์ หากนักลงทุนเริ่มมองว่าทางการสหรัฐฯ มีความสามารถจำกัดในการควบคุมช่วงปลายของเส้นอัตราผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูงก็อาจยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่หนุนดอลลาร์
Jackson Hole อาจเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญ
ปัจจัยที่ต้องจับตาสำหรับ EURUSD ยังไม่หมดเพียงเท่านี้
ในวันศุกร์ ตลาดจะจับตาสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ประธาน Fed ในการประชุม Jackson Hole Symposium โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากนักลงทุนกำลังมองหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต
Warsh กำลังเผชิญกับโจทย์ที่ท้าทาย เงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายของ Fed อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอยู่ในระดับสูง ขณะที่ตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแอลง
อีกหนึ่งประเด็นคือบทบาทของนโยบายการคลังและการดำเนินการของกระทรวงการคลังที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ตลาดจะจับตาไม่เพียงแค่สิ่งที่ Warsh พูดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย แต่ยังรวมถึงมุมมองของเขาต่อเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และความเป็นอิสระของ Fed
หาก Warsh ส่งสัญญาณในเชิง Hawkish มากขึ้น ดอลลาร์อาจได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม แต่หากเขาส่งสัญญาณพร้อมผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น ก็อาจเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์
ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา
- การดำเนินการของ Scott Bessent ในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ กำลังกลายเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญสำหรับดอลลาร์
- กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวรายไตรมาสเป็น 2 เท่า โดยเพิ่มวงเงินขั้นต่ำของแต่ละการดำเนินการจาก 2 พันล้านดอลลาร์ เป็นอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์
- ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังยังไม่มีแผนลดการประมูลพันธบัตรตามปกติ สะท้อนถึงความต้องการเงินทุนจำนวนมหาศาลของรัฐบาลสหรัฐฯ
- วันพรุ่งนี้ ตลาดจะได้รับตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ล่าสุด โดยคาดว่า Core PCE จะยังอยู่ที่ประมาณ 3.3% เมื่อเทียบรายปี
- หาก PCE สูงกว่าคาด อาจเพิ่มความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะยังอยู่ในระดับสูง และเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์
- หาก PCE ต่ำกว่าคาด อาจกดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรให้ลดลง และเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์
- GDP เยอรมนีไตรมาส 2 ขยายตัว 0.3% เมื่อเทียบรายไตรมาส สูงกว่าประมาณการก่อนหน้าที่ 0.2% ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติมที่ช่วยหนุนยูโร
- วันศุกร์ ตลาดจะจับตาสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ที่ Jackson Hole ซึ่งอาจมีความสำคัญอย่างมากต่อคาดการณ์ทิศทางนโยบายของ Fed
- ประเด็นสำคัญของ EURUSD ในขณะนี้ไม่ได้มีเพียงว่า Fed จะดำเนินนโยบายอย่างไร แต่ยังรวมถึงว่ามาตรการของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะสามารถลดแรงกดดันในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ได้หรือไม่
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