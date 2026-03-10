ดัชนีหุ้นพุ่งแรงท่ามกลางคำกล่าวของทรัมป์เกี่ยวกับ สงครามอิหร่าน 📈 ราคาน้ำมันร่วงหนัก

ตลาดการเงินโลกเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความผันผวนสูง แต่ช่วงท้ายของการซื้อขายในสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นที่ชัดเจนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากคำกล่าวของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารเกี่ยวกับความขัดแย้งกับอิหร่านอาจใกล้จบแล้ว ตลาดตอบสนองทันทีด้วยราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างแรง และดัชนีหุ้นหลักที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ฟิวเจอร์สของ S&P 500 (US500) เพิ่มขึ้นเกือบ 1% วันนี้ เหตุการณ์สำคัญสำหรับดัชนีนี้คือการประกาศข้อมูล CPI สหรัฐฯ วันพรุ่งนี้ และรายงานเงินเฟ้อ PCE ในวันศุกร์ สำหรับฝั่งบริษัท Oracle (OCL.US) จะรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดสหรัฐฯ วันนี้ ขณะที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ Adobe (ADBE.US) มีกำหนดรายงานในวันพฤหัสบดี
ตลาดหุ้นกลับตัวจากการขาดทุนก่อนหน้า หลังนักลงทุนรับสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง จากระดับเกิน 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลงมาราว 84 ดอลลาร์ (ปัจจุบันใกล้ 90 ดอลลาร์) ขณะที่ WTI ลดลงเหลือประมาณ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ภาคพลังงานยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความผันผวนระยะสั้นในตลาดการเงินโลก
นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่จะประกาศเร็ว ๆ นี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจนโยบายของ Federal Reserve
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ระบุว่า ตราบใดที่อิสราเอลและสหรัฐฯ ยังคงโจมตีอิหร่าน “จะไม่มีน้ำมันแม้แต่ 1 ลิตรออกจากอ่าวเปอร์เซีย” เพื่อตอบโต้ ประธานาธิบดีทรัมป์ เตือนว่า หากอิหร่านโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ การตอบโต้ของสหรัฐฯ จะ “รุนแรงกว่า 20 เท่า” และอาจทำลายประเทศอย่างสิ้นเชิง
ในช่วงเย็นวันจันทร์ ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างแถลงข่าวที่สนามกอล์ฟใกล้ไมอามีว่า ปฏิบัติการทางทหารกำลังบรรลุเป้าหมายหลัก โดยเน้นสองประเด็นสำคัญ:
-
ความก้าวหน้าตามเป้าหมายทางทหารของปฏิบัติการ
-
การรักษาเสถียรภาพของอุปทานพลังงานสู่ตลาดโลก
คำกล่าวที่สำคัญที่สุดจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้แก่:
-
“เรากำลังทำความก้าวหน้าครั้งใหญ่เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางทหารของเรา”
-
“ความขัดแย้งใกล้จะจบแล้ว”
การรับประกันการไหลของพลังงานและน้ำมันสู่เศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นสิ่งสำคัญ
สำหรับตลาดการเงิน คำกล่าวเหล่านี้ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง ในระหว่างการซื้อขายปกติบนวอลล์สตรีท นักลงทุนเห็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากการขาดทุนก่อนหน้า ภาคพลังงานยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดความเชื่อมั่นของนักลงทุนระยะสั้น
ตลาดน้ำมันขณะนี้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของพฤติกรรมสินทรัพย์เสี่ยง หากปฏิบัติการทางทหารดำเนินไปสู่การสิ้นสุดจริง ตลาดมีความเป็นไปได้ที่จะเริ่มสะท้อนราคาน้ำมันกลับสู่ระดับก่อนสงครามอย่างค่อยเป็นค่อยไป
US500, OIL (D1 timeframe)
Source: xStation5
Source: xStation5
สรุปข่าวเช้า: ไฟเขียวซื้อน้ำมันรัสเซียได้ 30 วัน
ข่าวเด่นวันนี้ 13 มี.ค.
NATGAS ดีดขึ้นหลัง EIA ปล่อยข้อมูลใหม่💡
Chart of the Day: EURUSD - ยูโร vs ดอลลาร์ ใครแรงกว่ากัน? 💱