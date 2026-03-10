คลาดเด่นวันนี้: JP225 พุ่งแรง หลัง GDP ปรับเพิ่มเหนือความคาดหมาย 🇯🇵 📈 ญี่ปุ่นกลับมาลุยแล้ว❓

ดัชนี Nikkei 225 (JP225) ของญี่ปุ่น ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวานอีก 0.9% ใกล้การทดสอบแนวต้าน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 30 วัน (EMA30) ความเชื่อมั่นในช่วงเซสชันเอเชียไม่ได้เกิดจากความคาดหวังสูงต่อการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังคำกล่าวของ Donald Trump เพียงอย่างเดียว แต่ยังได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งสร้างความหวังว่าญี่ปุ่นอาจฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีอีกด้วย
JP225 ขณะนี้เคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่า EMA30 และระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ของคลื่นขาลงล่าสุด ขณะที่ RSI อยู่ในโซนกลาง ซึ่งเปิดโอกาสให้ดัชนีมีพื้นที่ปรับตัวขึ้นต่อได้ แม้ว่าความเชื่อมั่นที่เกิดจากการให้สัมภาษณ์ของ Donald Trump จะยังคงเปราะบาง แต่ปัจจัยพื้นฐานของญี่ปุ่นดูเหมือนจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างแท้จริง
อะไรเป็นแรงขับเคลื่อน JP225 วันนี้?
Donald Trump ส่งสัญญาณว่าสงครามกับอิหร่านอาจใกล้สิ้นสุด โดยระบุว่าความคืบหน้าของสหรัฐฯ ไปไกลกว่ากรอบแผนปฏิบัติการ 4–5 สัปดาห์ที่วางไว้มาก ตลาดโลกตอบสนองทันทีด้วยบรรยากาศเชิงบวก:
สัญญา US100 ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.9%
ดัชนีความกลัว VIX ลดลง 4.3%
ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้นทั่วกระดาน (EU50: +0.8%)
นอกจากนี้ ตัวเลข GDP ไตรมาส 4 ปี 2025 ของญี่ปุ่นถูกปรับเพิ่มขึ้น ช่วยลบความกังวลของนักลงทุนหลังการชะลอตัวก่อนหน้านี้ที่เกิดจากความปั่นป่วนของนโยบายการค้าสหรัฐฯ ในปี 2025
การเติบโตแบบไตรมาสต่อไตรมาสถูกปรับจาก 0.1% เป็น 0.3%
คิดเป็นการเติบโต 1.3% แบบรายปี
ปัจจัยหลักมาจาก การลงทุนของภาคธุรกิจ (Capital Expenditure) ที่ออกมาดีกว่าคาด
1.3% Q/Q เทียบกับคาดการณ์ 0.2%
บริษัทต่าง ๆ หลังจากมีผลประกอบการแข็งแกร่ง ความไม่แน่นอนลดลง และนโยบายการเงินยังคงผ่อนคลาย จึงตัดสินใจเพิ่มการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมี การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างจริงเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งปี (+1.4%) ซึ่งส่งผลให้ การบริโภคของชาวญี่ปุ่นเติบโต +0.3% Q/Q (เทียบกับคาดการณ์ 0.1%)
การใช้จ่ายจำนวนมากในช่วงเทศกาลวันหยุด รวมถึงความเชื่อมั่นต่อมาตรการของนายกรัฐมนตรี Takaichi ที่มุ่งลดค่าครองชีพ เช่น
VAT อาหาร 0%
ลดค่าไฟและค่าพลังงาน
ก็เป็นปัจจัยบวกที่ช่วยหนุนเศรษฐกิจเช่นกัน
