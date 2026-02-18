อ่านเพิ่มเติม
22:48 · 18 กุมภาพันธ์ 2026

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ ล่าสุด:

  • Industrial Production (MoM): +0.7% (คาด 0.4%, ก่อนหน้า 0.4%)

  • Manufacturing Output (MoM): +0.6% (คาด 0.4%, ก่อนหน้า 0.2%)

  • Capacity Utilization: 76.2% (คาด 76.5%, ก่อนหน้า 76.3%)

สรุป: การผลิตและการใช้กำลังการผลิต สูงกว่าคาด ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแรงขับเคลื่อนในภาคอุตสาหกรรมมากกว่าที่ตลาดประเมินไว้

20 กุมภาพันธ์ 2026, 22:59

ศาลสูงสหรัฐฯ ตัดสินยกเลิกภาษีโลกของทรัมป์
20 กุมภาพันธ์ 2026, 22:56

BREAKING: US GDP growth rate collapse🚨📉
20 กุมภาพันธ์ 2026, 22:56

Market Wrap: ยุโรปกลับมาเป็นบวก 🇪🇺 📈 กิจกรรมทางธุรกิจเริ่มเร่งตัวอีกครั้ง ❓
20 กุมภาพันธ์ 2026, 22:51

BREAKING: PMI เบื้องต้นยุโรปออกมาดีกว่าคาด 📈 EUR/USD ขยับขึ้นทันที
