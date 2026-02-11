Datadog ฟอร์มร้อนแรง: ทำสถิติสูงสุดในไตรมาส 4 พร้อมแนวโน้มแข็งแกร่งสำหรับปี 2026

Datadog แสดงความแข็งแกร่งในธุรกิจ Cloud และ AI
Datadog ผู้ให้บริการโซลูชันด้านการมอนิเตอร์คลาวด์ การวิเคราะห์ข้อมูล และความปลอดภัยชั้นนำ รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยตัวเลขออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างชัดเจน บริษัททำได้ทั้งการเติบโตของรายได้ กำไร และการขยายฐานลูกค้าหลัก ตอกย้ำสถานะความเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจ Cloud และ AI ซึ่งถือเป็นเซกเตอร์เชิงกลยุทธ์
รายได้ของ Datadog อยู่ที่ 953 ล้านดอลลาร์ เติบโตประมาณ 29% เมื่อเทียบรายปี (YoY) และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 917 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้น (Adjusted EPS) อยู่ที่ 0.59 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการที่ 0.55 ดอลลาร์
ผลประกอบการสำคัญ – ไตรมาส 4 ปี 2025
-
รายได้: 953 ล้านดอลลาร์ (+29% YoY; คาดการณ์ 917 ล้านดอลลาร์)
-
Adjusted EPS: 0.59 ดอลลาร์ (คาดการณ์ 0.55 ดอลลาร์)
-
กำไรสุทธิ: ประมาณ 46.6 ล้านดอลลาร์
-
มูลค่ายอดขายตามสัญญา (Billings): 1.2 พันล้านดอลลาร์
-
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross margin): 76% (ทรงตัวแม้ต้นทุนดำเนินงานสูงขึ้น)
แนวโน้ม – ไตรมาส 1 ปี 2026 และทั้งปี 2026
-
รายได้ Q1: 951–961 ล้านดอลลาร์ (คาดการณ์ 940 ล้านดอลลาร์)
-
Adjusted EPS Q1: 0.49–0.51 ดอลลาร์ (คาดการณ์ 0.54 ดอลลาร์)
-
รายได้ทั้งปี 2026: 4.06–4.10 พันล้านดอลลาร์
-
Adjusted EPS ทั้งปี 2026: 2.08–2.16 ดอลลาร์
แนวโน้มไตรมาสแรกชี้ว่ารายได้อาจสูงกว่าคาด แม้ EPS อาจต่ำกว่าประมาณการเล็กน้อย โดย Datadog ยังคงรักษาความแข็งแกร่งในตลาด Cloud และ AI พร้อมรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ที่ช่วยสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและคาดการณ์ได้
ปฏิกิริยาตลาดและมุมมองนักลงทุน
หลังการประกาศผลประกอบการ ราคาหุ้น Datadog ปรับตัวขึ้นแรง สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อทั้งผลประกอบการที่ดีกว่าคาดและแนวโน้มธุรกิจในปีหน้า
ในสภาพแวดล้อมตลาดเทคโนโลยีที่นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้น หุ้นเติบโตสูงมักเผชิญแรงกดดันจากความเสี่ยงด้านมูลค่าและมาร์จิ้น อย่างไรก็ตาม Datadog โดดเด่นในฐานะบริษัทที่ไม่เพียงทำผลงานแข็งแกร่ง แต่ยังแสดงศักยภาพในการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในเซกเตอร์เทคโนโลยีสำคัญ
บริบทธุรกิจและแนวโน้มในอนาคต
Datadog ยังคงเป็นผู้นำด้านการมอนิเตอร์คลาวด์ การวิเคราะห์ข้อมูล และความปลอดภัย โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้าน AI, Data Observability และ Cloud Security
ขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น รายได้ที่คาดการณ์ได้ และฐานลูกค้ารายใหญ่ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างรายได้จากสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรักษาอัตรากำไรในระดับที่ดีแม้ต้นทุนสูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังเผชิญความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น แรงกดดันด้านมาร์จิ้น และความจำเป็นในการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ผลประกอบการและแนวโน้มล่าสุดบ่งชี้ว่า Datadog ยังมีศักยภาพรักษาเส้นทางการเติบโตในระยะยาว
สรุปประเด็นสำคัญ – Datadog Q4 2025
-
ผลประกอบการแข็งแกร่ง: รายได้ 953 ล้านดอลลาร์ (+29% YoY), Adjusted EPS 0.59 ดอลลาร์ และจำนวนลูกค้ารายใหญ่เพิ่มเป็น 603 ราย สูงกว่าคาดการณ์
-
แนวโน้มชัดเจน: รายได้ Q1 ที่ 951–961 ล้านดอลลาร์ และรายได้ทั้งปีแตะ 4.06–4.10 พันล้านดอลลาร์
-
จุดแข็งด้าน AI และ Cloud: ความต้องการโซลูชันมอนิเตอร์ วิเคราะห์ และความปลอดภัย ช่วยให้บริษัทขยายธุรกิจได้ต่อเนื่อง
-
ปฏิกิริยาตลาดเชิงบวก: ราคาหุ้นปรับขึ้น สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน
-
ความได้เปรียบการแข่งขัน: ขนาดธุรกิจ รายได้ที่เสถียร และการเติบโตในเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์
-
ความท้าทาย: แรงกดดันมาร์จิ้นและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น แต่บริษัทยังอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตต่อเนื่อง
Source: xStation5
🧾 สรุปตลาด: ดอลลาร์เร่งตัวก่อนตัวเลข CPI ผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสออกมา “ผสมผสาน”
Arista Networks ปิดปี 2025 ด้วยผลประกอบการระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์!
ข่าวเด่นวันนี้
การขายทำกำไรในปัจจุบันหมายถึงจุดจบของบริษัทควอนตัมหรือไม่?