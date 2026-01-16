อ่านเพิ่มเติม
08:44 · 16 มกราคม 2026

💊 ยาใหม่ของ Disc Medicine ถูกระงับชั่วคราว❓

สาเหตุหลักของหุ้นร่วง

  • FDA ระงับการตรวจสอบยาไบโทเพอร์ติน (bitopertin) ของบริษัท ชั่วคราว

  • สาเหตุ: มีข้อกังวล เรื่องประสิทธิภาพและความเสี่ยงการใช้ผิดวิธี

  • การตัดสินใจถูกเลื่อนออกไป สองสัปดาห์ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2026 ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนตลาดทุนชัดเจน

รายละเอียดการตัดสินใจของ FDA

โครงการ National Priority Voucher Program — โครงการอนุมัติยาด่วนที่ประกาศโดยทรัมป์ในมิถุนายน 2025

  • สัญญาว่าตัดสินใจภายใน 1–2 เดือน จากกระบวนการปกติ 4–6 เดือน

ยา bitopertin

  • สำหรับผู้ป่วยโรคเลือดหายากที่ไวต่อแสง

  • FDA พบ 3 ประเด็นสำคัญในเอกสาร

  1. วิธีวิจัย — FDA ตั้งคำถามว่าการวัด “เวลาที่ปราศจากอาการเจ็บปวดในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง” สามารถสะท้อน ประสิทธิภาพของยาอย่างแท้จริง หรือไม่

    • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจาก biomarker เพื่อยืนยันประโยชน์ทางคลินิก

  2. ความเสี่ยงการใช้ผิดวิธี — เจ้าหน้าที่ FDA กำลังศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศักยภาพการเสพติดหรือใช้ในทางผิด

  3. บริบทกว้างกว่า Disc Medicine

  • Sanofi (SAN.FR) ก็ถูกระงับการตรวจสอบยาสำหรับโรคเบาหวาน Tzield เนื่องจากผู้ป่วยเสียชีวิตและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง

ผลกระทบต่อ Disc Medicine

  • CEO John Quisel ยืนยันว่า ยาแสดงความปลอดภัยดีและลดสารพิษในร่างกาย

  • อย่างไรก็ตาม ตลาดมอง FDA ระงับคือสัญญาณความเสี่ยง

  • การอนุมัติ ไม่แน่นอน และสองสัปดาห์ข้างหน้าอาจเป็นเพียง จุดเริ่มต้นของกระบวนการ

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

  • แสดงให้เห็นว่า โครงการ voucher ของ FDAเข้มงวดกว่าที่คิด

  • แม้จะมีแรงกดดันทางการเมืองหรือสัญญาเร่งรัด FDA ก็ไม่ลดมาตรฐาน

  • หุ้น Disc Medicine กำลัง ทดสอบแนวรับสำคัญ ที่ EMA 200 วัน (เส้นทองบนกราฟ)

    • การตอบสนองต่อแนวรับนี้อาจกำหนด แนวโน้มต่อไปของราคา ว่าจะยังคงลดลงต่อหรือเด้งกลับ

 

Source: xStation

