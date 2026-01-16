💊 ยาใหม่ของ Disc Medicine ถูกระงับชั่วคราว❓

สาเหตุหลักของหุ้นร่วง
-
FDA ระงับการตรวจสอบยาไบโทเพอร์ติน (bitopertin) ของบริษัท ชั่วคราว
-
สาเหตุ: มีข้อกังวล เรื่องประสิทธิภาพและความเสี่ยงการใช้ผิดวิธี
-
การตัดสินใจถูกเลื่อนออกไป สองสัปดาห์ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2026 ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนตลาดทุนชัดเจน
รายละเอียดการตัดสินใจของ FDA
โครงการ National Priority Voucher Program — โครงการอนุมัติยาด่วนที่ประกาศโดยทรัมป์ในมิถุนายน 2025
-
สัญญาว่าตัดสินใจภายใน 1–2 เดือน จากกระบวนการปกติ 4–6 เดือน
ยา bitopertin
-
สำหรับผู้ป่วยโรคเลือดหายากที่ไวต่อแสง
-
FDA พบ 3 ประเด็นสำคัญในเอกสาร
-
วิธีวิจัย — FDA ตั้งคำถามว่าการวัด “เวลาที่ปราศจากอาการเจ็บปวดในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง” สามารถสะท้อน ประสิทธิภาพของยาอย่างแท้จริง หรือไม่
-
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจาก biomarker เพื่อยืนยันประโยชน์ทางคลินิก
-
-
ความเสี่ยงการใช้ผิดวิธี — เจ้าหน้าที่ FDA กำลังศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศักยภาพการเสพติดหรือใช้ในทางผิด
-
บริบทกว้างกว่า Disc Medicine
-
Sanofi (SAN.FR) ก็ถูกระงับการตรวจสอบยาสำหรับโรคเบาหวาน Tzield เนื่องจากผู้ป่วยเสียชีวิตและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรง
ผลกระทบต่อ Disc Medicine
-
CEO John Quisel ยืนยันว่า ยาแสดงความปลอดภัยดีและลดสารพิษในร่างกาย
-
อย่างไรก็ตาม ตลาดมอง FDA ระงับคือสัญญาณความเสี่ยง
-
การอนุมัติ ไม่แน่นอน และสองสัปดาห์ข้างหน้าอาจเป็นเพียง จุดเริ่มต้นของกระบวนการ
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
-
แสดงให้เห็นว่า โครงการ voucher ของ FDAเข้มงวดกว่าที่คิด
-
แม้จะมีแรงกดดันทางการเมืองหรือสัญญาเร่งรัด FDA ก็ไม่ลดมาตรฐาน
-
หุ้น Disc Medicine กำลัง ทดสอบแนวรับสำคัญ ที่ EMA 200 วัน (เส้นทองบนกราฟ)
-
การตอบสนองต่อแนวรับนี้อาจกำหนด แนวโน้มต่อไปของราคา ว่าจะยังคงลดลงต่อหรือเด้งกลับ
-
Source: xStation
