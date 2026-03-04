อ่านเพิ่มเติม
20:00 · 4 มีนาคม 2026

เหลือเวลาไม่กี่วัน รีบรับหุ้นฟรี ⏳

ประเด็นหลัก
-
-
Open account Download free app
ประเด็นหลัก
  • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่ XTB

เริ่มต้นการลงทุนหุ้นด้วยค่าคอมฯ 0%* XTB แจกหุ้น Grab ฟรี เพียง 3 ขั้นตอน

  1. เปิดบัญชีใหม่กับ XTB
  2. ฝากเงินครั้งแรกเพื่อเปิดใช้งานบัญชี
  3. ยอมรับเงื่อนไขโปรโมชั่น และรับหุ้นฟรีทันที

📌 เกี่ยวกับโปรโมชั่น: Link

📌 เงื่อนไขและข้อกำหนด: T&C

📌 วิธีฝากเงินเข้า XTB: Video

*ค่าคอมมิชชั่น 0% สำหรับมูลค่าการซื้อขายต่อเดือนไม่เกิน 100,000 ยูโร ธุรกรรมที่เกินขีดจำกัดนี้จะถูกเรียกเก็บค่าคอมฯ 0.2% (ขั้นต่ำ 10 ยูโร) และ 0.5% อาจถูกเก็บสำหรับการแปลงสกุลเงิน


 
6 มีนาคม 2026, 21:12

หุ้น Ryanair กดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง 📉
5 มีนาคม 2026, 20:02

Stock of the Week: Broadcom ขับเคลื่อนโดย AI ทำสถิติใหม่ 🚀
5 มีนาคม 2026, 19:45

Market Wrap: ดัชนีหุ้นพยายามยืนรีบาวด์ แม้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น 🗽 หุ้น Broadcom พุ่งแรง หลังผลประกอบการและแนวโน้มธุรกิจ AI เกินคาด
5 มีนาคม 2026, 08:26

📀 Coinbase และ MicroStrategy พุ่งแรง หลังทรัมป์ท้าทายธนาคารบนวอลล์สตรีท
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก