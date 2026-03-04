สรุปตลาด: หุ้นยุโรปและสหรัฐพยายามรีบาวด์ฟื้นตัว 📈

สรุปตลาด: หุ้นยุโรป–สหรัฐพยายามรีบาวด์ ท่ามกลางแรงซื้อกลับสินทรัพย์เสี่ยง 📈
ช่วงเที่ยงวัน บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกกลับมาเป็นบวกเล็กน้อย มีสัญญาณเงินทุนไหลกลับเข้าสินทรัพย์เสี่ยง
ดัชนีความผันผวน CBOE Volatility Index (VIX) ลดลงเกือบ 10% จากจุดสูงสุดล่าสุด
ฟิวเจอร์ส Nasdaq-100 ปรับขึ้นราว 0.5% ขณะที่ Bitcoin ทะลุระดับ 70,000 ดอลลาร์
โลหะมีค่าก็ฟื้นตัว โดยเงินพุ่งเกือบ 5% หลังร่วงแรงเมื่อวาน
นักลงทุนรอข้อมูลแรงงานภาคเอกชน ADP และดัชนีภาคบริการ ISM ของสหรัฐ
ยุโรปส่งสัญญาณผสม: PPI ลดลงน้อยกว่าคาด อัตราว่างงานต่ำกว่าคาด และ PMI เยอรมนี/ยูโรโซนออกมาดีกว่าประมาณการ
ฝั่งยุโรปมีแรงซื้อชัดเจน
ฟิวเจอร์ส DAX ปรับขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ Euro Stoxx 50 บวกเกือบ 1.8%
หุ้นกลุ่มธนาคาร เหมืองแร่ และยานยนต์เริ่มฟื้นตัว
Samsung Electronics ADR รีบาวด์เกือบ 7% หลังแรงขายตื่นตระหนกในตลาดเกาหลี
ด้านพลังงาน น้ำมันย่อตัวจาก 85 เหลือ 82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ก๊าซธรรมชาติสหรัฐร่วงกว่า 5%
สื่อรายงานว่าอิหร่านอาจเริ่มเจรจากับ CIA แต่ Israel Defense Forces ยืนยันการโจมตีจะดำเนินต่ออย่างน้อยสองสัปดาห์
Donald Trump กล่าวว่าการขนส่งพลังงานผ่านอ่าวเปอร์เซียจะไม่สะดุด อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันวันนี้กลับมาพุ่งอีก ~3% สะท้อนว่าความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ยังถูกบวกอยู่ในราคา
หุ้นเด่น/ข่าวบริษัท
-
ASM International NV ให้คาดการณ์รายได้แข็งแกร่ง หุ้นพุ่ง ~6% พรีมาร์เก็ต
-
Siemens Energy เตรียมซื้อหุ้นคืน €2 พันล้าน
-
Bayer คาด EBITDA ปี 2026 ที่ €9.6–10.1 พันล้าน
-
Adidas คาดกำไรต่ำกว่าตลาด
-
BAE Systems คว้าสัญญารัฐบาลออสเตรเลีย
มุมมองตลาด
ตลาดโลกยังไวต่อข่าวภูมิรัฐศาสตร์อย่างมาก ความผันผวนจากเอเชียอาจกดดันยุโรปต่อ ขณะที่ราคาพลังงานและสถานการณ์ตะวันออกกลางยังเป็นตัวกำหนดทิศทางหลัก
อย่างไรก็ดี เริ่มเห็นสัญญาณบวกเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์และพลังงาน
เทคนิคอล
ฟิวเจอร์ส DAX (DE40) กลับมายืนเหนือ EMA200 ได้ พร้อมไส้เทียนล่างยาว สะท้อนแรงซื้อยังคงหนุน แม้ภาพใหญ่ยังเป็นแนวโน้มอ่อนตัว
Source: xStation5
Source: xStation5
