EURUSD พลิกแนวโน้มทางเทคนิค 💡

- นี่คือจุดจบของความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นหรือไม่❓
- นี่คือจุดจบของความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นหรือไม่❓
เมื่อวันจันทร์ อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ทะลุแนวต้านทางเทคนิคสำคัญที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (EMA200) และยังทะลุระดับ 1.16 ชั่วคราว แตะระดับสูงสุดที่ไม่เคยเห็นมานานเกือบ 2 เดือน การรักษาโมเมนตัมดังกล่าวและการปิดแท่งเทียนรายวันเหนือระดับนี้ อาจเป็นสัญญาณยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มระยะยาวสู่ทิศทางขาขึ้น
แรงเทขายดอลลาร์สหรัฐยังคงดำเนินต่อไป แม้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลาย โดยการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ยังไม่มีความคืบหน้าทำให้ราคาน้ำมัน Brent เคลื่อนไหวใกล้ 89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ ซึ่งตามปกติถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยและได้รับแรงหนุนจากสถานะของสหรัฐฯ ในฐานะผู้ส่งออกน้ำมันสุทธิ กลับไม่สามารถแข็งค่าขึ้นได้
ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอทำให้ตลาดทบทวนคาดการณ์ต่อ Fed
ความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันมีสาเหตุหลักมาจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่น่าผิดหวัง ซึ่งทำให้ตลาดปรับคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างมีนัยสำคัญ การคาดการณ์เส้นทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเย็นลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเมื่อ 4 สัปดาห์ก่อน โดยข้อมูลล่าสุดชี้ว่า นักลงทุนไม่ได้คาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนหรือตุลาคมอีกต่อไป ขณะที่ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งสุดท้ายของปีในเดือนธันวาคมลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 85%
ที่มา: XTB
ปัจจัยสำคัญที่จำกัดความเป็นไปได้ที่ Fed จะใช้นโยบายเข้มงวดมากขึ้นคือภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตลาดแรงงานเข้าสู่ภาวะ “Low Fire-Low Hire” หรือการเลิกจ้างอยู่ในระดับต่ำควบคู่กับการจ้างงานใหม่ที่ชะลอตัวลง สะท้อนผ่านตัวเลข NFP ที่อ่อนแอ แม้อัตราว่างงานและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี
ขณะเดียวกัน การบริโภคชะลอตัวลงอย่างชัดเจน โดยข้อมูลเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่ายอดค้าปลีกลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 9 เดือน (-0.6% MoM) ซึ่งสร้างความกังวลมากขึ้น เนื่องจากตัวเลขยังคงติดลบแม้ตัดยอดขายรถยนต์และเชื้อเพลิงออกแล้ว
ด้านเงินเฟ้อ ตัวเลข CPI เมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกมาตามคาด ขณะที่ PPI ต่ำกว่าคาด ช่วยคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการกลับมาของแรงกดดันด้านราคาที่รุนแรง ปัจจุบันตลาดประเมินว่าโอกาสเกิด Second-round inflation effects หรือแรงกดดันเงินเฟ้อระลอกที่สองอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเปิดเวลาให้คณะกรรมการ FOMC สามารถประเมินผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงขึ้นต่อเศรษฐกิจก่อนตัดสินใจดำเนินนโยบาย
การเมืองเพิ่มแรงกดดันต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลาง
การอ่อนค่าของดอลลาร์ยังเกิดขึ้นพร้อมกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของ Fed โดยกระแสข่าวทวีความรุนแรงขึ้นหลังมีรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีพยายามอีกครั้งที่จะปลด Lisa Cook หนึ่งในผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนของ FOMC
แรงกดดันทางการเมืองกำลังทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield Curve) มีความชันมากขึ้น โดยบอนด์ยีลด์ระยะสั้นลดลงตามความคาดหวังที่ Fed จะใช้นโยบายผ่อนคลาย ขณะที่ยีลด์พันธบัตรระยะยาวอายุ 30 ปียังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 25 ปี
ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า ตลาดจะจับตาการประกาศตัวเลข PMI ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์สำคัญที่สุดของเดือนสำหรับดอลลาร์และการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นการประชุมประจำปีที่ Jackson Hole ระหว่างวันที่ 27–29 สิงหาคม ซึ่งตลาดกำลังรอให้ Fed ส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่กำลังอ่อนแอลง
เมื่อวันจันทร์ EURUSD ทะลุแนวต้านทางเทคนิคสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (EMA200) และยังทะลุโซน 1.16 แม้หลังจากนั้นโมเมนตัมขาขึ้นจะถูกลดทอนลงบางส่วน ทำให้ราคาขึ้นแตะระดับที่ไม่เคยเห็นมานานเกือบ 2 เดือน
RSI แบบค่าเฉลี่ย 14 วันยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ยังไม่ทะลุระดับ 70 ซึ่งตามหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคมักถูกมองว่าเป็นโซน Overbought โดยนักลงทุนบางส่วนใช้เป็นสัญญาณว่าราคาอาจอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป
ที่มา: xStation
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