ข่าวเด่น: EURUSD ปรับตัวจำกัด หลังตัวเลข CPI ยูโรโซนใกล้เคียงคาดการณ์ 🔎

10:00 น. GMT, เขตยูโร – ข้อมูลการจ้างงาน เดือนตุลาคม:
-
อัตราการว่างงาน: จริง 6.4%; คาดการณ์ 6.3%; ก่อนหน้า 6.4%
10:00 น. GMT, เขตยูโร – ข้อมูลเงินเฟ้อ เดือนพฤศจิกายน:
-
HICP (ไม่รวมพลังงานและอาหาร) เดือนต่อเดือน: จริง -0.4%; ก่อนหน้า 0.2%
-
HICP (ไม่รวมพลังงานและอาหาร) ปีต่อปี: จริง 2.4%; ก่อนหน้า 2.4%
-
CPI (ไม่ปรับฤดูกาล): จริง 129.34; ก่อนหน้า 129.70
-
CPI ปีต่อปี: จริง 2.2%; คาดการณ์ 2.1%; ก่อนหน้า 2.1%
-
CPI เดือนต่อเดือน: จริง -0.3%; ก่อนหน้า 0.2%
-
Core CPI เดือนต่อเดือน: จริง -0.5%; ก่อนหน้า 0.3%
-
Core CPI ปีต่อปี: จริง 2.4%; คาดการณ์ 2.4%; ก่อนหน้า 2.4%
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และยอดขายปลีกยูโรโซนอยู่ในความสนใจ
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้: หุ้นขนาดเล็กบูมแรง; ทองแดงทำจุดสูงสุดใหม่ 🚀
ข่าวเด่น: ราคาน้ำมันแกว่งตัวจำกัด หลังตัวเลข EIA 📈