อ่านเพิ่มเติม
17:12 · 2 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่น: EURUSD ปรับตัวจำกัด หลังตัวเลข CPI ยูโรโซนใกล้เคียงคาดการณ์ 🔎

10:00 น. GMT, เขตยูโร – ข้อมูลการจ้างงาน เดือนตุลาคม:

  • อัตราการว่างงาน: จริง 6.4%; คาดการณ์ 6.3%; ก่อนหน้า 6.4%

10:00 น. GMT, เขตยูโร – ข้อมูลเงินเฟ้อ เดือนพฤศจิกายน:

  • HICP (ไม่รวมพลังงานและอาหาร) เดือนต่อเดือน: จริง -0.4%; ก่อนหน้า 0.2%

  • HICP (ไม่รวมพลังงานและอาหาร) ปีต่อปี: จริง 2.4%; ก่อนหน้า 2.4%

  • CPI (ไม่ปรับฤดูกาล): จริง 129.34; ก่อนหน้า 129.70

  • CPI ปีต่อปี: จริง 2.2%; คาดการณ์ 2.1%; ก่อนหน้า 2.1%

  • CPI เดือนต่อเดือน: จริง -0.3%; ก่อนหน้า 0.2%

  • Core CPI เดือนต่อเดือน: จริง -0.5%; ก่อนหน้า 0.3%

  • Core CPI ปีต่อปี: จริง 2.4%; คาดการณ์ 2.4%; ก่อนหน้า 2.4%

4 ธันวาคม 2025, 16:30

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และยอดขายปลีกยูโรโซนอยู่ในความสนใจ
4 ธันวาคม 2025, 14:31

สรุปข่าวเช้า
4 ธันวาคม 2025, 08:26

ข่าวเด่นวันนี้: หุ้นขนาดเล็กบูมแรง; ทองแดงทำจุดสูงสุดใหม่ 🚀
4 ธันวาคม 2025, 08:23

ข่าวเด่น: ราคาน้ำมันแกว่งตัวจำกัด หลังตัวเลข EIA 📈

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก