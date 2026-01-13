ความขัดแย้งกับ Fed ไม่อาจหยุดยั้งวอลล์สตรีทได้📈

- สัปดาห์นี้ถือเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการของสหรัฐฯ หลังจากช่วงแรกตลาดเผชิญแรงกดดันจากความกังวลและความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นรอบตัวประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ วอลล์สตรีทเริ่มตั้งหลักได้อีกครั้ง โดยดัชนีหลักสามารถฟื้นตัวจากการปรับลงก่อนหน้า
- S&P 500 ปรับขึ้นราว 0.1% ขณะที่ Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.4% ส่วน Dow Jones เคลื่อนไหวใกล้ระดับปิดของวันก่อนหน้า
- ตลาดหุ้นยุโรปปิดส่วนใหญ่ในแดนบวก ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.5% FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรบวกกว่า 0.1% เช่นเดียวกับ IBEX 35 ของสเปน และ AEX ของเนเธอร์แลนด์ปรับขึ้นมากกว่า 0.5% ขณะที่ CAC 40 ของฝรั่งเศสปิดลบเล็กน้อย
- ประเด็นสำคัญของวันคือการเปิดแนวปะทะใหม่ในความขัดแย้งระหว่างประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ กับฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ หลังจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดการสอบสวนกรณีโครงการปรับปรุงอาคาร Fed ที่มีมูลค่าสูง
- ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก จากความไม่แน่นอนทางการเมือง โดย EUR/USD ปรับขึ้นราว 0.3% และ GBP/USD เพิ่มขึ้นเกือบ 0.5%
- ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น ราคาทองคำปรับขึ้นมากกว่า 2% ทะลุระดับ 4,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เงิน (Silver) ปรับขึ้นแรงกว่า 6.5% แตะระดับ 85 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พัลลาเดียมเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% เคลื่อนไหวแถว 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่แพลทินัมปรับขึ้นมากกว่า 3% ทดสอบระดับ 2,340 ดอลลาร์
- ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีมีบรรยากาศเชิงบวก โดย Bitcoin เพิ่มขึ้นราว 1.5% เข้าใกล้ระดับ 92,000 ดอลลาร์ ส่วน Ethereum ปรับขึ้นเพียง 0.3% ซื้อขายอยู่แถว 3,110 ดอลลาร์
- ด้านพลังงาน สัญญาก๊าซธรรมชาติทำผลงานโดดเด่นที่สุด เพิ่มขึ้นมากกว่า 7.5% ขณะที่ น้ำมันดิบ Brent ปรับขึ้น 0.7% และ WTI เพิ่มขึ้น 0.5%
บริษัทแม่ของ Cartier และ IWC รายงานผลประกอบการ 💡 นักลงทุนจะจับตาอะไรในปี 2026❓
TSMC ทุบทุกสถิติ! ผลประกอบการระเบิดแรง ยืนยันบูลรัน AI ยังไม่จบ 🚀🤖
US100: Nasdaq ฟื้นตัว ขานรับคลื่นความหวังใหม่ของ AI 🤖🚀
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้