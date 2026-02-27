กราฟประจำวัน: EURUSD อยู่ในช่วงรวมตัวก่อนข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากยุโรปและสหรัฐฯ

คู่สกุลเงิน EUR/USD ปัจจุบันซื้อขายอยู่ราว 1.1793 ตลาดมีความผันผวนปานกลาง โดยตอบสนองต่อ ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจากยุโรป และ การประกาศ PPI ที่จะเกิดขึ้นจากสหรัฐฯ
คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ในช่วง รวมตัว (consolidation) เนื่องจากแรงกระตุ้นจากข้อมูลเงินเฟ้อและสัญญาณนโยบายการเงินยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิด การเบรกเอาต์อย่างชัดเจน นักลงทุนยังคงระมัดระวัง โดยจับตาทั้ง ความรู้สึกเสี่ยงลดลง (risk-off sentiment) และ ความคาดหวังเกี่ยวกับการตัดสินใจเพิ่มเติมจาก ECB และ Fed
Source: xStation5
อะไรกำลังกำหนดทิศทาง EUR/USD วันนี้?
เงินเฟ้อและ GDP ในยุโรป
วันนี้มีการประกาศ ข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคเบื้องต้นจากฝรั่งเศสและสเปน
-
ฝรั่งเศส: CPI เพิ่มขึ้น 0.7% ต่อเดือน และ 1.0% ต่อปีในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วน HICP ปรับขึ้น 0.8% ต่อเดือน และ 1.1% ต่อปี สูงกว่าคาดการณ์ แสดงถึงแรงกดดันราคาที่เร่งขึ้นเล็กน้อย
-
สเปน: CPI เพิ่มขึ้น 2.3% ต่อปี และ HICP 2.5% ต่อปี สูงกว่าคาดเช่นกัน
-
GDP ฝรั่งเศส Q4: ขยายตัว 0.2% ต่อไตรมาส และการใช้จ่ายผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 0.5% ต่อเดือน ยืนยันการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง แม้จะอยู่ในระดับปานกลาง
เยอรมนี: ตลาดกำลังรอผล HICP และ CPI อย่างเป็นทางการ เวลา 14:00 CET ข้อมูลเบื้องต้นจากแต่ละรัฐชี้ให้เห็นแรงกดดันราคาที่ชะลอตัวเล็กน้อย โดยเงินเฟ้อรายปียังอยู่ราว 2.1% ต่อปี ซึ่งช่วยให้ยูโรอยู่ในโซน แนวรับปานกลาง ก่อนการตอบสนองจาก ECB
PPI และสถานการณ์ในสหรัฐฯ
ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ (PPI) จะประกาศเวลา 14:30 CET
-
คาดการณ์การเติบโตชะลอตัวลงเป็น +0.3% ต่อเดือน จาก +0.5% ก่อนหน้า
-
การเติบโตต่อปีคาดอยู่ราว +2.6% หากผลออกมาตรงหรือ ต่ำกว่าคาด ดอลลาร์อาจอ่อนค่า ส่งผลสนับสนุน EUR/USD หากสูงกว่าคาด ผลกระทบจะตรงกันข้าม
ความรู้สึกเสี่ยงลดลงและปฏิกิริยาตลาด
แม้ว่ายูโรจะปรับขึ้นปานกลางเทียบดอลลาร์ แต่ตลาดยังคง ระมัดระวัง ก่อนการประกาศสำคัญจากเยอรมนีและสหรัฐฯ EUR/USD ยังซื้อขายในช่วง รวมตัวราว 1.1793 โดยความผันผวนระยะสั้นจำกัด
ความคาดหวังต่อ Fed และ ECB
-
ตลาดคาดว่าประธาน Fed คนใหม่จะมี ความเป็นอิสระ ทำให้อัตราดอกเบี้ยไม่น่าจะถูกลดทันที ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์ แต่จำกัดการเคลื่อนไหวฉับพลัน เช่น การแข็งค่าของ USD ต่อ EUR
-
ข้อมูลเงินเฟ้อและ GDP ในยุโรปที่มั่นคง ชี้ให้เห็นว่า ECB จะยังคงระมัดระวัง ในการปรับอัตราดอกเบี้ย
สรุป: วันนี้ EUR/USD อยู่ใน ช่วงรวมตัว ตลาดจับตาข้อมูลสำคัญจากยุโรปและสหรัฐฯ เพื่อตัดสินทิศทางต่อไป
