ปฏิทินเศรษฐกิจ: GDP ยูโรโซน และถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC เพิ่มเติม 🎙️

วันนี้ เหตุการณ์สำคัญในปฏิทินตัวเลขเศรษฐกิจคือรายงาน GDP ไตรมาส 3/2025 ของยูโรโซน ซึ่งเป็นการประกาศครั้งที่สองจากทั้งหมดสามครั้ง ตลาดคาดว่า GDP แบบรายไตรมาสจะขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่การเติบโตแบบรายปีมีแนวโน้มชะลอลงเมื่อเทียบกับตัวเลขในไตรมาส 2/2025
จากนั้นความสนใจของนักลงทุนจะหันไปยังฝั่งสหรัฐฯ ซึ่งจะมีถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC เพิ่มเติม ได้แก่ Bostic, Schmid และ Logan โดยถ้อยแถลงเมื่อวานนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะผู้กำหนดนโยบายเริ่มส่งสัญญาณสนับสนุน “การหยุดลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม” ในการประชุม Fed เดือนธันวาคม ขณะนี้ความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 52% — ลดลงจาก 94% เมื่อหนึ่งเดือนก่อน
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้:
07:45 น. GMT – ฝรั่งเศส – ข้อมูลเงินเฟ้อ เดือนตุลาคม
-
CPI ฝรั่งเศส (YoY): คาดการณ์ 1.0%; ก่อนหน้า 1.2%
-
CPI ฝรั่งเศส (MoM): คาดการณ์ 0.1%; ก่อนหน้า -1.0%
-
HICP ฝรั่งเศส (YoY): คาดการณ์ 0.9%; ก่อนหน้า 1.1%
-
HICP ฝรั่งเศส (MoM): คาดการณ์ 0.1%; ก่อนหน้า -1.1%
08:00 น. GMT – สเปน – ข้อมูลเงินเฟ้อ เดือนตุลาคม
-
CPI สเปน (MoM): คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า -0.3%
-
CPI สเปน (YoY): คาดการณ์ 3.1%; ก่อนหน้า 3.0%
-
HICP สเปน (MoM): คาดการณ์ 0.5%; ก่อนหน้า 0.2%
-
HICP สเปน (YoY): คาดการณ์ 3.2%; ก่อนหน้า 3.0%
10:00 น. GMT – ยูโรโซน – ข้อมูลการจ้างงาน
-
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (Q3): คาดการณ์ 0.1% QoQ; ก่อนหน้า 0.1% QoQ
-
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (Q3): ก่อนหน้า 0.6% YoY
10:00 น. GMT – ยูโรโซน – ข้อมูล GDP
-
GDP (Q3) QoQ: คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.1%
-
GDP (Q3) YoY: คาดการณ์ 1.3%; ก่อนหน้า 1.5%
10:30 น. GMT – ยูโรโซน – คำแถลงของ Elderson (ECB)
11:00 น. GMT – เยอรมนี – คำแถลงของ Buch รองประธาน Bundesbank
12:30 น. GMT – สหรัฐฯ – ข้อมูลการจ้างงาน
-
Continuing Jobless Claims: ก่อนหน้า 1,926K
-
Jobless Claims เฉลี่ย 4 สัปดาห์: ก่อนหน้า 237.50K
-
ผลิตภาพแรงงานนอกภาคเกษตร (Q3): ก่อนหน้า 3.3% QoQ
13:30 น. GMT – แคนาดา – ยอดขายภาคการผลิต เดือนกันยายน
-
คาดการณ์ 2.8% MoM; ก่อนหน้า -1.0%
13:30 น. GMT – ยูโรโซน – คำแถลงของ Elderson (ECB)
13:30 น. GMT – เยอรมนี – คำแถลงของ Mauderer (Bundesbank)
14:20 น. GMT – สหรัฐฯ – ถ้อยแถลงของ Bostic (FOMC)
15:00 น. GMT – ยูโรโซน – คำแถลงของ Lane (ECB)
15:05 น. GMT – สหรัฐฯ – ถ้อยแถลงของ Schmid (FOMC)
19:30 น. GMT – สหรัฐฯ – ถ้อยแถลงของ Logan (FOMC)
20:20 น. GMT – สหรัฐฯ – ถ้อยแถลงของ Bostic (FOMC)
ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปนออกมาตรงตามคาด 📌
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่น: คู่เงิน USDCHF แทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูล PPI ของสวิตเซอร์แลนด์
สรุปข่าวเช้า