14:51 · 14 พฤศจิกายน 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: GDP ยูโรโซน และถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC เพิ่มเติม 🎙️

วันนี้ เหตุการณ์สำคัญในปฏิทินตัวเลขเศรษฐกิจคือรายงาน GDP ไตรมาส 3/2025 ของยูโรโซน ซึ่งเป็นการประกาศครั้งที่สองจากทั้งหมดสามครั้ง ตลาดคาดว่า GDP แบบรายไตรมาสจะขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่การเติบโตแบบรายปีมีแนวโน้มชะลอลงเมื่อเทียบกับตัวเลขในไตรมาส 2/2025

จากนั้นความสนใจของนักลงทุนจะหันไปยังฝั่งสหรัฐฯ ซึ่งจะมีถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC เพิ่มเติม ได้แก่ Bostic, Schmid และ Logan โดยถ้อยแถลงเมื่อวานนี้มีความสำคัญอย่างมาก เพราะผู้กำหนดนโยบายเริ่มส่งสัญญาณสนับสนุน “การหยุดลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม” ในการประชุม Fed เดือนธันวาคม ขณะนี้ความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 52% — ลดลงจาก 94% เมื่อหนึ่งเดือนก่อน

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้:

07:45 น. GMT – ฝรั่งเศส – ข้อมูลเงินเฟ้อ เดือนตุลาคม

  • CPI ฝรั่งเศส (YoY): คาดการณ์ 1.0%; ก่อนหน้า 1.2%

  • CPI ฝรั่งเศส (MoM): คาดการณ์ 0.1%; ก่อนหน้า -1.0%

  • HICP ฝรั่งเศส (YoY): คาดการณ์ 0.9%; ก่อนหน้า 1.1%

  • HICP ฝรั่งเศส (MoM): คาดการณ์ 0.1%; ก่อนหน้า -1.1%

08:00 น. GMT – สเปน – ข้อมูลเงินเฟ้อ เดือนตุลาคม

  • CPI สเปน (MoM): คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า -0.3%

  • CPI สเปน (YoY): คาดการณ์ 3.1%; ก่อนหน้า 3.0%

  • HICP สเปน (MoM): คาดการณ์ 0.5%; ก่อนหน้า 0.2%

  • HICP สเปน (YoY): คาดการณ์ 3.2%; ก่อนหน้า 3.0%

10:00 น. GMT – ยูโรโซน – ข้อมูลการจ้างงาน

  • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (Q3): คาดการณ์ 0.1% QoQ; ก่อนหน้า 0.1% QoQ

  • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (Q3): ก่อนหน้า 0.6% YoY

10:00 น. GMT – ยูโรโซน – ข้อมูล GDP

  • GDP (Q3) QoQ: คาดการณ์ 0.2%; ก่อนหน้า 0.1%

  • GDP (Q3) YoY: คาดการณ์ 1.3%; ก่อนหน้า 1.5%

10:30 น. GMT – ยูโรโซน – คำแถลงของ Elderson (ECB)

11:00 น. GMT – เยอรมนี – คำแถลงของ Buch รองประธาน Bundesbank

12:30 น. GMT – สหรัฐฯ – ข้อมูลการจ้างงาน

  • Continuing Jobless Claims: ก่อนหน้า 1,926K

  • Jobless Claims เฉลี่ย 4 สัปดาห์: ก่อนหน้า 237.50K

  • ผลิตภาพแรงงานนอกภาคเกษตร (Q3): ก่อนหน้า 3.3% QoQ

13:30 น. GMT – แคนาดา – ยอดขายภาคการผลิต เดือนกันยายน

  • คาดการณ์ 2.8% MoM; ก่อนหน้า -1.0%

13:30 น. GMT – ยูโรโซน – คำแถลงของ Elderson (ECB)

13:30 น. GMT – เยอรมนี – คำแถลงของ Mauderer (Bundesbank)

14:20 น. GMT – สหรัฐฯ – ถ้อยแถลงของ Bostic (FOMC)

15:00 น. GMT – ยูโรโซน – คำแถลงของ Lane (ECB)

15:05 น. GMT – สหรัฐฯ – ถ้อยแถลงของ Schmid (FOMC)

19:30 น. GMT – สหรัฐฯ – ถ้อยแถลงของ Logan (FOMC)

20:20 น. GMT – สหรัฐฯ – ถ้อยแถลงของ Bostic (FOMC)

