GOLD - แรงขายถล่มตลาดต่อเนื่อง

- ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยในปี 2026 “ถูกดับ” กดดันราคาทองคำอย่างหนัก!
- บทวิเคราะห์เขียนโดย Max Tran – XTB Senior Analyst
ทองคำร่วงหนักจากแรงกดดันของดอลลาร์สหรัฐ
ตลาดทองคำโลกเพิ่งเผชิญแรงขายรุนแรง โดยราคาทองคำสปอตร่วงลงลึกสู่ระดับ 4,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลบล้างแรงฟื้นตัวก่อนหน้านี้ทั้งหมด การปรับตัวลงครั้งนี้เป็นผลโดยตรงจากดอลลาร์สหรัฐที่ทำหน้าที่เป็น “สินทรัพย์หลบภัยคู่” ทั้งในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความขัดแย้งสหรัฐฯ–อิหร่าน และยังได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงของ Fed เพื่อสู้กับเงินเฟ้อที่ยังร้อนแรง ดัชนี Dollar Index ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 99.00 จุด เป็นการปรับขึ้นต่อเนื่อง 5 วันติดต่อกัน ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังมีรายงานเรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีนอกชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งยิ่งตอกย้ำความคาดหวังว่า Fed จะไม่มีช่องว่างในการลดดอกเบี้ยตลอดปี 2026 สร้างสภาพแวดล้อมที่กดดันอย่างมากต่อสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างทองคำ
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังทวีความรุนแรง
บรรยากาศตลาดอยู่ในภาวะ “ชะลอการตัดสินใจ” อย่างมาก โดยสายตาทั้งหมดจับจ้องไปที่การพบกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่กรุงปักกิ่ง แม้นักลงทุนคาดหวังว่าสหรัฐฯ อาจโน้มน้าวจีนให้กดดันอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ แต่สถานการณ์จริงในพื้นที่ยังคงตึงเครียดและบดบังความพยายามทางการทูต นักกลยุทธ์จาก Zaner Metals ระบุว่า การผสมกันของราคาพลังงานที่สูงและเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดได้สร้าง “แรงบีบสองด้าน” ที่กดดันการปรับขึ้นของโลหะมีค่า หากวิกฤตตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลาย ความเสี่ยงของแรงเทขายขนาดใหญ่ยังคงมีอยู่ เนื่องจากภาวะตึงตัวของพลังงานอาจผลักเงินเฟ้อโลกไปสู่ระดับใหม่
ความหวังลดดอกเบี้ยปี 2026 “แทบหมดลง”?
ที่น่าสนใจ หลังจากเข้าซื้อสุทธิ 3 วันติดต่อกัน กองทุน ETF ทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก SPDR Gold Trust ได้หยุดการซื้อขายทั้งหมด และคงการถือครองไว้ที่ 1,039.9 ตัน การเคลื่อนไหวในลักษณะ “นิ่งเฉย” ของนักลงทุนสถาบันสะท้อนความระมัดระวังอย่างมากก่อนการตัดสินใจสำคัญของประธาน Fed คนใหม่ Kevin Warsh และผลลัพธ์จากการเยือนจีนของทรัมป์ ขณะเดียวกัน เครื่องมือ FedWatch ชี้ว่าความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยในปี 2026 แทบเป็นศูนย์ ทำให้ทองคำถูกกดดันระหว่างบทบาทการป้องกันเงินเฟ้อกับต้นทุนค่าเสียโอกาสที่สูงขึ้น นักวิเคราะห์จาก TD Securities เตือนว่า หากแรงกดดันด้านพลังงานยังคงตึงตัวจนเกิดภาวะ stagflation ทองคำอาจเข้าสู่ช่วงการสะสมตัวที่ผันผวน ก่อนจะกำหนดแนวโน้มระยะยาวรอบใหม่ในอนาคต
ตามเครื่องมือ FedWatch ความคาดหวังที่ Fed จะลดดอกเบี้ยในปี 2026 แทบเป็นศูนย์ ขณะที่ในทางกลับกัน สถานการณ์การ “ขึ้นดอกเบี้ย” เริ่มกลับมาปรากฏอีกครั้ง
แหล่งที่มา: CME FedWatch Tool
การวิเคราะห์ทางเทคนิค:
แหล่งที่มา: xStation5
ราคาทองคำได้หลุดกรอบการเคลื่อนไหวแบบ sideway ในช่วงที่ผ่านมาอย่างชัดเจน หลังเกิดแรงขายรุนแรงกดดันให้ราคาทะลุแนวรับสำคัญบริเวณ 4,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โมเมนตัมขาลงยังคงครองตลาดอย่างเด่นชัด โดยแท่งเทียนขาลงขนาดยาวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าแรงขายยังไม่คลี่คลาย แม้จะมีการรีบาวด์ระยะสั้น แต่แรงซื้อยังคงอ่อนแอและไม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างขาลงในปัจจุบันได้
ในสถานการณ์นี้ หากแรงขายยังคงดำเนินต่อไป แนวรับถัดไปที่นักลงทุนควรจับตาคือบริเวณ 4.500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งถือเป็นโซนแนวรับสำคัญที่อาจกระตุ้นแรงซื้อกลับระยะสั้น อย่างไรก็ตาม หากราคาหลุดระดับนี้ลงไปอีก จะเป็นสัญญาณยืนยันว่าการปรับฐานยังไม่สิ้นสุด และตลาดอาจเข้าสู่ช่วงขาลงที่ลึกมากขึ้น
ทั้งนี้ หลังจากการปรับตัวลงแรง มักมีโอกาสเกิดการรีบาวด์ทางเทคนิคได้ โดยเฉพาะเมื่อราคาเข้าใกล้โซนแนวรับแข็ง ดังนั้น การเคลื่อนไหวของราคาบริเวณ 4.500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะเป็น “จุดชี้ขาด” สำคัญในการกำหนดทิศทางระยะสั้นของตลาดทองคำต่อไป
