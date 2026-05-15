🟠ทองแดงใกล้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากภาวะขาดแคลนกำมะถันและกระแส AI Boom

- ราคาทองแดงพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่และเผชิญภาวะตึงตัวด้านอุปทาน: ราคาทองแดงทะลุระดับ 14,000 ดอลลาร์ต่อตัน จากผลกระทบของการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งรบกวนการขนส่งกำมะถันที่จำเป็นต่อกระบวนการถลุง รวมถึงการผลิตที่ชะลอตัวลงอย่างหนักในชิลี
- AI และงบกลาโหม กลายเป็นแรงหนุนเชิงโครงสร้าง: การขยายตัวแบบก้าวกระโดดของดาต้าเซ็นเตอร์ AI รวมถึงการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของ NATO ที่ตั้งเป้าแตะ 5% ของ GDP กำลังผลักดันให้เกิดภาวะขาดแคลนทองแดงระยะยาว ซึ่งอุตสาหกรรมเหมืองที่ต้องใช้เวลา 10–20 ปีในการพัฒนา ไม่สามารถตอบสนองได้ทัน
- ความย้อนแย้งของสต็อกและกระแส Financialization: แม้สต็อกทองแดงในสหรัฐฯ จะดูอยู่ในระดับสูงจากการสะสมสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการ Project Vault แต่สภาพคล่องของทองแดงในตลาดจริงยังคงตึงตัว ขณะที่นักลงทุนเริ่มมองทองแดงเป็น “Proxy การเติบโต” ของอุตสาหกรรม AI และเข้ามาเก็งกำไรมากขึ้น คล้ายกับหุ้นเทคโนโลยีในยุค AI Boom
สถานการณ์ปัจจุบันของตลาดทองแดงโลก ณ เดือนพฤษภาคม 2026 ถือเป็นอีกตัวอย่างของการบรรจบกันของปัจจัยสำคัญหลายด้าน ซึ่งกำลังก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนขาขึ้นรอบใหม่อย่างทรงพลัง ราคาทองแดงในตลาดลอนดอนพุ่งทะลุระดับ 14,000 ดอลลาร์ต่อตัน แม้จะยังไม่ใช่ระดับสูงสุดระหว่างวัน แต่ตลาดได้บันทึก “ราคาปิดสูงสุดในประวัติศาสตร์” ติดต่อกันหลายวัน
คำถามสำคัญคือ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มระยะยาวจากการพัฒนาเทคโนโลยี จะเพียงพอหรือไม่ในการพยุงราคาทองแดงให้อยู่ในระดับสูงเช่นนี้? การปรับขึ้นในปัจจุบันมีพื้นฐานรองรับจริง หรือเป็นเพียงผลจากปัจจัยระยะสั้น? และตลาดทองแดงกำลังจะไปทางไหนต่อ?
วิกฤตช่องแคบฮอร์มุซ และผลกระทบที่หลายคนมองไม่เห็น
การปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซส่งผลโดยตรงต่อราคาพลังงานอย่างน้ำมันและก๊าซ ซึ่งท้ายที่สุดกระทบต่อต้นทุนการขนส่งทั่วโลก อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจลืมไปว่า ประเทศในอ่าวเปอร์เซียไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตพลังงาน แต่ยังเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบที่ต้องใช้พลังงานสูงจำนวนมาก รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมัน
หนึ่งในนั้นคือ “กำมะถัน” (Sulphur) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตกรดซัลฟิวริก (Sulphuric Acid) ที่จำเป็นต่อกระบวนการผลิตทองแดงบริสุทธิ์ โดยเฉพาะกระบวนการ Heap Leaching, Solvent Extraction และ Electrowinning (SX-EW)
กระบวนการเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 20% ของการผลิตทองแดงบริสุทธิ์ทั่วโลก
กลไกที่วิกฤตกำมะถันส่งผ่านสู่ตลาดทองแดง
ภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียมีสัดส่วนเกือบ 25% ของอุปทานกำมะถันโลก และคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของการค้ากรดซัลฟิวริกทางทะเลทั่วโลก ส่งผลให้ประเทศที่ต้องนำเข้ากำมะถันหรือกรดซัลฟิวริก กำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนอย่างหนัก โดยเฉพาะหลังจีนเริ่มจำกัดการส่งออก
• ราคากำมะถันพุ่งทำสถิติใหม่
ราคากำมะถันในตลาดโลกทะยานเกิน 1,200 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งสะท้อนผ่านรายงานทางการเงินของบริษัทใหญ่อย่าง Mosaic Company
• ปัญหาโลจิสติกส์รุนแรง
เนื่องจากกรดซัลฟิวริกเป็นสารกัดกร่อนสูง การขนส่งทางบกเพื่อทดแทนเส้นทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซจึงแทบเป็นไปไม่ได้ทั้งในเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ ทำให้การหาเส้นทางขนส่งทางเลือกแทบไม่มีประสิทธิภาพ
• จีนจำกัดการส่งออก
สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายขึ้น หลังปักกิ่งประกาศมาตรการจำกัดการส่งออกกรดซัลฟิวริกอย่างเข้มงวดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2026 เพื่อรักษาความมั่นคงด้านปุ๋ยฟอสเฟตและความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ
• ต้นทุนการทำเหมืองพุ่งสูง
การวิเคราะห์ชี้ว่า ทุกการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน 10% จะดันต้นทุนการทำเหมืองทองแดงขึ้นประมาณ 3.5% และเมื่อราคาน้ำมันทรงตัวเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ต้นทุนการผลิตทองแดงส่วนเพิ่มจึงเพิ่มขึ้นราว 16%
นี่ถือเป็นข้อมูลสำคัญมากสำหรับการลงทุนเหมืองใหม่ เพราะกระบวนการตั้งแต่สำรวจแหล่งแร่จนเริ่มผลิตจริง อาจใช้เวลานาน 10–20 ปี ทำให้ความไม่แน่นอนด้านผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ผลกระทบในแต่ละภูมิภาคจากการขาดแคลนสารเคมี
วิกฤตกรดซัลฟิวริกกำลังกระทบต่อภูมิภาคผู้ผลิตทองแดงหลักอย่างไม่เท่าเทียม และเริ่มส่งผลต่ออุปทานโลหะอย่างชัดเจน
• ชิลี
ชิลี ซึ่งเป็นผู้นำเข้ากรดซัลฟิวริกรายใหญ่ที่สุดของโลก เผชิญราคาวัตถุดิบที่พุ่งขึ้นเท่าตัวภายในเวลาเพียง 7 สัปดาห์ สู่ระดับ 380 ดอลลาร์ต่อตัน ส่งผลให้การผลิตทองแดงในไตรมาสแรกปี 2026 ลดลง 6% เหลือ 1.21 ล้านตัน
แม้ระยะยาวชิลีตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตสู่ 5.54 ล้านตันต่อปีภายในปี 2034 แต่แรงกดดันด้านต้นทุนและวัตถุดิบกำลังกลายเป็นอุปสรรคสำคัญ
• สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) และแซมเบีย
ในแอฟริกา ซึ่งการผลิตทองแดงกว่า 50–60% พึ่งพากรดซัลฟิวริก ราคากำมะถันพุ่งสู่ระดับรุนแรงที่ 1,000–1,400 ดอลลาร์ต่อตัน
• แนวโน้มอุปทานโลก
International Copper Study Group (ICSG) ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของอุปทานเหมืองทองแดงในปี 2026 จาก 2.3% เหลือ 1.6% โดยระบุถึงปัญหาการหยุดชะงักในชิลี อินโดนีเซีย และ DRC เป็นปัจจัยหลัก
ราคาทองแดงพุ่งแตะระดับ 14,000 ดอลลาร์ต่อตัน ขณะที่ราคากำมะถันในจีนปรับขึ้นจากราว 500 ดอลลาร์ต่อตันเมื่อต้นปี สู่ระดับมากกว่า 1,000 ดอลลาร์ต่อตันในปัจจุบัน น่าสังเกตว่าการพุ่งขึ้นของราคากำมะถันในปี 2022 ก็เคยเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคาทองแดงขึ้นไปทำจุดสูงสุดในเวลานั้นเหนือระดับ 10,000 ดอลลาร์ต่อตันเช่นกัน
Source: Bloomberg Finance LP, XTB
AI กำลังกลายเป็นรากฐานใหม่ของอุปสงค์เชิงโครงสร้าง
แม้ปัญหาด้านอุปทานจะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยพยุงราคาทองแดงให้อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับอดีต แต่การขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังกลายเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของความคาดหวังต่อราคาทองแดงในอนาคต
แม้ว่าปัจจุบันทองแดงยังถูกใช้ในภาคก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก และอุปสงค์กว่า 50% ยังคงมาจากจีน แต่โลหะชนิดนี้กำลังค่อย ๆ เปลี่ยนสถานะจาก “โลหะวัฏจักรเศรษฐกิจ” ไปสู่ “โลหะเชิงยุทธศาสตร์” สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลก
ความเข้มข้นของการใช้ทองแดงในดาต้าเซ็นเตอร์ AI
การวิเคราะห์ดาต้าเซ็นเตอร์แบบ Hyperscale รุ่นใหม่ แสดงให้เห็นว่าความต้องการทองแดงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิม
• การใช้ทองแดงต่อหน่วย
มีการประเมินว่า ดาต้าเซ็นเตอร์ AI ทุกกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ (MW) จะต้องใช้ทองแดงประมาณ 27–33 ตัน และสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับ 100 MW ความต้องการอาจแตะระดับ “หลายพันตัน” ต่อหนึ่งโครงการ
• การใช้งานที่ขาดไม่ได้
ทองแดงยังคงเป็นวัสดุที่แทบไม่มีตัวแทนได้ในหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบสวิตช์เกียร์ ระบบไฟสำรอง และระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว (Liquid Cooling) ที่มีความสำคัญต่อ GPU ความหนาแน่นสูงรุ่นใหม่
• โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน
นอกเหนือจากการใช้ภายในเซิร์ฟเวอร์แล้ว ทองแดงยังมีบทบาทสำคัญในการอัปเกรดโครงข่ายไฟฟ้าที่ใช้จ่ายพลังงานให้กับดาต้าเซ็นเตอร์เหล่านี้
ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟฟ้าของจีนอย่าง State Grid ประกาศแผนลงทุนมูลค่ากว่า 4 ล้านล้านหยวนภายในปี 2030 ซึ่งสูงกว่าแผนเดิมถึง 40%
ทองแดงยังถูกมองว่าเป็นโลหะที่สามารถใช้ทดแทนเงิน (Silver) ได้ในอุตสาหกรรมแผงโซลาร์เซลล์สมัยใหม่ แม้จะต้องใช้ทองแดงในปริมาณมากกว่า แต่เมื่อเทียบกับราคาเงินปัจจุบันที่แตะระดับ 88 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือประมาณ 2.8 ล้านดอลลาร์ต่อตัน ราคาทองแดงที่ระดับ 14,000 ดอลลาร์ต่อตันยังถือว่าถูกมากในเชิงเปรียบเทียบ
ขนาดของอุปสงค์จากเทคโนโลยีใหม่ในปี 2026
การคาดการณ์ของ JP Morgan ระบุว่า ความต้องการทองแดงจากดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 475,000 ตันต่อปีในปี 2026
นี่ถือเป็นอุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นด้านราคาต่ำ (Low Price Elasticity) เพราะบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Microsoft, Google และ Amazon มองว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI คือหัวใจสำคัญของความสามารถในการแข่งขัน จึงพร้อมยอมรับต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
ขณะที่ดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่สามารถสร้างเสร็จได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือน แต่การพัฒนาเหมืองทองแดงตั้งแต่ค้นพบแหล่งแร่จนเริ่มผลิตจริง ต้องใช้เวลานานเฉลี่ย 10–20 ปี
ความไม่สมดุลระหว่าง “ความเร็วของอุปสงค์” และ “ความเร็วของอุปทาน” นี้เอง กลายเป็นเหตุผลหลักของผู้ที่เชื่อว่าตลาดทองแดงกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะ “ขาดแคลนเชิงโครงสร้างถาวร”
S&P คาดการณ์ว่า ความต้องการทองแดงทั่วโลกจะเพิ่มจากประมาณ 28 ล้านตันในปี 2025 สู่ระดับ 42 ล้านตันภายในปี 2040
เมื่อพิจารณาว่าทองแดงส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีระยะยาว และไม่สามารถกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลได้อย่างรวดเร็ว แนวโน้มระยะยาวจึงยังชี้ไปสู่ภาวะขาดแคลนเชิงโครงสร้างของตลาดทองแดงโลกอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่า AI อาจยังไม่ได้เป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของโครงสร้างอุปสงค์ทองแดงทั้งหมด — เพราะปัจจัยด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) ยังมีอิทธิพลมากกว่า — แต่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการขยายอุปทานในปัจจุบัน แม้อุปสงค์เพิ่มขึ้นเพียง 2 ล้านตัน จากตลาดที่มีขนาดราว 28 ล้านตัน ก็ถือว่าสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญแล้ว
Source: S&P Global
ขณะเดียวกัน แนวโน้มด้านอุปทานก็ยังดูไม่น่ามั่นใจนัก เพราะตลาดกำลังเผชิญทั้งภาวะขาดดุล และการเติบโตที่จำกัดของทองแดงจากการรีไซเคิล แม้ว่าราคาทองแดงปัจจุบันจะสูงกว่าหลายปีก่อนมากก็ตาม
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องสังเกตคือ “ช่องว่างด้านอุปทาน” (Supply Hole) ที่รุนแรงที่สุด ถูกคาดว่าจะเริ่มปรากฏอย่างชัดเจนหลังปี 2030 เป็นต้นไป
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เหมืองใหม่บางส่วนอาจเริ่มเปิดดำเนินการได้ แม้ตลาดจะยังไม่ได้เห็นการเกิดขึ้นของโครงการเหมืองใหม่จำนวนมากก็ตาม
Source: S&P Global
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: AI Hype หรือการเปลี่ยนแปลงจริง?
แม้ราคาทองแดงจะทำสถิติสูงสุดใหม่ แต่ภาพพื้นฐานของตลาดทองแดงในเดือนพฤษภาคม 2026 ยังค่อนข้างซับซ้อน และเต็มไปด้วยความย้อนแย้งหลายด้าน ซึ่งจำเป็นต้องวิเคราะห์ลึกไปถึงระดับสต็อกสินค้าและพฤติกรรมของนักลงทุนสถาบัน
ความย้อนแย้งของสต็อก และ “Project Vault”
ปัจจุบันปริมาณสต็อกทองแดงในตลาดหลักทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น LME, Comex และ SHFE ได้ทะลุระดับ 1 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2003
ภายใต้สถานการณ์ปกติ สต็อกระดับนี้ควรสะท้อนภาวะอุปทานล้นตลาดและกดดันให้ราคาปรับตัวลง แต่สถานการณ์ปัจจุบันถูกบิดเบือนจากปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์และการเมือง
• การสะสมสต็อกในสหรัฐฯ
มากกว่า 50% ของสต็อกทองแดงที่รายงานทั่วโลก ปัจจุบันอยู่ในคลังของตลาด Comex ในสหรัฐฯ
สิ่งนี้เกิดจากการนำเข้าทองแดงจำนวนมหาศาลถึง 1.7 ล้านตันในปี 2025 จากความกังวลว่ารัฐบาลของ Donald Trump อาจขยายมาตรการภาษีนำเข้าทองแดง
ปัจจุบัน สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษี 50% กับผลิตภัณฑ์ทองแดงกึ่งสำเร็จรูป แต่ยังไม่รวมทองแดงบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม Trump ได้ส่งสัญญาณว่าอาจขยายมาตรการภาษีไปยังกลุ่มสินค้าที่กว้างขึ้นภายในปี 2027
แม้เช่นนั้น ส่วนต่างราคาทองแดงระหว่าง COMEX และ LME ก็ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
• “Project Vault” และคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์
รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เปิดตัวโครงการ Project Vault มูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างคลังสำรองแร่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์
นั่นหมายความว่า สต็อกทองแดงจำนวนมากที่ถูกรายงานในปัจจุบัน แท้จริงแล้ว “ไม่ได้พร้อมเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์” ส่งผลให้ตลาดเกิดภาพลวงตาว่ามีอุปทานล้นเหลือ
• ปริมาณทองแดงที่ใช้ได้จริง
แม้สต็อกทองแดงรวมทั่วโลกจะเทียบเท่ากับมากกว่า 15 วันของการบริโภคทั่วโลก (สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7 วัน) แต่ทองแดงที่ “พร้อมใช้งานจริง” บนตลาด LME และ SHFE กลับเพียงพอสำหรับประมาณ 7.5 วันเท่านั้น
ระดับดังกล่าวยังถือว่าอยู่ใกล้เคียงภาวะปกติ และเป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดทองแดงจริง (Physical Market) จึงยังคงอยู่ในภาวะตึงตัวต่อเนื่อง
สต็อกทองแดงทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูงมาก
Source: Bloomberg Finance LP, XTB
ในทางกลับกัน สต็อกทองแดงในจีนบนตลาด Shanghai Exchange กลับลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ จากระดับมากกว่า 400,000 ตัน ลงมาเหลือประมาณ 180,000 ตัน ทั้งนี้ ในกราฟดังกล่าว แกนของปริมาณสต็อกถูกแสดงแบบกลับด้าน (Inverted Axis)
แม้ว่าการลดลงของสต็อกในจีนจะถือว่ารุนแรงมาก แต่ระดับปัจจุบันก็ยังไม่ได้ต่ำเท่ากับช่วงปี 2021, 2022 หรือ 2024
Source: Bloomberg Finance LP
มูลค่าตลาด vs มูลค่ายุติธรรม (Fair Value)
การวิเคราะห์ผ่านโมเดลเศรษฐมิติ (Econometric Models) ชี้ให้เห็นว่า ราคาทองแดงในตลาดปัจจุบันเริ่มเบี่ยงเบนจากปัจจัยพื้นฐานของภาคอุตสาหกรรมอย่างมีนัยสำคัญ
• อิทธิพลจากกระแส AI
โมเดล Regression ของ Bloomberg ชี้ว่า ปัจจุบันทองแดงกำลังถูกตีมูลค่าในฐานะ “Proxy ของกลุ่มเทคโนโลยี” และเป็นสินทรัพย์ที่สะท้อนความเชื่อมั่นต่อ AI มากกว่าการสะท้อนอุปสงค์ทางกายภาพจริงในปัจจุบัน
ตามโมเดลดังกล่าว หากกระแส AI ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง ราคาทองแดงอาจยังถูกประเมินต่ำกว่าศักยภาพจริงถึงเกือบ 16% ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงระดับราคาที่สูงได้ถึง 16,000 ดอลลาร์ต่อตัน
• มุมมองจาก Goldman Sachs
อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินอย่าง Goldman Sachs มองว่าราคาทองแดงปัจจุบันเริ่ม “Overshoot” หรือปรับขึ้นเกินพื้นฐานไปแล้ว โดยประเมิน Fair Value ของทองแดงไว้ใกล้ระดับ 11,500 ดอลลาร์ต่อตัน
นักวิเคราะห์กลุ่มนี้คาดว่า ตลาดอาจเผชิญการปรับฐานในช่วงปลายปี 2026 หลังสถานการณ์ภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ มีความชัดเจนมากขึ้น และราคาที่สูงเกินไปเริ่มทำลายอุปสงค์ในภาคที่อ่อนไหวต่อราคา เช่น ภาคก่อสร้าง
แม้ปัจจุบันภาคพลังงานและ AI จะกลายเป็นปัจจัยระยะยาวที่สนับสนุนอุปสงค์ทองแดงอย่างมีนัยสำคัญ แต่รากฐานหลักของความต้องการทองแดงทั่วโลกยังคงมาจากภาคโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะในจีน
ด้วยเหตุนี้ ตัวชี้นำสำคัญของตลาดทองแดงจึงยังคงเป็น “Credit Impulse” หรือแรงส่งของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจจีน
ข้อมูลล่าสุดเริ่มสะท้อนว่า ราคาทองแดงอาจกำลัง “แยกตัว” ออกจากปัจจัยพื้นฐานสำคัญบางส่วน อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตด้วยว่า ตลาดเคยเห็นการชะลอตัวของ Credit Impulse ในลักษณะคล้ายกันมาแล้ว ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2024 ถึงต้นปี 2025
ในช่วงเวลานั้น ราคาทองแดงยังคงอยู่ในแนวโน้มฟื้นตัว แม้ว่าสุดท้ายตลาดจะเผชิญการปรับฐานที่ค่อนข้างรุนแรงในเวลาต่อมาก็ตาม
Source: Bloomberg Finance LP
มองในเชิงเทคนิคอย่างเดียว จะยังไม่สามารถพูดได้ว่าทองแดงอยู่ในภาวะ “แพงเกินพื้นฐานแบบรุนแรง” ได้อย่างชัดเจน โดยราคาปัจจุบันเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย 1 ปีประมาณ 2 เท่า แต่หลังปี 2020 พบว่าตลาดมักต้องการการเบี่ยงเบนถึง 3.5–4 เท่า จากค่าเฉลี่ยนี้จึงจะส่งสัญญาณ “สุดขั้ว” (Extreme Signal)
ภาพลักษณะใกล้เคียงกันยังเห็นได้เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปี โดยระดับ 4 เท่า ถือเป็นสัญญาณที่แข็งแรงมาก และในช่วงที่ผ่านมา ตลาดเคยเข้าใกล้ระดับดังกล่าว แม้หลังการปรับฐานในเดือนมกราคม จะเห็นการลดลงกลับมาสู่ระดับประมาณ 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Source: Bloomberg Finance LP
สรุปปัจจัยสำคัญของตลาดทองแดง
• ราคาทองแดงใกล้จุดสูงสุดประวัติศาสตร์
ราคาบนตลาด LME ทะลุระดับ 14,000 ดอลลาร์ต่อตัน เข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล ขณะที่ในสหรัฐฯ ส่วนต่างราคา (Premium) พุ่งเกิน 500 ดอลลาร์ สะท้อนความตึงตัวของตลาดจริง
• อุปทานเหมืองยังถูกกดดัน
ชิลีซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลก รายงานการผลิตลดลง 6% ในไตรมาสแรก ขณะที่เหมือง Grasberg ในอินโดนีเซียจะยังไม่กลับมาเต็มกำลังจนถึงปี 2028 ส่งผลให้กำลังการผลิตโลกหายไปประมาณ 3%
• โลจิสติกส์และเคมีภัณฑ์สร้างข้อจำกัดเพิ่ม
จีนไม่เพียงจำกัดการส่งออกโลหะบริสุทธิ์ แต่ยังห้ามส่งออกกรดซัลฟิวริก ซึ่งเป็นสารสำคัญในกระบวนการผลิตทองแดง ทำให้โรงถลุงในหลายประเทศเผชิญข้อจำกัดทางเทคนิคโดยตรง
• AI และอุตสาหกรรมกลาโหมเป็นแรงขับเชิงโครงสร้าง
ดาต้าเซ็นเตอร์ AI ต้องการทองแดงเพิ่มราว 110,000 ตันต่อปี และในกรณีสูงสุดอาจเกิน 2 ล้านตัน ขณะที่ประเทศ NATO เพิ่มงบกลาโหมถึง 5% ของ GDP ส่งผลให้ความต้องการโลหะในอุตสาหกรรมยุทโธปกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
• เงินทุนไหลเข้าสินค้าโภคภัณฑ์
นักลงทุนมองเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้มูลค่า ETF ที่ลงทุนในโลหะอุตสาหกรรมพุ่งจาก 37 พันล้านดอลลาร์ เป็นกว่า 87 พันล้านดอลลาร์ภายในหนึ่งปี
• แรงกดดันด้านต้นทุนและการทดแทน
ทองแดงมีราคาสูงกว่าลูมิเนียมถึง 4.5 เท่า ทำให้ผู้ผลิตยานยนต์และระบบระบายความร้อนพยายามลดการใช้ แม้จะทำได้ยากในเชิงเทคนิค ขณะเดียวกันทองแดงยังถูกมองเป็นตัวเลือกทดแทนโลหะที่มีราคาสูงกว่า เช่น เงินหรือทอง
สรุปและข้อคิดเห็น
ทองแดงยังคงเป็นโลหะสำคัญต่อทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลก พลังงาน และ AI แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นวัตถุดิบพื้นฐานของเศรษฐกิจดั้งเดิมเช่นกัน
ปัญหาด้านอุปทานเกิดขึ้นถี่ขึ้น ทั้งจากต้นทุน นโยบาย และสภาพอากาศ อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของราคาในปัจจุบันอาจยังมีองค์ประกอบจากปัจจัยระยะสั้น และยังมีความเสี่ยงจากการปลดล็อกอุปทานเพิ่มเติมในสหรัฐฯ หากไม่มีการเพิ่มภาษีรอบใหม่
ดังนั้น ในระยะสั้น ทองแดงอาจยังไม่ “สมเหตุสมผล” อย่างเต็มที่ในระดับราคาปัจจุบัน แต่ในมุมมองระยะยาว โลหะชนิดนี้ยังดู “ถูก” เมื่อเทียบกับศักยภาพโครงสร้างของอุปสงค์
เมื่อเทียบกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ในอดีต พบว่าผลตอบแทนระยะหลายปีสามารถแตะระดับ 100–200% ได้ ดังนั้นทองแดงยังคงถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจในเชิงระยะยาว
ในเชิงเทคนิค หากอ้างอิงจากรอบขาขึ้นที่เริ่มในเดือนมีนาคม ราคาอาจมีโอกาสขยับไปถึงบริเวณ 14,660 ดอลลาร์ต่อตัน ซึ่งจะเป็นการทำจุดสูงสุดใหม่
นอกจากนี้ ทองแดงยังมีความสัมพันธ์สูงกับค่าเงินหยวน หากหยวนยังแข็งค่า แนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางถึงยาวยังมีโอกาสต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกัน หากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ อาจกดดันให้ราคาปรับลงมาสู่โซน 12,700–13,400 ดอลลาร์ต่อตันได้
อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านอุปทานและความคาดหวังจาก AI ยังทำให้โซนดังกล่าวมีโอกาสกลายเป็น “ฐานราคา” ในระยะสั้นมากกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงลึก
