Morning Wrap: Trump และ Xi กำหนดทิศทางตลาด

- AI หนุนดัชนีทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่อิหร่านและภูมิรัฐศาสตร์กดดันบรรยากาศการลงทุน
- ตลาดสหรัฐฯ ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ โดยทั้ง S&P 500 และ Nasdaq 100 ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นำโดยกลุ่มเทคโนโลยี
- Stephen Miran เตรียมลาออกจากคณะกรรมการ Fed ซึ่งเปิดทางให้ Kevin Warsh เข้ามารับตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนต่อไปหลัง Jerome Powell ตลาดคาดว่า Warsh จะมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น (dovish) ซึ่งอาจเร่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แม้เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง
- Donald Trump ระบุว่าหลังการหารือกับ Xi Jinping เขาได้รับการยืนยันว่าจีนจะไม่ส่งอาวุธให้กับอิหร่าน และจะสนับสนุนความพยายามลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง พร้อมทั้งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
- ขณะเดียวกันมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียได้ดำเนินการโจมตีลับต่อเป้าหมายในอิหร่าน เพื่อตอบโต้การโจมตีจากเตหะรานก่อนหน้านี้ ซึ่งสะท้อนการยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาค
- กระทรวงต่างประเทศจีนเรียกร้องให้คงการเปิดใช้งานช่องแคบฮอร์มุซ โดยเน้นความสำคัญของเสถียรภาพด้านพลังงานและความมั่นคงทางการค้าโลก ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น
- ตามรายงาน วอชิงตันได้แจ้งอิสราเอลถึงความเป็นไปได้ที่ Trump อาจอนุมัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่าน ส่งผลให้กองทัพอิสราเอลอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูง
- Trump ยังระบุว่าสถานการณ์กับอิหร่านกำลังเข้าสู่จุดวิกฤต และความอดทนของเขากำลังลดลง อย่างไรก็ตาม เขายังสนับสนุนแนวทางการนำยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านออกจากประเทศ แต่ยอมรับได้หากอยู่ภายใต้การควบคุมของนานาชาติอย่างเข้มงวด
- ด้านเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเมษายนเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 4.9% YoY สูงกว่าคาดการณ์ และเป็นระดับสูงสุดในรอบประมาณ 3 ปี โดยแรงกดดันหลักมาจากต้นทุนการนำเข้า โดยเฉพาะพลังงานและน้ำมันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ต้องพิจารณาแนวทางคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม
- ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน โดยส่วนใหญ่ติดลบจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และถ้อยแถลงใหม่ของ Donald Trump เกี่ยวกับอิหร่าน
- เกาหลีใต้เป็นตลาดที่อ่อนแอที่สุด โดย KOSPI ร่วงกว่า 6% สะท้อนภาวะ risk-off ในภูมิภาค ขณะที่ญี่ปุ่น ฮ่องกง และจีนก็เผชิญแรงกดดันเช่นกัน
- น้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยซื้อขายต่ำกว่าระดับ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- ตลาดโลหะมีค่าเผชิญแรงขาย ทำกำไรกลับคืนบางส่วนจากสัปดาห์ก่อน ทองคำลดลงมากกว่า 2% หลุดระดับ 4,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงิน (Silver) ร่วงกว่า 8% ลงมาทดสอบระดับ 78 ดอลลาร์
- ตลาดคริปโตเคลื่อนไหวผสมผสาน Bitcoin บวกประมาณ 0.7% ยืนเหนือ 80,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum ลดลงมากกว่า 1% หลุดระดับ 2,250 ดอลลาร์
